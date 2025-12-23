Tỉnh Đoàn Sơn La phải giữ chân thanh niên ở lại địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ

TPO - Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho rằng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thẳng thắn chỉ rõ, tỉnh thiếu lao động lành nghề, thiếu chuyên gia kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, là một trong những hạn chế lớn hiện nay của tỉnh. Điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải chuyển mạnh từ hỗ trợ mang tính phong trào sang đồng hành có chiều sâu, có lộ trình và có kết quả cụ thể.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025–2030, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Sơn La trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chị cũng gợi mở, định hướng nhiều nội dung quan trọng, mang tính chiến lược, tạo cơ sở để tuổi trẻ Sơn La phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, Sơn La là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, có vị trí đặc biệt quan trọng ở khu vực Tây Bắc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt của chính quyền các cấp và sự đồng thuận của Nhân dân các dân tộc, Sơn La đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực, bền bỉ của các thế hệ thanh niên tỉnh nhà. Thông qua hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên cụ thể, thiết thực, tuổi trẻ Sơn La đã thể hiện rõ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần giải quyết nhiều việc mới, việc khó ở cơ sở, đồng hành cùng địa phương.

Khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên

Định hướng cho nhiệm kỳ 2025–2030, chị Nguyễn Phạm Duy Trang gợi mở nhiều nội dung để tuổi trẻ Sơn La tập trung thảo luận và triển khai thực hiện. Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa cho thế hệ trẻ.

Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, việc giáo dục cần gắn chặt với thực tiễn, phù hợp với đặc điểm thanh niên miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; qua đó khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến, ý chí vươn lên và tinh thần tự cường của thanh niên Sơn La.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nội dung giáo dục phải gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá, trung tâm kinh tế – xã hội của tiểu vùng Tây Bắc, trung tâm chế biến nông sản và trọng điểm du lịch của vùng trung du, miền núi phía Bắc.

“Giáo dục lý tưởng cho thanh niên phải gắn với thực tiễn phát triển của địa phương, để mỗi đoàn viên, thanh niên thấy rõ trách nhiệm, vai trò và cơ hội cống hiến của mình trong sự nghiệp xây dựng quê hương Sơn La”, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chia sẻ.

Đồng hành thực chất với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp

Một trong những nội dung được Bí thu Trung ương Đoàn nhấn mạnh là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ. Tỉnh Đoàn Sơn La cần nghiên cứu, tham mưu các chính sách đồng hành thực chất, lâu dài với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển nghề nghiệp.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La đã thẳng thắn chỉ rõ, tỉnh thiếu lao động lành nghề, thiếu chuyên gia kỹ thuật, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu phát triển là một trong những hạn chế lớn hiện nay của tỉnh. Điều đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải chuyển mạnh từ hỗ trợ mang tính phong trào sang đồng hành có chiều sâu, có lộ trình và có kết quả cụ thể.

Các cấp bộ Đoàn cần tích cực tham gia thực hiện mục tiêu nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, có bằng cấp, chứng chỉ; hỗ trợ thanh niên tiếp cận kỹ năng nghề, kỹ năng số, khoa học – công nghệ. Đồng thời, chú trọng xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu, sản phẩm OCOP, du lịch sinh thái cộng đồng, những lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

“Tổ chức Đoàn cần chuyển mạnh từ hỗ trợ mang tính phong trào sang đồng hành có chiều sâu, có lộ trình, có kết quả cụ thể; góp phần giữ chân thanh niên ở lại địa phương, giải quyết việc làm tại chỗ và giảm tái nghèo”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh thêm.

Toàn cảnh đại hội.

Không để thanh niên đứng ngoài tổ chức

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới, địa bàn rộng, dân cư phân tán; tỷ lệ thanh niên là người dân tộc thiểu số cao. Đời sống của một bộ phận thanh niên, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên không chỉ là yêu cầu tổ chức mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần trực tiếp vào ổn định xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và phát triển bền vững của tỉnh.

Trước tình hình đó, Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn của Sơn La cần chuyển mạnh tư duy từ “tập hợp theo hình thức” sang tập hợp bằng lợi ích thiết thực, bằng việc làm cụ thể và sự đồng hành thật sự với thanh niên. Mọi mô hình, hoạt động của Đoàn phải xuất phát từ nhu cầu chính đáng của thanh niên, nhất là về việc làm, sinh kế, học nghề, kỹ năng số, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. “Chỉ khi thanh niên thấy rõ ‘tham gia là có ích, có lợi, có tương lai’ thì tổ chức Đoàn mới thực sự trở thành điểm tựa tin cậy của thanh niên”, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho hay.

Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, thanh niên yếu thế, thanh niên lao động tự do; chủ động đưa hoạt động của Đoàn đến với thanh niên, gắn với các chương trình an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh các nhiệm vụ trên, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và tinh thần dấn thân vì lợi ích chung. Trong bối cảnh tỉnh thực hiện tinh gọn bộ máy, cán bộ cơ sở mỏng, yêu cầu đối với cán bộ Đoàn ngày càng cao. Cán bộ Đoàn phải thực sự gần dân, sát cơ sở, sát thanh niên; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo đánh giá.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao huy hiệu cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn trong những năm qua.

Mỗi cán bộ Đoàn cần nghiêm túc thực hiện phương châm “3 gần – 5 phải – 4 không” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Ba gần là gần cơ sở, gần thanh niên và gần không gian số; năm phải là phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm và phải báo cáo kết quả; bốn không là không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy và không làm sai chức năng.

Cùng với đó, tổ chức Đoàn cần chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển thanh niên; tăng cường rèn luyện đoàn viên, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, bảo đảm xây dựng đội ngũ kế cận có đức, có tài, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh Sơn La trong kỷ nguyên mới.