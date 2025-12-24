Vùng sạt lở tại Huế còn nhiều hộ dân cần bố trí tái định cư

TPO - TP. Huế khẩn trương triển khai xây dựng nhà ở cho người dân vùng sạt lở theo “Chiến dịch Quang Trung”, đồng thời rà soát, lên phương án chuẩn bị quỹ đất tái định cư an toàn, kịp thời cho 91 hộ dân tại xã Khe Tre (huyện miền núi Nam Đông cũ).

Ngày 24/12, ông Trần Hữu Thùy Giang - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, đã đi kiểm tra thực tế tiến độ công tác xây dựng nhà ở cho người dân theo “Chiến dịch Quang Trung”, việc bố trí tái định cư các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở; đồng thời kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại các xã Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng (thuộc huyện Nam Đông cũ).

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang tặng quà động viên lực lượng quân đội hỗ trợ dân xây dựng nhà khẩn cấp thuộc “Chiến dịch Quang Trung﻿” tại xã miền núi Khe Tre.

Tại xã Khe Tre, đoàn công tác đến thăm 3 hộ dân hiện được hỗ trợ xây dựng nhà mới sau thiệt hại do mưa lũ theo “Chiến dịch Quang Trung”. Phó Chủ tịch UBND TP. Huế ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là lực lượng quân đội đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia giúp dân làm nhà sau mưa lũ.

Lãnh đạo UBND TP. Huế yêu cầu các đơn vị thi công và lực lượng hỗ trợ tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh xây dựng nhưng phải đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng thiết kế, kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành nhà ở cho các hộ dân đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nhà dân tại xã Khe Tre chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.

Về công tác bố trí tái định cư, ngoài 3 hộ đang được xây dựng nhà tái định cư khẩn cấp, tại xã Khe Tre hiện còn 91 hộ dân sinh sống trong khu vực nguy cơ sạt lở, cần được bố trí đất ở. Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang yêu cầu chính quyền xã tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ các hộ thuộc diện phải di dời; lựa chọn vị trí tái định cư đảm bảo an toàn, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Cùng với đó, xã Khe Tre cần phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư hạ tầng khu tái định cư, bảo đảm đồng bộ về giao thông, điện, nước sinh hoạt; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân nhận thức rõ nguy cơ sạt lở, tạo sự đồng thuận trong việc di dời, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định.

Lực lượng quân đội tại Huế giúp dân xây dựng lại nhà cửa sau mưa lũ kéo dài gây nhiều thiệt hại.

Kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các xã Khe Tre, Nam Đông và Long Quảng, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đánh giá cao việc các địa phương triển khai nghiêm túc cơ chế “một cửa”, công khai đầy đủ thủ tục, quy trình, thời hạn giải quyết và bố trí cán bộ có trách nhiệm, hướng dẫn người dân rõ ràng.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, nhờ tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại các xã được tiếp nhận, giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn. Các địa phương cần tiếp tục rà soát, chấn chỉnh quy trình làm việc, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.