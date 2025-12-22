Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sức khỏe

Google News

TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh cùng VICELLS tiếp tục ghi dấu ấn khoa học với báo cáo khoa học tại SCI TechUpdate 2025

P.V

Tại Hội thảo Khoa học Thường niên SCI TechUpdate 2025 với chủ đề “Tế bào gốc Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”, do Viện Tế bào gốc - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức, Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS tiếp tục ghi dấu ấn với báo cáo khoa học chuyên sâu về ảnh hưởng của chất lượng mô mỡ đến quá trình phân lập và tăng sinh tế bào gốc trung mô.

anh-1-3494.jpg
TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh - Giám đốc Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS tham dự Hội thảo Khoa học Thường niên SCI TechUpdate 2025

Trong khuôn khổ hội thảo, TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh - Giám đốc Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS đã trình bày báo cáo với chuyên đề “Ảnh hưởng của chất lượng mẫu mỡ đến sự phân lập và tăng sinh tế bào gốc trung mô từ mô mỡ”. Báo cáo tập trung phân tích các yếu tố tác động đến chất lượng dòng tế bào gốc trung mô (MSCs) thu nhận từ mô mỡ tự thân - một trong những nguồn tế bào gốc được nghiên cứu và ứng dụng ở nhiều nước trên thế giới hiện nay.

anh-2-9348.jpg
TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh trình bày báo cáo với chuyên đề “Ảnh hưởng của chất lượng mẫu mỡ đến sự phân lập và tăng sinh tế bào gốc trung mô từ mô mỡ”

Nội dung nghiên cứu làm rõ mối liên hệ giữa chất lượng mẫu mô mỡ đầu vào với hiệu quả phân lập, khả năng tăng sinh và tính ổn định của tế bào gốc trung mô. Những dữ liệu này góp phần cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoàn thiện quy trình xử lý mô mỡ, nâng cao hiệu suất phân lập và đảm bảo chất lượng tế bào trong các nghiên cứu và ứng dụng y học tái tạo.

SCI TechUpdate là hội thảo khoa học thường niên quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ tế bào, quy tụ hàng trăm báo cáo khoa học cùng sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia, bác sĩ và các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng tế bào gốc trên cả nước. Đây là diễn đàn học thuật quan trọng, cập nhật các xu hướng nghiên cứu mới, tạo tiền đề để các bệnh viện hiện nay đang ứng dụng y học tái tạo tiếp tục phát triển hệ sinh thái của mình.

anh-3-8079.jpg
Đội ngũ chuyên môn và ban lãnh đạo Ngân hàng Mô - Tế bào gốc VICELLS tham dự hội nghị khoa học SCI TechUpdate 2025

Việc công bố báo cáo khoa học tại SCI TechUpdate 2025, đánh dấu báo cáo khoa học thứ hai liên tiếp của TS. Nguyễn Thị Kiều Oanh trong cùng tháng 12 này, cho thấy định hướng nghiên cứu bài bản và dài hạn của VICELLS, lấy nền tảng khoa học làm trọng tâm. Hoạt động này đồng thời phản ánh nỗ lực tăng cường kết nối chuyên môn với cộng đồng học thuật, các cơ sở y tế, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Thông qua những đóng góp tại các diễn đàn khoa học uy tín, VICELLS từng bước khẳng định năng lực làm chủ công nghệ tế bào gốc từ mô mỡ tự thân, hướng tới các giá trị ứng dụng an toàn, bền vững và hoàn toàn tự nhiên.

P.V
#VICELLS #Tế bào gốc #SCI TechUpdate #nghiên cứu #y học tái tạo #TS Nguyễn Thị Kiều Oanh #mô mỡ

