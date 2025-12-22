Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Cô dâu Hà Nội lên mạng mời cưới, 60 người lạ đến dự, ngồi kín 10 mâm cỗ

Hơn 1 tuần trôi qua, cô dâu Hà Nội vẫn còn nguyên cảm xúc bất ngờ, vui mừng, xúc động khi 60 người bạn lạ mặt đến dự đám cưới của mình.

Nguyễn Hương Giang (SN 1997, Hà Nội) và Trần Ngọc Chung (SN 1992, Hà Nội) tổ chức đám cưới vào ngày 13-14/12/2025.

anh-1-769.jpg
Đám cưới của Hương Giang và Ngọc Chung có 60 vị khách lạ đến dự.

Hơn 1 tuần trôi qua, cô dâu Hà Nội vẫn còn nguyên cảm xúc vui mừng, xúc động khi 60 người bạn lạ mặt đến dự đám cưới của mình.

Giang chia sẻ với PV, cô khá ít bạn bè thân thiết. Một hôm ngồi lướt TikTok, cô nảy ra ý tưởng mời cộng đồng mạng “đến ăn cỗ cho vui”.

Nghĩ là làm, ngay sau khi nhận được tệp ảnh cưới, Giang chọn bức ảnh ưng ý nhất đăng lên TikTok kèm theo lời mời: “Các bạn ơi! Ngày 13/12 tới đây tôi cưới mà ít bạn quá. Tôi ở Chương Mỹ, Hà Nội, bạn nào đi ăn cưới không, tôi mời?”.

“Lời mời ấy hoàn toàn thật lòng vì tôi mong muốn mọi người đến chung vui với mình trong ngày trọng đại”, Giang nói.

Bài đăng thu hút 5 triệu lượt xem, hơn 100 nghìn lượt “thả tim” và hơn 11 nghìn lượt bình luận. Con số này khiến Giang ngỡ ngàng.

anh-3-770.jpg
Đám cưới của Hương Giang thêm phần tưng bừng nhờ sự góp vui của nhóm "khách nhà mạng".

Lời mời của cô dâu Hà Nội được hưởng ứng nhiệt tình. Hàng nghìn người bình luận chúc phúc cho cặp đôi, rất nhiều người nhắn tin riêng nhận lời mời đến dự đám cưới.

Giang chia sẻ câu chuyện này với bố mẹ. Bố mẹ cô vui mừng hưởng ứng và sẵn sàng chuẩn bị cỗ để “đãi khách nhà mạng”.

“Tôi lập một nhóm riêng bao gồm những người lạ đã nhắn tin nhận lời đến dự đám cưới để một lần nữa gửi lời mời chân tình đến họ.

Trước ngày cưới, tôi và mọi người gặp mặt một lần để làm quen trước. Sau đó, tôi bận chuẩn bị đám cưới, các bạn gặp mặt nhau thêm vài lần nữa để bàn chuyện đi ăn cỗ”, Giang cười chia sẻ.

“Khách nhà mạng” của Giang đến từ nhiều xã ở Hà Nội như: Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Thường Tín, Thạch Thất... Một số bạn ở xa hơn như Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ)... cũng đến dự.

Trong đó, có một bạn chuyên làm MC đám cưới và một bạn là DJ đến góp vui. Hương Giang nhờ thế mà không phải thuê MC dẫn cưới.

anh-4-771.jpg
Từng nhóm khách chụp ảnh kỷ niệm trong đám cưới của Hương Giang

Ngày 13/12, đám cưới diễn ra tại nhà gái. Hội “khách nhà mạng” khoảng 60 người đến từ rất sớm để giúp gia đình chuẩn bị cho hôn lễ. Vì đã có cơ hội gặp nhau trước đó nên không ai có cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ, ngược lại, mọi người vui vẻ, đoàn kết, hết lòng giúp đỡ cô dâu.

Gia đình Hương Giang chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp khách chu đáo. Nhóm khách đặc biệt ngồi kín 10 mâm cỗ. Sau khi dùng tiệc, cả nhóm hát hò, nhảy múa tưng bừng khiến đám cưới thêm phần sôi động.

“Đám cưới vui quá, đến giờ tôi vẫn còn dư âm. Các bạn ‘khách nhà mạng’ chuẩn bị nhiều quà cưới cho tôi như bát đĩa, chổi quét nhà, hót rác, mâm... khiến mọi người cười nghiêng ngả”, Giang kể lại.

Sau đám cưới, Giang và nhóm bạn vẫn trò chuyện sôi nổi trong nhóm chat và thi thoảng rủ nhau đi ăn, đi uống cà phê. Cô rất vui khi sau hôn lễ đã có thêm những người bạn mới nhiệt tình và hòa hợp về tính cách.

Câu chuyện cô dâu Hà Nội mời người lạ đến dự đám cưới được các diễn đàn mạng chia sẻ rộng rãi thu hút nhiều bình luận thú vị:

“Bữa nọ lướt qua video cô dâu mời cưới, thấy lạ lạ, vui vui mà không ngờ mọi người đi thật, mà đi hẳn 10 mâm”; “Đám cưới này tôi có dự. Hôm ấy, khách đến nhà cứ hỏi ‘bàn TikTok ở đâu để ra ngồi cùng’. Nghe hài hước mà thú vị làm sao”...

Ảnh và video: giang_chuaseo

VietNamNet
#Cô dâu #Hà Nội #đám cưới #video #cộng đồng mạng #người lạ #cô dâu Hà Nội #TikTok

Xem thêm

Cùng chuyên mục