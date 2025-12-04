Tin mới vụ hơn 300 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM

TPO - Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị 16 cơ sở y tế xác nhận mức độ ảnh hưởng sức khỏe của các bệnh nhân, làm căn cứ xử lý vi phạm cơ sở Bánh mì cóc cô Bích.

Chiều 4/12, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đã gửi văn bản trả lời về vụ việc nhiều người ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM thông tin đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với cơ sở “Bánh mì cóc cô Bích”, nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tại phường Hạnh Thông khiến 316 người bị ngộ độc.

Tiệm "Bánh mì cóc cô Bích”, nơi xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm

Sở đã gửi văn bản đến 16 cơ sở khám chữa bệnh có liên quan, đề nghị xác nhận tình trạng sức khoẻ của các bệnh nhân. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn tất hồ sơ xử phạt theo quy định.

Theo Sở An toàn thực phẩm TPHCM, thời gian gần đây, TPHCM liên tiếp ghi nhận một số vụ ngộ độc thực phẩm. Trước tình hình này, Sở An toàn thực phẩm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng chính quyền phường, xã, đặc khu, triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong đó, Sở tăng cường các lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể tại trường học, bệnh viện, khu công nghiệp và các bếp ăn từ thiện.

Đồng thời, Sở đã ban hành văn bản yêu cầu 168 phường, xã và đặc khu đẩy mạnh kiểm tra định kỳ và đột xuất, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Công tác truyền thông cũng được chú trọng, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tuân thủ quy định và khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tại các địa điểm uy tín.

Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đề nghị các địa phương báo cáo nhanh, phối hợp chặt chẽ khi phát hiện sự cố nghi ngờ ngộ độc thực phẩm, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức trong việc chọn lựa thực phẩm an toàn.