Bé 6 tuổi bị suy đa tạng, phải sử dụng tim phổi nhân tạo vì mắc cúm A

TPO - Cúm A vốn được xem là bệnh lí hô hấp thường gặp ở trẻ em, đa số diễn biến nhẹ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, bệnh có thể tiến triển rất nhanh, gây tổn thương nghiêm trọng nhiều cơ quan và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây đã điều trị thành công cho bé gái Q.A (6 tuổi, trú tại Hà Nội) mắc cúm A/H3 với chuỗi biến chứng đặc biệt nặng, gồm nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân, bão cytokine và suy đa cơ quan.

Theo người nhà, trẻ chưa được tiêm vắc xin phòng cúm mùa. Ban đầu, bệnh nhi xuất hiện các triệu chứng giống cúm thông thường như sốt, ho, chảy mũi. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, trẻ mệt nhiều, có dấu hiệu suy tim và được đưa vào bệnh viện địa phương trong tình trạng nghi ngờ viêm cơ tim tối cấp. Do bệnh diễn biến nhanh và phức tạp, trẻ được chuyển khẩn cấp tới Khoa Điều trị tích cực Nội khoa, Bệnh viện Nhi Trung ương.

Bác sĩ Xoay khám cho bệnh nhi.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm chuyên sâu cho thấy bệnh nhi nhiễm virus cúm A/H3, kèm theo viêm cơ tim tối cấp, tổn thương thận cấp, tiêu cơ vân nặng và bão cytokine – tình trạng phản ứng viêm toàn thân quá mức. Các biện pháp điều trị nội khoa thông thường không mang lại hiệu quả.

PGS.TS Tạ Anh Tuấn, Trưởng khoa Điều trị tích cực Nội khoa cho biết, tổn thương đa cơ quan ở bệnh nhi hình thành từ hai cơ chế chính: virus cúm tấn công trực tiếp các cơ quan và phản ứng viêm quá mức của cơ thể trong bão cytokine. Ngoài ra, nhiễm cúm còn làm tăng nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn, khiến tình trạng lâm sàng trở nên đặc biệt nghiêm trọng.

Trước nguy cơ tử vong cao, Ban lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương đã chỉ đạo tổ chức hội chẩn khẩn với sự tham gia của nhiều chuyên khoa gồm Điều trị tích cực, Tim mạch, Thận – Tiết niệu và Bệnh nhiệt đới. Các bác sĩ thống nhất chẩn đoán bệnh nhi bị nhiễm khuẩn huyết, viêm cơ tim, sốc mất bù, tiêu cơ vân nặng, kèm bão cytokine gây suy đa cơ quan.

Bác sĩ, ThS.Trần Đăng Xoay, Khoa Điều trị tích cực Nội khoa cho biết, bệnh nhi được chỉ định áp dụng đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu như thở máy, ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, thay huyết tương, truyền globulin miễn dịch (IVIG), sử dụng thuốc kháng vi rút cúm và kháng sinh phổ rộng. Chức năng tim được theo dõi sát hàng ngày với sự phối hợp chặt chẽ của chuyên khoa Tim mạch.

Sau 10 ngày hỗ trợ ECMO và 18 ngày lọc máu liên tục, tình trạng bệnh nhi dần cải thiện. Hiện trẻ đã qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe ổn định hơn, các chức năng cơ quan đang hồi phục và tiếp tục được theo dõi.

Các bác sĩ đánh giá đây là ca cúm A/H3 có biến chứng nặng và rất hiếm gặp, bởi trên y văn thế giới chỉ ghi nhận số ít trường hợp xuất hiện đồng thời viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân và bão cytokine với mức độ nghiêm trọng tương tự.

Chia sẻ sau khi con vượt qua cơn nguy kịch, mẹ bệnh nhi cho biết gia đình không ngờ một đợt cúm tưởng như thông thường lại có thể diễn biến nguy hiểm đến vậy, đồng thời bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các y bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nhiều trẻ mắc cúm mùa được điều trị tại BV Nhi Trung ương.

Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính thường gặp ở trẻ em. Các biến chứng nặng do cúm A có thể gây viêm phổi, suy hô hấp, viêm cơ tim cấp, suy chức năng đa cơ quan, thậm chí gây tử vong. Trường hợp bé gái Q.A (6 tuổi, ở Hà Nội) mắc cúm A/H3 với hàng loạt biến chứng nặng hiếm gặp như: nhiễm khuẩn huyết, cơn bão cytokine, viêm cơ tim cấp, tiêu cơ vân cấp, tổn thương đa cơ quan vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cứu sống thành công đã phản ánh mức độ phức tạp và nguy hiểm của bệnh, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

Từ ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo cúm mùa, đặc biệt là cúm A, có thể gây biến chứng nặng ở trẻ em nếu không được phát hiện sớm.

