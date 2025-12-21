Người lính truyền lửa xóa đói giảm nghèo nơi biên cương

TPO - Gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tổ quốc, Thiếu tá Cầm Bá Thành (Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biên giới, mà còn bền bỉ “truyền lửa” bằng những việc làm cụ thể, cùng nhân dân từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương.

Thiếu tá Cầm Bá Thành nhận Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” năm 2025

Khi người lính bám bản, gieo niềm tin vào cuộc sống no ấm

Những ngày đầu đông se lạnh, trên biên giới xã Chiềng On rộn ràng hơn khi những tuyến đường bản được thắp sáng bằng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ánh sáng lan tỏa giữa núi rừng không chỉ xua tan bóng tối, mà còn sưởi ấm niềm tin của bà con nơi biên giới.

Trong câu chuyện của người dân, cái tên Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Chiềng On, được nhắc đến bằng sự gần gũi và tin yêu. Với người dân biên giới, anh là người lính luôn “nói đi đôi với làm”, là người đã mang ánh sáng, mang hy vọng đến từng bản làng heo hút.

Sinh năm 1991 tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vùng đất có đường biên giới giáp nước bạn Lào, tuổi thơ của Cầm Bá Thành gắn liền với hình ảnh người lính biên phòng. Trong ký ức của cậu bé người Thái năm nào là những câu hát dung dị về người lính quân hàm xanh vừa cầm súng giữ biên cương, vừa dạy chữ, chữa bệnh cho dân làng.

Chính những hình ảnh ấy đã gieo vào lòng Thành ước mơ trở thành người lính biên phòng, được sống và cống hiến nơi biên giới Tổ quốc.

Thiếu tá Cầm Bá Thành cùng đơn vị tài trợ, chính quyền địa phương cắt băng khánh thành công trình "Bếp ăn yêu thương".

Năm 2010, Cầm Bá Thành thi đỗ Học viện Biên phòng. Tốt nghiệp năm 2014, Thành nhận công tác tại Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Từ đây, hành trình gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi phên dậu Tây Bắc của người lính trẻ chính thức bắt đầu.

“Càng sống cùng dân, tôi càng hiểu rằng bảo vệ biên giới không chỉ là giữ cột mốc, mà còn là giữ cuộc sống bình yên, no ấm cho bà con”, Thiếu tá Cầm Bá Thành chia sẻ. Trong những năm tháng công tác, chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của đồng đội trong đấu tranh với tội phạm, giữ gìn bình yên cho bản làng, anh càng thêm vững tin với lựa chọn của mình, tự nhủ phải làm nhiều việc thiết thực hơn cho nhân dân.

Trải qua nhiều vị trí công tác tại các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La), từ Trợ lý Thanh niên, Trợ lý Công tác quần chúng đến Chính trị viên phó kiêm Bí thư Chi đoàn tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và nay là Đồn Biên phòng Chiềng On, dù ở cương vị nào, Thiếu tá Cầm Bá Thành cũng luôn năng động, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồn Biên phòng Chiềng On quản lý gần 34 km đường biên giới, giao thông khó khăn, dân cư phân tán với 52 bản, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn, nguy cơ tái nghèo cao.

Trước thực tế đó, trên cương vị Chính trị viên phó phụ trách công tác vận động quần chúng, Thiếu tá Cầm Bá Thành luôn xác định, nhân dân chính là chủ thể bảo vệ biên giới, mỗi người dân là một “cột mốc sống”.

Tuyền truyền về chủ quyền biên giới cho học sinh ở khu vực biên giới.

Từ suy nghĩ ấy, anh thường xuyên bám bản, đến từng hộ gia đình vùng sâu, vùng xa để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con. Những buổi tối ngồi bên bếp lửa nhà dân, nghe câu chuyện mưu sinh, cái khó của từng gia đình đã giúp anh hiểu rằng, muốn dân tin, dân yêu, trước hết phải giúp dân có cuộc sống ổn định hơn.

Chính từ thực tiễn ấy, nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội đã được anh tham mưu, đề xuất và triển khai hiệu quả, giúp người dân biên giới có cuộc sống tốt hơn.

