Giới trẻ

Google News

Cưới 'cô chủ tiệm vàng', chú rể TPHCM nhận dây chuyền kim cương đặc biệt

PV

Trong số các món quà nhà gái trao tặng, chiếc dây chuyền kim cương được thiết kế để tặng riêng cho chú rể Minh Khoa mang ý nghĩa đặc biệt.

Mới đây, tiền vệ tuyển Việt Nam - Võ Hoàng Minh Khoa và bạn gái Huỳnh Thanh Ngân (cùng SN 2001, TPHCM) đã chính thức làm đám cưới, về chung một nhà. Đám cưới được tổ chức vào ngày 13/11 vừa qua.

Trong lễ vu quy, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ hai bên gia đình. Trong đó, nhà gái trao tặng 1 vương miện bằng vàng, 1 bộ trang sức vàng, 2 bộ trang sức kim cương và 2 sổ đỏ. Nhà trai trao tặng số lượng vàng tương tự nhà gái.

Thanh Ngân chia sẻ với PV, trong số món quà nhà gái trao tặng có chiếc dây chuyền kim cương được thiết kế để tặng riêng cho chú rể Minh Khoa. Phía sau đó là ý nghĩa đặc biệt.

anh-3-566.jpg
Cặp đôi nhận được nhiều món quà giá trị trong ngày cưới.

“Mặt dây chuyền bằng kim cương được khắc chữ K10. Khi trao cho chồng tôi, mẹ tôi đã khóc. K. là tên viết tắt của chồng tôi, số 10 là số áo anh mặc khi thi đấu.

Thông qua món quà này, mẹ tôi muốn nhắn gửi đến con rể ‘gia đình luôn ở bên, yêu thương và ủng hộ con hết mình trên con đường sự nghiệp. Vì vậy, con hãy tỏa sáng như những viên kim cương rực rỡ và bền bỉ với thời gian'", Thanh Ngân chia sẻ.

Nhận được món quà quý giá từ 2 bên gia đình, Thanh Ngân rất hạnh phúc. Cô trân trọng tình yêu thương và sự chở che của bố mẹ 2 bên, nhờ đó, vợ chồng cô có thêm động lực để cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp cũng như vun vén tổ ấm hạnh phúc.

Trong hôn lễ, chú rể Minh Khoa xúc động gửi lời cảm ơn đến người thân, bạn bè đã đến tham dự và gửi cho cặp đôi lời chúc phúc chân thành.

Khi tỏ lòng biết ơn bố mẹ 2 bên, chàng tiền vệ đã bật khóc.

“Anh Khoa nói, anh hạnh phúc khi được thấy ba mẹ mạnh khỏe xuất hiện trong hôn lễ của các con. Sau đó, anh ấy quay sang nói với tôi ‘chúc mừng em đã lấy được người chồng như anh’ khiến mọi người đang xúc động bỗng cười òa”, Thanh Ngân kể.

Loạt ảnh cô dâu Thanh Ngân đội vương miện vàng, cổ và cổ tay đeo trĩu vàng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận thú vị.

anh-2-567.jpg
Cặp đôi hiện sống và làm việc tại TPHCM.

Trước đó, Thanh Ngân và Minh Khoa đã được biết đến bởi chuyện tình từ năm 17 tuổi bền bỉ và ngọt ngào. Cặp đôi quen biết nhau từ những năm học cấp 3 khi chơi chung một nhóm bạn.

Thời điểm đó, Minh Khoa được đào tạo tại CLB Becamex Bình Dương, thường học văn hóa vào buổi tối. Thi thoảng, anh lại nhắn tin, gọi điện cho Thanh Ngân hỏi chuyện bài vở. Từ những lần kèm nhau học tập, cặp đôi càng thân thiết hơn.

Cảm thấy cả hai có nhiều điểm chung về tính cách, cặp đôi hẹn hò dù không có 1 lời tỏ tình. Sau 7 năm bền bỉ bên nhau, họ quyết định về chung một nhà sau màn cầu hôn lãng mạn của chàng tiền vệ.

Hiện tại, Thanh Ngân phụ giúp gia đình quản lý tiệm vàng, nổi tiếng với biệt danh “cô chủ tiệm vàng”, còn Minh Khoa là tiền vệ đầy tiềm năng của đội tuyển Việt Nam.

Ảnh: NVCC



PV
VietNamNet
#Chú rể #đeo vàng #cô dâu #đám cưới #cộng đồng mạng #màn cầu hôn lãng mạn #chàng tiền vệ #Becamex Bình Dương #Võ Hoàng Minh Khoa #tiền vệ tuyển Việt Nam

