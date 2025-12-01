Bộ đội Quân khu 5 thần tốc triển khai Chiến dịch Quang Trung

TPO - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền Trung, các đơn vị thuộc Quân khu 5 đã tổ chức ra quân thực hiện chiến dịch.

Khẩn trương, quyết liệt, an toàn, hiệu quả

Ngày 1/12, tại thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây thuộc tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai thuộc Quân khu 5, tổ chức Lễ ra quân xây dựng lại nhà ở cho nhân dân bị sập, đổ sau mưa lũ.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân vùng lũ, bảo đảm tất cả các gia đình đều có mái ấm đón Tết Nguyên đán 2026.

Bộ đội tổ chức giúp đỡ, di chuyển đồ đạc, sửa chữa nhà ở cho hộ dân ở tỉnh Gia Lai bị hư hỏng nhà do mưa bão.

Dưới sự chủ trì của Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, lễ ra quân có sự tham dự của đại biểu Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cùng lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34)...

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi “Chiến dịch Quang Trung”, sau lễ ra quân, 170 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn, chia làm 24 đội công tác có mặt tại các địa điểm.

Các đơn vị bắt tay vào việc dựng khung nhà, gia cố móng, vận chuyển vật liệu, củng cố hệ thống thoát nước, khắc phục nền móng bị sạt lở…; đồng thời nắm, đánh giá tình hình các ngôi nhà bị hư hỏng để xác định phương án khắc phục, sửa chữa bảo đảm hiệu quả nhất cho người dân.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã huy động sử dụng 2 xe Kamaz, 1 xe cẩu, 1 xe tải và các loại dụng cụ lao động nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình; phấn đấu trong thời gian 60 ngày, các gia đình sẽ có nơi ở an toàn, khang trang trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ở đâu nhân dân khó, ở đó có bộ đội

Ngày 1/12, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức khởi công xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc và Tuy An Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 sẽ nỗ lực để hoàn thành 40 căn nhà cho bà con đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn

Chủ trì lễ khởi công, Thượng tá Nguyễn Long Võng - Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 2, nhấn mạnh, việc xây dựng nhà cho nhân dân vùng lũ không chỉ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đối với đồng bào.

Theo Thượng tá Võng, đơn vị sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành 40 căn nhà cho bà con đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, góp phần cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng cộng đồng vững mạnh.

Ngay sau lễ khởi công, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ; vận chuyển vật liệu, đổ bê tông, xây tường với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm hoàn thành sớm.

Cũng trong dịp này, hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, Lữ đoàn Pháo binh 368 đã tổ chức lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ xây dựng nhà mới cho hai hộ gia đình thương binh tại xã Hòa Thịnh. Đây đều là những hộ bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ vừa qua, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng, không còn khả năng tự khắc phục.

Bộ đội Quân khu 5 giúp đỡ các gia đình bị mất nhà cửa xây dựng lại nhà mới ở tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi thống nhất phương án với địa phương, 40 cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn được chia thành hai đội công tác để giúp đỡ hai gia đình xây lại nhà, bảo đảm tiến độ, an toàn và chất lượng.

Theo Lữ đoàn 368, hoạt động hỗ trợ lần này không chỉ giúp nhân dân ổn định lại cuộc sống sau thiên tai, mà còn khẳng định tình cảm, trách nhiệm của “Bộ đội Cụ Hồ” đối với nhân dân, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.