Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

Google News

Băng rừng vượt sạt lở, khiêng sản phụ nguy kịch đi cấp cứu

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sản phụ mang thai 38 tuần ở Quảng Ngãi bị tiền sản giật nặng, được lực lượng y tế và cứu hộ khiêng qua những điểm sạt lở đưa đi cấp cứu.

Chiều 30/10, Phó giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi Phan Minh Đan cho biết, vào 15h30 chiều cùng ngày, Sở Y tế nhận được thông tin khẩn từ Trung tâm Y tế Sơn Tây về sản phụ Đ.T.D. mang thai ở tuần thứ 38, vào cấp cứu tại Trung tâm trong tình trạng bị tiền sản giật nặng.

8393fdde6463e93db072.jpg
Lực lượng chức năng phối hợp với các y, bác sĩ khiêng sản phụ D. theo đường rừng, vượt qua cung đường bị sạt lở.

“Để cứu bệnh nhân, phương án duy nhất là mổ. Đối với ca nguy kịch này, bệnh nhân cần được chuyển gấp lên tuyến tỉnh. Nhưng hiện do giao thông từ xã Sơn Tây về đến Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đang rất ngổn ngang, nhiều vị trí bị sạt lở nghiêm trọng. Vì vậy, ngành y tế đã phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương đưa sản phụ vượt qua những điểm sạt lở”, ông Đan nói.

Cũng theo ông Đan, vì quá nhiều điểm sạt lở, ngành y tế vừa bố trí nhiều phương tiện, ứng trực ở từng tuyến đường, vừa huy động nhân lực, để khi đến vị trí sạt lở, chuyển sang phương án khiêng bệnh nhân bằng cáng để băng rừng.

6caa85d91c64913ac875.jpg
Xe cứu thương của ngành y tế túc trực sẵn ở từng đoạn đường, để tiếp nhận sản phụ D.

“Đến thời điểm này, sau hơn 1,5 giờ di chuyển, lực lượng chức năng đã đưa sản phụ D. đến xã Sơn Hạ và cách Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh khoảng 40km. Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn mọi điều kiện cần thiết để đón và mổ cấp cứu cho sản phụ D.”, ông Đan thông tin thêm.

Nguyễn Ngọc
#Cứu hộ sản phụ qua sạt lở #Chữa trị tiền sản giật nặng #Giao thông bị chia cắt #Huy động lực lượng y tế #Ứng phó thiên tai trong y tế #Cấp cứu sản phụ trong mưa lũ #Phối hợp giữa các lực lượng #Điều trị sinh mạng trong điều kiện khó khăn #Hỗ trợ y tế vùng thiên tai

Xem thêm

Cùng chuyên mục