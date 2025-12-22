Sinh viên hiến gan cứu giảng viên hôn mê sâu

TPO - Ngày 22/12, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép gan cấp cứu cho bệnh nhân là giảng viên trường đại học bị suy gan tối cấp, hôn mê sâu, phải thở máy liên tục 4 ngày. Điểm đặc biệt của cuộc ghép này là phần gan được hiến tặng từ nguồn cho sống bởi một sinh viên có quan hệ thân thiết với người bệnh.

Đại tá - TS.BS Nguyễn Việt Cường – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, bệnh nhân là anh C.Q.K. (sinh năm 1986), giảng viên đại học, có tiền sử viêm gan B mạn tính nhưng không được điều trị kiểm soát virus đầy đủ. Khoảng một tuần trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, chán ăn, vàng da. Các triệu chứng tiến triển nhanh, người bệnh được điều trị tại bệnh viện tuyến trước rồi chuyển lên các bệnh viện lớn tại TP.HCM trong tình trạng ngày càng nặng.

Khi được tiếp nhận tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân đã rơi vào suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính do virus viêm gan B, kèm rối loạn đông máu nặng, nhiễm độc não, hôn mê sâu và phải thở máy. Các chỉ số sinh hóa cho thấy chức năng gan của người bệnh suy sụp rất nhanh. Hội đồng chuyên môn nhận định, ghép gan cấp cứu là lựa chọn duy nhất để cứu sống người bệnh.

Các bác sĩ đã chạy đua với thời gian, thực hiện cuộc ghép gan trong đêm cứu người bệnh

Trong bối cảnh nguy kịch, gia đình bệnh nhân không có người thân phù hợp nhóm máu để hiến gan. Cơ hội sống tưởng như khép lại thì một nghĩa cử đặc biệt đã xuất hiện. Một sinh viên đại học năm thứ nhất, có mối quan hệ gắn bó lâu năm với gia đình bệnh nhân, đã tự nguyện hiến một phần gan để cứu người.

Chỉ trong hơn 48 giờ, Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương hoàn tất toàn bộ quy trình đánh giá người hiến – người nhận, hội chẩn chuyên môn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý theo đúng các quy định, tiêu chuẩn nghiêm ngặt về ghép tạng. Toàn bộ quá trình được triển khai trong tình thế “chạy đua với thời gian”, khi từng giờ trôi qua đều làm giảm cơ hội sống của bệnh nhân.

Theo Đại tá - TS.BS Nguyễn Việt Cường ca ghép gan được tiến hành xuyên đêm, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, với sự hướng dẫn chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế thuộc nhiều chuyên khoa đã được huy động. Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 10 giờ, diễn ra trong điều kiện bệnh nhân hôn mê sâu, thở máy, nguy cơ biến chứng luôn thường trực.

Cuộc phẫu thuật tiếp nhận gan hiến tặng và ghép vào cơ thể người nhận đã diễn ra thành công

Sau ghép, lá gan mới hoạt động tốt ngay lập tức. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân dần ổn định, tình trạng hồi phục tiến triển tích cực qua từng ngày. Người hiến gan hiện sức khỏe ổn định, được theo dõi chặt chẽ theo đúng quy trình chuyên môn.

Chia sẻ về ca bệnh, Thiếu tá, ThS.BS Nguyễn Văn Mạnh – Trưởng ê kíp ghép gan cho biết, bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng suy gan tối cấp, hôn mê sâu, thở máy kéo dài nhiều ngày. Đây là ca bệnh có tiên lượng rất xấu, thời gian dành cho ê kíp điều trị gần như được tính bằng giờ. Ghép gan cấp cứu trong bối cảnh này là thách thức lớn, không chỉ về kỹ thuật phẫu thuật mà còn ở hồi sức sau ghép, kiểm soát nhiễm khuẩn và sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Theo các bác sĩ, việc bệnh nhân đã hôn mê và thở máy sang ngày thứ 4 là yếu tố rất bất lợi, làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, đặc biệt là viêm phổi sau ghép. Nếu không được ghép gan kịp thời, bệnh nhân có thể nhanh chóng rơi vào nhiễm khuẩn nặng, mất cơ hội ghép và tử vong trong thời gian ngắn.

Một dấu ấn chuyên môn đáng chú ý của ca ghép là lần đầu tiên tại Bệnh viện Quân y 175, kỹ thuật tạo hình mảnh gan ghép bằng hai đoạn mạch nhân tạo được áp dụng để khắc phục bất thường giải phẫu của tĩnh mạch gan phải. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian ghép nối, bảo đảm lưu thông máu tối ưu cho mảnh gan, góp phần quyết định vào thành công của ca phẫu thuật.