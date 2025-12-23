Vụ ngộ độc bánh mì ở Lâm Đồng: Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong nem chua, thịt xá xíu

TPO - Kết quả kiểm nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định vi khuẩn Salmonella spp xuất hiện trong nem chua và thịt xá xíu liên quan vụ ngộ độc bánh mì khiến hàng chục người nhập viện tại Lâm Đồng.

Ngày 23/12, Viện Pasteur Nha Trang đã có thông báo kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực phẩm nghi liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Lâm Đồng.

Theo đó, đơn vị này phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu nem chua và thịt xá xíu. Hiện ngành y tế địa phương tiếp tục kiểm tra các cơ sở sản xuất nem chua, thịt xá xíu về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; truy xuất nguồn gốc đơn vị cung cấp nguyên liệu để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bác sĩ thăm khám bệnh nhân vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 13/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hàng chục trường hợp nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, sốt…Qua điều tra ban đầu, xác định các bệnh nhân đều ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên địa bàn phường Phan Thiết.

Ngay khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã cử đoàn công tác trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp với các bệnh viện điều tra, xử lý vụ việc. Đồng thời lấy mẫu các thực phẩm còn lại bán ngày 12/12 tại xe bánh mì vỉa hè trước số 50 đường Nguyễn Thị Minh Khai, gồm jambon, chả lụa, nem chua, pa-tê và thịt xá xíu, gửi Viện Pasteur Nha Trang kiểm nghiệm.