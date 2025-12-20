Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giới trẻ

Google News

Mỹ Vân, Minh Toại truyền cảm hứng hiến máu tại Ngày hội Chủ Nhật Đỏ

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Mỹ Vân và Á vương Minh Toại tham gia Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM, lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Ngày 21/12, báo Tiền Phong phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và Gamuda Land Việt Nam tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ. Chương trình diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ tại Celadon Sports & Resort Club, số 2 đường D2, phường Tân Sơn Nhì, TPHCM.

Sự kiện có sự góp mặt của Võ Minh Toại – Á vương Mr World Vietnam 2024, Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của cuộc thi cùng nhiều người nổi tiếng.

19.jpg
Võ Minh Toại – Á vương Mr World Vietnam 2024 tham gia Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM.

Bên cạnh hoạt động hiến máu, chương trình còn được tổ chức như một ngày hội cộng đồng với nhiều hoạt động bên lề. Người tham gia hiến máu, ngoài phần quà theo quy định, còn được tặng cây xanh, ly giấy thân thiện với môi trường, chữ thư pháp và các sản phẩm ý nghĩa từ đơn vị đồng hành.

Điểm nhấn của ngày hội là gian hàng đổi pin cũ lấy quà, khu vực biểu diễn acoustic và các hoạt động trải nghiệm dành cho gia đình, bạn trẻ. Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải độc hại và khuyến khích lối sống xanh trong cộng đồng.

Ngày hội Chủ Nhật Đỏ do báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009, đến nay đã trải qua 16 kỳ tổ chức. Chương trình mang thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”, với mục tiêu góp phần thay đổi nhận thức của người dân về hiến máu tình nguyện, bổ sung nguồn máu cho cấp cứu, điều trị. Đây không chỉ là hoạt động nhân ái mà còn là ngày hội cộng đồng, nơi kết nối những tấm lòng sẻ chia vì sức khỏe cộng đồng và tương lai bền vững.

img-3607-1.jpg
Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật của cuộc thi tham gia Ngày hội hiến máu Chủ Nhật Đỏ tại TPHCM.

Ngày hội Chủ Nhật Đỏ không chỉ dừng lại ở hoạt động hiến máu tình nguyện mà còn là không gian kết nối những tấm lòng nhân ái, nơi mỗi người có thể góp một hành động nhỏ để chung tay vì sức khỏe cộng đồng và tương lai bền vững.

Với sự phối hợp của báo Tiền Phong, Bệnh viện Quân y 175 và Gamuda Land Việt Nam, ngày hội kỳ vọng thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp và các tình nguyện viên tham gia, qua đó tiếp tục lan tỏa thông điệp “Hiến máu cứu người - Sinh mệnh của bạn và tôi”.

Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các đơn vị:

- Gamuda Land Việt Nam

- Bệnh viện Quân Y 175

- Công ty TNHH bao bì Phúc Thịnh

- Cơ sở bánh giò Hưng Yên

- Ngân hàng UOB

- Câu lạc bộ thư pháp Huy Hoàng

- Công ty TNHH gia sư eTeacher

Anh Nhàn
#Hoạt động hiến máu cộng đồng #Ngày hội Chủ Nhật Đỏ #Lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người #Khuyến khích lối sống xanh và bảo vệ môi trường #Vai trò của người nổi tiếng trong hoạt động xã hội #Kết nối cộng đồng vì sức khỏe và tương lai bền vững #Hợp tác tổ chức từ các đơn vị thiện nguyện và doanh nghiệp #Ý nghĩa nhân đạo của ngày hội hiến máu #Các hoạt động bên lề thúc đẩy tinh thần thiện nguyện #Thay đổi nhận thức về hiến máu tình nguyện

