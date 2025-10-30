Băng rừng vượt sạt lở, khiêng sản phụ nguy kịch đi cấp cứu

TPO - Sản phụ mang thai 38 tuần ở Quảng Ngãi bị tiền sản giật nặng, được lực lượng y tế và cứu hộ khiêng qua những điểm sạt lở đưa đi cấp cứu.

Chiều 30/10, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, vào 15h30 chiều cùng ngày, Sở Y tế nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về sản phụ Đ.T.D. mang thai ở tuần thứ 38, vào cấp cứu tại Trung tâm trong tình trạng bị tiền sản giật nặng.

Lực lượng chức năng phối hợp với các y, bác sĩ khiêng sản phụ D. theo đường rừng, vượt qua cung đường bị sạt lở.

“Để cứu bệnh nhân, phương án duy nhất là mổ. Đối với ca nguy kịch này, bệnh nhân cần được chuyển gấp lên tuyến tỉnh. Nhưng hiện do giao thông từ xã Sơn Tây về đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang rất ngổn ngang, nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, ngành y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương đưa sản phụ vượt qua những điểm sạt lở”, ông Đan nói.

Cũng theo ông Đan, vì quá nhiều điểm sạt lở, ngành y tế vừa bố trí nhiều phương tiện, ứng trực ở từng tuyến đường, vừa huy động nhân lực, để khi đến vị trí sạt lở, chuyển sang phương án khiêng bệnh nhân bằng cáng để băng rừng.

Xe cứu thương của ngành y tế túc trực sẵn ở từng đoạn đường, để tiếp nhận sản phụ D.

“Đến thời điểm này, sau hơn 1,5 giờ di chuyển, lực lượng chức năng đã đưa sản phụ D. đến xã Sơn Hạ và cách Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khoảng 40km. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn mọi điều kiện cần thiết để đón và mổ cấp cứu cho sản phụ D.”, ông Đan thông tin thêm.