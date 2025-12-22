Cô dâu Hà Nội lên mạng mời cưới, 60 người lạ đến dự, ngồi kín 10 mâm cỗ

Hơn 1 tuần trôi qua, cô dâu Hà Nội vẫn còn nguyên cảm xúc bất ngờ, vui mừng, xúc động khi 60 người bạn lạ mặt đến dự đám cưới của mình.

Nguyễn Hương Giang (SN 1997, Hà Nội) và Trần Ngọc Chung (SN 1992, Hà Nội) tổ chức đám cưới vào ngày 13-14/12/2025.

Đám cưới của Hương Giang và Ngọc Chung có 60 vị khách lạ đến dự.

Hơn 1 tuần trôi qua, cô dâu Hà Nội vẫn còn nguyên cảm xúc vui mừng, xúc động khi 60 người bạn lạ mặt đến dự đám cưới của mình.

Giang chia sẻ với PV, cô khá ít bạn bè thân thiết. Một hôm ngồi lướt TikTok, cô nảy ra ý tưởng mời cộng đồng mạng “đến ăn cỗ cho vui”.

Nghĩ là làm, ngay sau khi nhận được tệp ảnh cưới, Giang chọn bức ảnh ưng ý nhất đăng lên TikTok kèm theo lời mời: “Các bạn ơi! Ngày 13/12 tới đây tôi cưới mà ít bạn quá. Tôi ở Chương Mỹ, Hà Nội, bạn nào đi ăn cưới không, tôi mời?”.

“Lời mời ấy hoàn toàn thật lòng vì tôi mong muốn mọi người đến chung vui với mình trong ngày trọng đại”, Giang nói.

Bài đăng thu hút 5 triệu lượt xem, hơn 100 nghìn lượt “thả tim” và hơn 11 nghìn lượt bình luận. Con số này khiến Giang ngỡ ngàng.

Đám cưới của Hương Giang thêm phần tưng bừng nhờ sự góp vui của nhóm "khách nhà mạng".

Lời mời của cô dâu Hà Nội được hưởng ứng nhiệt tình. Hàng nghìn người bình luận chúc phúc cho cặp đôi, rất nhiều người nhắn tin riêng nhận lời mời đến dự đám cưới.

Giang chia sẻ câu chuyện này với bố mẹ. Bố mẹ cô vui mừng hưởng ứng và sẵn sàng chuẩn bị cỗ để “đãi khách nhà mạng”.

“Tôi lập một nhóm riêng bao gồm những người lạ đã nhắn tin nhận lời đến dự đám cưới để một lần nữa gửi lời mời chân tình đến họ.

Trước ngày cưới, tôi và mọi người gặp mặt một lần để làm quen trước. Sau đó, tôi bận chuẩn bị đám cưới, các bạn gặp mặt nhau thêm vài lần nữa để bàn chuyện đi ăn cỗ”, Giang cười chia sẻ.

“Khách nhà mạng” của Giang đến từ nhiều xã ở Hà Nội như: Sóc Sơn, Gia Lâm, Đông Anh, Thường Tín, Thạch Thất... Một số bạn ở xa hơn như Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ)... cũng đến dự.

Trong đó, có một bạn chuyên làm MC đám cưới và một bạn là DJ đến góp vui. Hương Giang nhờ thế mà không phải thuê MC dẫn cưới.

Từng nhóm khách chụp ảnh kỷ niệm trong đám cưới của Hương Giang

Ngày 13/12, đám cưới diễn ra tại nhà gái. Hội “khách nhà mạng” khoảng 60 người đến từ rất sớm để giúp gia đình chuẩn bị cho hôn lễ. Vì đã có cơ hội gặp nhau trước đó nên không ai có cảm giác xa lạ, bỡ ngỡ, ngược lại, mọi người vui vẻ, đoàn kết, hết lòng giúp đỡ cô dâu.

Gia đình Hương Giang chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp khách chu đáo. Nhóm khách đặc biệt ngồi kín 10 mâm cỗ. Sau khi dùng tiệc, cả nhóm hát hò, nhảy múa tưng bừng khiến đám cưới thêm phần sôi động.

“Đám cưới vui quá, đến giờ tôi vẫn còn dư âm. Các bạn ‘khách nhà mạng’ chuẩn bị nhiều quà cưới cho tôi như bát đĩa, chổi quét nhà, hót rác, mâm... khiến mọi người cười nghiêng ngả”, Giang kể lại.

Sau đám cưới, Giang và nhóm bạn vẫn trò chuyện sôi nổi trong nhóm chat và thi thoảng rủ nhau đi ăn, đi uống cà phê. Cô rất vui khi sau hôn lễ đã có thêm những người bạn mới nhiệt tình và hòa hợp về tính cách.

Câu chuyện cô dâu Hà Nội mời người lạ đến dự đám cưới được các diễn đàn mạng chia sẻ rộng rãi thu hút nhiều bình luận thú vị:

“Bữa nọ lướt qua video cô dâu mời cưới, thấy lạ lạ, vui vui mà không ngờ mọi người đi thật, mà đi hẳn 10 mâm”; “Đám cưới này tôi có dự. Hôm ấy, khách đến nhà cứ hỏi ‘bàn TikTok ở đâu để ra ngồi cùng’. Nghe hài hước mà thú vị làm sao”...

Ảnh và video: giang_chuaseo