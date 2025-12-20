Ra mắt dự án 'Hiểu để thương' – đồng hành cùng cha mẹ có con rối loạn phát triển

Ngày 19/12, tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ đã tổ chức lễ ra mắt Dự án “Hiểu để Thương” – Đồng hành cùng cha mẹ có con rối loạn phát triển. Dự án hướng đến hỗ trợ các gia đình có trẻ rối loạn phát triển trong độ tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi thông qua các hoạt động tư vấn, can thiệp sớm và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Đỗ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ, cho biết dự án được xây dựng với mong muốn đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình nuôi dạy con, giúp họ hiểu đúng về đặc điểm phát triển của trẻ, từ đó có cách yêu thương và hỗ trợ phù hợp. Theo TS. Cường, trẻ rối loạn phát triển không phải là những “trường hợp đặc biệt” cần tách biệt, mà là những cá thể có nhu cầu phát triển riêng, cần sự thấu hiểu và kiên nhẫn từ gia đình và xã hội.

Dự án “Hiểu để Thương” dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025–2027, hoàn toàn miễn phí cho các gia đình tham gia. Trong khuôn khổ chương trình, cha mẹ sẽ được các chuyên gia tâm lý, giáo dục đặc biệt hướng dẫn xây dựng kế hoạch can thiệp sớm tại nhà, tham gia tư vấn định kỳ, các nhóm hỗ trợ phụ huynh, đồng thời tiếp cận hệ thống tài liệu, video hướng dẫn nhằm nâng cao kỹ năng chăm sóc và đồng hành cùng con.

Các chuyên gia, diễn giả trao đổi tại chương trình

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp cho gia đình, dự án đặt mục tiêu góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về rối loạn phát triển ở trẻ em, giảm kỳ thị xã hội và tạo môi trường thuận lợi để trẻ được hòa nhập. Ngoài ra, các hoạt động nghiên cứu khoa học về vai trò của cha mẹ trong can thiệp sớm cũng sẽ được triển khai, làm cơ sở cho việc xây dựng các mô hình hỗ trợ bền vững trong tương lai.

Hình ảnh của sự kiện.

Tại lễ ra mắt, nhiều phụ huynh đã chia sẻ câu chuyện thực tế trong quá trình nuôi dạy con, những khó khăn khi phát hiện con có dấu hiệu rối loạn phát triển cũng như áp lực tâm lý, kinh tế mà gia đình phải đối mặt. Những chia sẻ này cho thấy nhu cầu cấp thiết về các chương trình hỗ trợ mang tính hệ thống, lâu dài và dễ tiếp cận cho cha mẹ có con đặc biệt.

Với thông điệp “Hiểu để thương – thương đúng cách”, dự án kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa gia đình, chuyên gia và cộng đồng, góp phần mang lại cơ hội phát triển tốt hơn cho trẻ rối loạn phát triển, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn, sẻ chia trong xã hội.