Khẩn trương xây dựng lại 1.900 nhà sập đổ, 67.000 nhà tốc mái cho đồng bào miền Trung

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngay khi về Hà Nội sau chuyến đi thực tế tại tỉnh Gia Lai, chiều 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân tại khu vực miền Trung.

Thống kê sơ bộ theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai thời gian qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã làm 90 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 30.000 tỷ đồng, có thể ảnh hưởng từ 0,2 đến 0,4% điểm phần trăm tăng trưởng.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các bộ, ngành, cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp các địa phương đã có nỗ lực, cố gắng trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, thiên tai; đặc biệt các lực lượng đã cương quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế thiệt hại về người.

1311ttgccc.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Về các công việc sắp tới, Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng nòng cốt tiếp tục động viên các gia đình có người bị chết, bị mất tích, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho những người đã mất theo phong tục, tập quán và chế độ, chính sách theo quy định.

Cho biết qua tìm hiểu thực tế, người dân vùng thiên tai vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng, Thủ tướng yêu cầu sớm ổn định tình hình nhân dân, nhấn mạnh tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, thành phố, chậm nhất trong ngày 14/11 phải trình phương án hỗ trợ thêm các địa phương.

Thủ tướng nêu rõ, phải hỗ trợ các địa phương lo chỗ ở cho nhân dân, hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, khẩn trương hoàn thành để người dân đón Tết; xây dựng khu tái định cư cho người dân đang sống tại những vị trí nguy hiểm, các khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ.

Cùng với nguồn lực Nhà nước, Thủ tướng đề nghị tiếp tục kêu gọi ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy".

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huy động lực lượng tham gia dọn dẹp sau bão, khẩn trương giải phóng mặt bằng để ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, tạo sinh kế cho người dân...

Luân Dũng
