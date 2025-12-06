Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Huế ra quân ‘Chiến dịch Quang Trung’, giúp dân sớm có nhà mới đón Tết

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - TP. Huế đồng loạt khởi động “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Khe Tre và xã Lộc An, triển khai thần tốc việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, hướng tới mục tiêu bàn giao nhà mới cho bà con trước Tết. Mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 200 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng.

VIDEO: Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ﻿ quân đội ra quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại Huế.

Ngày 6/12, UBND TP. Huế tổ chức lễ khởi động Chiến dịch Quang Trung tại hai xã Khe Tre và Lộc An, nhằm hỗ trợ các gia đình có nhà bị hư hỏng, sập đổ sau các đợt thiên tai vừa qua.

anh-1.jpg
Đồng loạt tổ chức lễ khởi động "Chiến dịch Quang Trung﻿" tại Huế.

Tham dự lễ có Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố, cùng lãnh đạo các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.

tp-3-nha-dan-hue-ben-mieng-thuy-than.jpg
Nhiều nhà cửa bị mưa lũ kéo sập﻿ trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Huế.

Theo thống kê, mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa trên địa bàn TP. Huế, với 5 căn bị sập hoàn toàn và 9 căn hư hỏng nặng. Trong đó, xã Khe Tre có 3 nhà bị sập, xã Lộc An có 2 nhà; hàng trăm hộ khác nằm trong vùng nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở.

anh-5.jpg
Khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân tại Huế sau mưa lũ.

Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định nơi ở cho người dân vùng thiên tai, TP. Huế phát động Chiến dịch Quang Trung với phương châm Thần tốc - Táo bạo - Hiệu quả”. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thiện và bàn giao nhà mới, nhà sửa chữa trong thời gian sớm nhất để người dân kịp đón Tết trong những mái ấm an toàn. Theo kế hoạch, mỗi hộ xây mới được hỗ trợ 200 triệu đồng, hộ sửa chữa được hỗ trợ 50 triệu đồng.

anh-3.jpg
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề tại Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cấp bách. “Chúng ta không chỉ dựng lại những ngôi nhà bằng gạch đá, xi măng, mà còn dựng lại niềm tin, thắp lên hy vọng cho bà con. Thành phố kiên định tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Hoàng Hải Minh khẳng định.

anh-2.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Hoàng Hải Minh nêu quyết tâm thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân sau mưa lũ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế đề nghị Bộ CHQS thành phố cùng các lực lượng huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ, đảm bảo tiến độ thi công nhanh nhất, đúng yêu cầu kỹ thuật. Các ngôi nhà được xây mới phải đạt tiêu chí “3 cứng” - nền cứng, khung cứng, mái cứng, để trở thành điểm trú ẩn an toàn khi thiên tai xảy đến.

anh-7.jpg
Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung động viên cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Huế tham gia "Chiến dịch Quang Trung".

Ngay sau lễ phát động, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Huế, lực lượng dân quân và người dân địa phương đã đồng loạt triển khai các hạng mục xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành và bàn giao nhà trong thời gian ngắn nhất.

Dịp này, lãnh đạo TP Huế còn trao các phần quà hỗ trợ cho những gia đình bị thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS TP Huế ra quân thực hiện "Chiến dịch Quang Trung":

anh-9.jpg
anh-10.jpg
anh-8.jpg
anh-11.jpg
kmc-20251206-151903.jpg
kmc-20251206-151912.jpg
kmc-20251206-151855.jpg
kmc-20251206-151929.jpg
kmc-20251206-151846.jpg
Ngọc Văn
