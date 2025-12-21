Ngày hội Chủ nhật Đỏ tiếp nhận 300 đơn vị máu chỉ sau vài giờ

TPO - Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ đã tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu từ người dân. Những giọt máu được trao đi không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ cho ngành y tế mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Bổ sung kịp thời nguồn máu cho hệ thống y tế

Sáng 21/12, chỉ trong vài giờ diễn ra, Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ nhật Đỏ tại khu đô thị Celadon City (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM) đã tiếp nhận khoảng 300 đơn vị máu từ người hiến tặng. Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp Bệnh viện Quân y 175 và Gamuda Land Việt Nam tổ chức.

Ngay từ sáng sớm, hàng trăm đã có mặt để đăng ký, khám sàng lọc và hiến máu. Những nụ cười và ánh mắt sẻ chia tạo nên bầu không khí ấm áp, nơi mỗi giọt máu trao đi mang theo hy vọng được nối dài sự sống.

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 khám sàng lọc cho người dân trước khi hiến máu. Ảnh: Ngô Tùng

Không chỉ là hoạt động hiến máu, Chủ nhật Đỏ lần này được tổ chức như một ngày hội cộng đồng. Người tham gia, ngoài phần quà theo quy định, còn nhận thêm cây xanh, ly giấy thân thiện môi trường, chữ thư pháp và các sản phẩm ý nghĩa từ đơn vị đồng hành, góp phần lan tỏa lối sống xanh, bền vững.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Trưởng ban Tổ chức, cho biết chương trình diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi chỉ còn vài ngày nữa là năm 2025 khép lại.

Theo nhà báo Lý Thành Tâm, sự trở lại của Chủ nhật Đỏ không chỉ khẳng định sức lan tỏa bền bỉ của một chương trình nhân ái, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành tâm huyết của các đơn vị phối hợp, đặc biệt là Bệnh viện Quân y 175 và Gamuda Land Việt Nam.

Nhà báo Lý Thành Tâm, Trưởng ban đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, Trưởng ban Tổ chức phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Ngô Tùng

“Chủ Nhật Đỏ là chương trình xã hội tiêu biểu mang dấu ấn của Báo Tiền Phong. Chương trình được khởi xướng từ cuối năm 2009, trong bối cảnh nhiều bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, nhất là dịp giáp Tết. Từ những ngày đầu chỉ tiếp nhận chưa đầy 100 đơn vị máu, Chủ Nhật Đỏ đã trở thành phong trào hiến máu có sức lan tỏa mạnh mẽ trên cả nước.

Từ năm 2019 đến nay, Ngày hội Chủ nhật Đỏ được tổ chức rộng khắp tại các trường học, khu dân cư, khu đô thị, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia. Mỗi giọt máu trao đi không chỉ cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng”, nhà báo Lý Thành Tâm bày tỏ.

Hàng trăm người dân tham gia hiến máu tại Ngày hội Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Ngô Tùng

BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TPHCM, nhận định tình trạng khan hiếm máu vào dịp lễ, Tết luôn mang tính cấp bách do nhu cầu cấp cứu, điều trị tăng cao trong khi lượng người hiến máu sụt giảm. Các chương trình vận động hiến máu như Chủ Nhật Đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ cho hệ thống y tế.

Theo ông Sinh, nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nguồn máu hiến tặng hiện nay được sử dụng hiệu quả hơn thông qua việc tách chế phẩm, vừa đáp ứng đúng nhu cầu điều trị, vừa giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu, nhất là trong các thời điểm cao điểm.

Thử một lần để giúp người khác

Trong số những người tham gia, Thanh Huyền, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, lần đầu tiên hiến máu. Huyền cho biết trước khi đến, em có chút lo lắng, nhất là khi đây cũng là lần đầu được xét nghiệm máu. “Em cũng hơi sợ, nhưng nghĩ nếu mình đủ điều kiện thì nên thử một lần để giúp người khác”, Huyền chia sẻ.

Sau khi được các y bác sĩ tư vấn, khám sàng lọc kỹ lưỡng, nữ sinh dần lấy lại bình tĩnh. Khoảnh khắc nằm trên giường hiến máu, Huyền nói cảm giác không đáng sợ như tưởng tượng ban đầu. Với em, việc hiến máu không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà còn là một bước khởi đầu cho những lần sẻ chia tiếp theo. “Nếu sau này còn đủ điều kiện, em sẽ tiếp tục hiến máu”, Huyền nói, nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ sau khi hoàn tất phần hiến.

Đại diện Ban tổ chức chương trình trao thư cảm ơn đến các đơn vị tài trợ. Ảnh: Ngô Tùng

Trái với sự bỡ ngỡ của người hiến máu lần đầu, Trần Thế Minh đã quen thuộc vì đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Sáng nay, sau buổi chạy bộ, anh Minh cùng các thành viên trong câu lạc bộ chạy đã ghé điểm hiến máu để đăng ký tham gia. Với anh, hiến máu đã trở thành một thói quen tốt, gắn liền với lối sống năng động và trách nhiệm với cộng đồng. “Lâu lâu có dịp hiến máu là mình sắp xếp tham gia. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa có thể giúp được người khác”, anh Minh chia sẻ.

Theo anh Minh, việc hiến máu không chỉ đơn thuần là một hoạt động nhân đạo, mà còn là cách để mỗi người tự nhắc mình về sự kết nối trong xã hội. “Mình khỏe thì mình cho đi. Một đơn vị máu có thể không lớn, nhưng với người đang cần thì rất quý”, anh nói. Điều khiến anh Minh và các thành viên câu lạc bộ cảm thấy ý nghĩa hơn là tinh thần của chương trình Chủ Nhật Đỏ. Anh cảm nhận được hiến máu không còn là hành động đơn lẻ, mà trở thành một ngày hội gắn kết cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống nhân ái.

Ngày hội Chủ Nhật Đỏ do Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009, đến nay đã trải qua 16 kỳ tổ chức. Chương trình mang thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, với mục tiêu góp phần thay đổi nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, bổ sung nguồn máu cho cấp cứu, điều trị. Đây không chỉ là hoạt động nhân ái mà còn là ngày hội cộng đồng, nơi kết nối những tấm lòng sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng và tương lai bền vững.