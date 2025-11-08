Huế thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng do mưa lũ lịch sử

TPO - Đợt mưa lũ lịch sử kéo dài cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 vừa qua đã khiến TP Huế thiệt hại hơn 3.270 tỷ đồng.

Theo thống kê bước đầu, trên toàn địa bàn thành phố có hơn 600 ha ngô, rau màu, 255 ha cây ăn quả và 124.000 chậu hoa, cây cảnh bị hư hại; 326 tấn giống lúa bị ngập úng. Khoảng 70 ha ruộng bị sạt lở, bùn đất bồi lấp; gần 280 ha rừng bị đổ ngã, riêng tại phường Phú Bài có tới 157 ha. Thiệt hại vật nuôi ghi nhận 6 con trâu, 50 bò, 149 lợn và hơn 13.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Tuyến Quốc lộ 1 qua TP Huế bị hư hỏng nặng do mưa lũ kéo dài.

Hệ thống thủy lợi, đê kè và bờ biển cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều đoạn bờ biển như Thuận An, Vinh Lộc bị xói lở sâu 50 - 70m; hơn 10 km bờ sông Hương, sông Bồ, Ô Lâu bị sạt lở. Một số hồ đập lớn như Thủy Yên, Nam Giảng, Hòa Mỹ, Thiềm Cát xuất hiện tình trạng sạt trượt, xói lở; hàng loạt kênh mương, trạm bơm bị hư hỏng nặng.

Cá lồng tại Huế bị chết do sốc nước lũ chứa nhiều bùn đất. Ảnh VD

Về giao thông, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, hư hỏng cầu cống; riêng chi phí khắc phục bước đầu do Sở Xây dựng quản lý ước hơn 134 tỷ đồng. Toàn thành phố ghi nhận 11 sự cố nguồn nước, 7 sự cố điện, 3 tuyến cáp quang bị đứt gây gián đoạn liên lạc. Ngành điện thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng là doanh thu giảm do phải cắt điện hơn 200.000 hộ dân trong vùng ngập lụt.

Bờ tường Hoàng Thành Huế bị sập đổ, cần một nguồn kinh phí lớn để khắc phục, trùng tu.

Trong lĩnh vực thủy sản, 6.000 ha ao hồ nuôi trồng, hơn 8.300 lồng cá bị ngập, thiệt hại gần 58 tấn cá thương phẩm và 60.000 con cá giống. Nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy bị hư hại gần như hoàn toàn.

Trường học tại phường Dương Nỗ, Huế, tích cực dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả mưa lũ nhằm sớm khôi phục hoạt động dạy học.

Mưa lũ cũng khiến học sinh nhiều nơi tại Huế phải nghỉ học gần hai tuần. Đến nay, hơn 500/569 trường học đã dọn dẹp bùn, rác, khử khuẩn, tổ chức dạy học trở lại; 23 trường vẫn duy trì học trực tuyến. Lực lượng quân đội, công an, đoàn thể, chính quyền địa phương và người dân được huy động tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ trường lớp vùng thấp trũng.

Ngày 9/11, UBND TP Huế phát động toàn dân ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, tổng dọn rác thải, khắc phục ô nhiễm môi trường sau mưa lũ, góp phần sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân.