Sạt lở núi ở Quảng Ngãi làm chết gần 70 tấn cá tầm, thiệt hại hơn 8 tỷ đồng

TPO - Mưa lớn khiến quả đồi đầu đầu nguồn ở thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi) bị sạt lở, nước và đất đỏ tràn xuống suối rồi đổ vào khu vực 10 hồ nuôi cá tầm làm chết hơn 70 tấn cá.

Ngày 31/10 trao đổi với PV, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, núi sạt lở nước và đất đỏ tràn xuống suối rồi đổ vào khu vực nuôi cá tầm, khiến cá bị sốc nước, thiếu oxy và chết hàng loạt

“Hiện địa phương đang huy động lực lượng, hỗ trợ hợp tác xã (HTX) Thủy sản Ngọc Linh khắc phục hậu quả. Bên cạnh đó, chính quyền xã sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ HTX khắc phục khó khăn”, ông Hòa nói thêm.

Theo đó, vào sáng cùng ngày, mưa lớn làm quả đồi đầu đầu nguồn ở thôn Lê Ngọc (xã Ngọc Linh) bị sạt lở, cuốn gãy ba trụ điện, nước và đất đỏ tràn xuống suối rồi đổ vào khu vực 10 hồ nuôi cá tầm, khiến cá chết la liệt.

Vị trí quả đồi sạt lở nằm cách khu vực nuôi cá khoảng 3km. Hiện HTX đang khẩn trương khắc phục, vớt cá lên bờ. Thiệt hại ước tính ban đầu hơn 70 tấn, với 50.000 con cá tầm lớn nhỏ. Tổng thiệt hại khoảng hơn 8 tỷ đồng.

Tại hiện trường, nhiều hồ cá tầm chết trắng, một phần được vớt lên, số khác nổi lềnh bềnh, ngoi lên thở yếu ớt.

Ngoài việc kêu gọi người dân hỗ trợ thu gom, giải cứu cá, chính quyền xã đang thống kê thiệt hại để đề xuất UBND tỉnh xem xét hỗ trợ HTX khắc phục khó khăn.

Hơn 100 người mở đường mòn gùi lương thực cho 5 thôn bị cô lập

Liên quan đến tình hình mưa lũ, sáng 31/10, xã Ngọc Linh đã huy động hơn 100 người gồm công an, dân quân, cán bộ và thanh niên mở tuyến đường mòn băng qua điểm sạt lở để tiếp tế lương thực cho 400 hộ dân ở 5 thôn Ngọc Nang, Mô Po, Xa Úa, Ngọc Lâng và Tu Răng bị cô lập do sạt lở núi.

Lực lượng chức năng cùng người dân mở đường vào khu vực bị cô lập.

Khu vực sạt lở dài khoảng 300m, chưa thể khắc phục ngay. Trước tình hình cấp bách, địa phương, quyết định mở tuyến đường nhỏ băng qua vị trí sạt lở, tạo lối gùi hàng cứu trợ vào bên trong.

Ông Nguyễn Ngọc Sâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác mở đường, đôn đốc lực lượng khẩn trương hoàn thành để sớm vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân.

Tại hiện trường, các lực lượng tham gia dùng cuốc, xẻng, rựa phát quang cây cối, san gạt đất đá để mở đường. Không khí làm việc khẩn trương, quyết tâm sớm hoàn thành lối đi tạm, đưa hàng cứu trợ vào vùng bị cô lập.

Xe tải chở hàng hỗ trợ của Sở Công Thương Quảng Ngãi gồm gạo, mì tôm, nước, áo quần, dầu ăn, nước mắm… hỗ trợ người dân bị cô lập.

Trong sáng cùng ngày, xe tải chở hàng hỗ trợ của Sở Công Thương Quảng Ngãi gồm gạo, mì tôm, nước, áo quần, dầu ăn, nước mắm… đã đến đầu điểm sạt lở, bốc dỡ sẵn sàng chờ thông đường để người dân gùi hàng về cấp phát.

Ông Nguyễn Thanh Mân - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi cho biết, sở đã giao bộ phận chuyên trách tiếp tục thu gom thêm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm từ các nguồn vận động để kịp thời tiếp tế, không để người dân thiếu đói hay bị rét.

5 thôn ở xã Ngọc Linh bị cô lập sau sạt lở núi kinh hoàng

Tại vùng sạt lở, ông A Dứa - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Nang (xã Ngọc Linh) chia sẻ thôn có hơn 114 hộ bị cô lập nhiều ngày, đời sống khó khăn do thiếu lương thực và nước sinh hoạt. “Giờ được chính quyền tiếp tế thực phẩm, người dân rất mừng. Những món hàng này có ý nghĩa lớn, giúp bà con vượt qua giai đoạn khó khăn”, ông Dứa nói.