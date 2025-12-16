Chủ quan với những cơn đau đầu trong thai kỳ, sản phụ co giật, hôn mê

TPO - Chỉ xuất hiện cơn đau đầu thoáng qua, một sản phụ 19 tuổi mang thai con đầu lòng bất ngờ rơi vào tình trạng co giật, mất ý thức, đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con. Nhờ được cấp cứu và can thiệp kịp thời, mẹ con sản phụ đã may mắn qua cơn nguy kịch.

Sau cơn đau đầu, cả mẹ lẫn con rơi vào nguy kịch

Ngày 16/12, thông tin từ khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp sản phụ D.T.T.D. (19 tuổi, quê Tây Ninh) nhập viện cấp cứu trong tình trạng mệt lả, lừ đừ sau cơn co giật do sản giật. Thời điểm nhập viện, chị T.D. đang mang thai con đầu lòng ở tuần thai thứ 37.

Người nhà sản phụ cho biết, khoảng hai ngày trước khi nhập viện, chị T.D. xuất hiện những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Nghĩ rằng đây chỉ là biểu hiện mệt mỏi thông thường khi mang thai, chị không đi thăm khám. Đến trước thời điểm nhập viện, sản phụ bất ngờ lên cơn co giật, mất ý thức trong khoảng 2 đến 3 phút. Gia đình lập tức đưa chị đến một cơ sở y tế gần nhà sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.

Ê kíp bác sĩ thực hiện cuộc phẫu thuật cấp cứu giúp bé trai chào đời an toàn

Theo bệnh sử, trong suốt thai kỳ, chị T.D. luôn tuân thủ lịch khám thai định kỳ tại một phòng khám gần nhà, các lần thăm khám trước đó đều ghi nhận thai phát triển bình thường, không phát hiện bất thường. Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận, chỉ số sinh hiệu của sản phụ đều bất thường với mạch nhanh, huyết áp tăng cao, tim thai nhanh. Các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị tiền sản giật có dấu hiệu nặng.

BS Phạm Ngọc Sơn, khoa Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, đây là một bệnh lý nguy hiểm của thai kỳ có thể nhanh chóng tiến triển thành sản giật, suy gan, suy thận, nhau bong non và đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi nếu không được xử trí kịp thời. Ngay lập tức, sản phụ được xử trí theo phác đồ tiền sản giật nặng, bao gồm kiểm soát huyết áp, phòng ngừa co giật và theo dõi sát sinh hiệu của mẹ cũng như tình trạng thai nhi trong lúc chờ các kết quả cận lâm sàng cần thiết.

Trước diễn tiến nguy hiểm của bệnh, các bác sĩ khoa Sản đã hội chẩn nhanh và thống nhất chỉ định mổ lấy thai nhằm ổn định tình trạng của mẹ và đảm bảo an toàn cho thai nhi. Với sự phối hợp giữa khoa Sản và khoa Gây mê Hồi sức, ca phẫu thuật được tiến hành khẩn trương, bé trai nặng 2,7kg chào đời an toàn, sức khỏe ổn định. Sau mổ, sản phụ tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Sản, kiểm soát huyết áp và giám sát chặt chẽ các nguy cơ biến chứng hậu sản.

Chủ động khám thai, ngăn chặn nguy cơ

BS Phạm Ngọc Sơn cho biết, tiền sản giật có thể xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ, kể cả ở những thai phụ trẻ tuổi, không có bệnh nền và trước đó thai kỳ hoàn toàn bình thường. Việc sản phụ được đưa đến bệnh viện kịp thời là yếu tố quyết định giúp bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con.

Theo bác sĩ, tiền sản giật là bệnh lý liên quan đến tăng huyết áp trong thai kỳ, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm. Nếu không được phát hiện và theo dõi sát, bệnh có thể gây suy gan, suy thận, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, phù phổi, nhau bong non. Sản giật là biến chứng nặng của tiền sản giật, với các cơn co giật có thể xảy ra trước sinh, trong lúc chuyển dạ hoặc sau sinh từ 48 đến 72 giờ.

Đáng lo ngại hơn, nhiều trường hợp tiền sản giật khởi phát âm thầm, triệu chứng không rõ ràng. Thai phụ có thể chỉ xuất hiện những dấu hiệu mơ hồ như đau đầu kéo dài, phù chân, hoa mắt, nhìn mờ, buồn nôn, dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các biểu hiện thông thường của thai kỳ. Chính sự chủ quan này khiến nhiều ca bệnh chỉ được phát hiện khi đã bước sang giai đoạn nguy hiểm.

Mẹ con sản phụ đã may mắn qua nguy kịch, sức khỏe đang bình phục tốt

Theo các bác sĩ, nguy cơ tiền sản giật tăng cao ở những phụ nữ mang thai lần đầu, mang thai khi lớn tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, tiền sản giật, béo phì, mang đa thai, đái tháo đường thai kỳ, bệnh thận, lupus ban đỏ hệ thống, rối loạn đông máu hoặc có can thiệp hỗ trợ sinh sản. Tuy nhiên, thực tế lâm sàng cho thấy bệnh vẫn có thể xảy ra ở những thai phụ trẻ, khỏe mạnh, không có yếu tố nguy cơ rõ ràng.

Từ trường hợp trên, BS Phạm Ngọc Sơn nhấn mạnh, khám thai định kỳ đầy đủ theo lịch hẹn và thực hiện các xét nghiệm, sàng lọc cần thiết là yếu tố then chốt để phát hiện sớm tiền sản giật. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau đầu kéo dài, tăng huyết áp, phù nhiều, thai phụ cần đến cơ sở y tế ngay, không nên chủ quan hoặc tự theo dõi tại nhà.