Không chỉ tuyên truyền, vận động bằng lời nói, Thiếu tá Cầm Bá Thành còn là cầu nối bền bỉ giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với người dân vùng biên. Bằng sự chân thành và uy tín của mình, anh đã huy động được gần 2 tỷ đồng xây dựng các công trình “Phòng học yêu thương”, “Bếp ăn yêu thương”, “Sân trường yêu thương”, giếng nước sạch, nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết…

Những công trình ấy góp phần xóa bỏ phòng học tạm, cải thiện điều kiện học tập, từng bước nâng cao dân trí, nền tảng quan trọng để xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Đầu năm 2025, công trình “Thắp sáng vùng biên” được triển khai tại 8 bản của xã Yên Sơn và Phiêng Khoài, với hơn 6 km đường được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Khi những con đường bản bừng sáng, không chỉ an ninh trật tự được bảo đảm, mà niềm tin của người dân vào tương lai cũng được thắp lên.

Khánh thành công trình "Thắp sáng vùng biên".

Nuôi những “mầm xanh” vượt nghèo bằng tri thức

Trong thời gian công tác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, Thiếu tá Cầm Bá Thành trực tiếp phụ trách mô hình “Bữa sáng cho em” tại điểm trường Buốc Pát. Mỗi buổi sáng, những suất ăn giản dị nhưng đủ chất được chuẩn bị cho học sinh đã giúp các em có thêm sức khỏe đến lớp, giảm tình trạng bỏ học. Song song với đó là Chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng”, giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ học tập lâu dài.

Dấu ấn nổi bật trong hành trình “truyền lửa” của Thiếu tá Cầm Bá Thành là mô hình “Ươm mầm xanh biên giới – Vững bước tới tương lai”. Đây là mô hình hỗ trợ dài hạn, đồng hành cùng học sinh nghèo từ bậc phổ thông đến khi hoàn thành cao đẳng, đại học. Hiện nay, 16 học sinh được hỗ trợ hằng tháng từ 300.000 đến 500.000 đồng. Sự hỗ trợ tuy không lớn về vật chất, nhưng là điểm tựa tinh thần để các em dám nuôi ước mơ thoát nghèo bằng con đường học vấn.

Em Hà Thị Hoài Linh, sinh viên Trường Đại học Tây Bắc, một trong những học sinh được hỗ trợ, xúc động nói: “Nhờ sự động viên, giúp đỡ của chú Thành và các chú bộ đội biên phòng, em mới có thể tiếp tục đi học. Giờ em sắp ra trường, ước mơ làm cô giáo của em đang dần trở thành hiện thực”.

Mô hình “Bữa sáng cho em” tại điểm trường Buốc Pát, xã Lóng Sập.

Trong thời gian gắn bó với biên cương, gắn bó với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, Thiếu tá Cầm Bá Thành còn tham mưu tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với tổng giá trị hỗ trợ mỗi năm từ 500 triệu đến 1,2 tỷ đồng, giúp đồng bào nghèo nơi biên giới.

Hàng nghìn lượt người dân được khám, chữa bệnh miễn phí; nhiều hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà đại đoàn kết; cùng các hoạt động “Phiên chợ 0 đồng”, “Tay kéo Biên phòng”… Những việc làm thiết thực đã để lại dấu ấn sâu đậm, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Hơn 10 năm gắn bó với biên cương, Thiếu tá Cầm Bá Thành đã có những đóng góp rất lớn cho người dân vùng biên và truyền “ngọn lửa” để bà con vươn lên. Nhưng với anh, đó là điều một người lính nơi biên cương cần làm.

“Với người lính mang quân hàm xanh, phần thưởng lớn nhất chính là sự đổi thay từng ngày nơi các bản làng vùng biên, nơi ánh sáng được thắp lên không chỉ từ những ngọn đèn, mà từ niềm tin và khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân”, Thiếu tá Cầm Bá Thành bộc bạch.

Tặng quà học sinh nghèo nơi biên giới.

Thượng tá Vì Văn Chương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chia sẻ: “Thiếu tá Cầm Bá Thành là cán bộ trẻ, tận tụy, sáng tạo, luôn hết mình vì nhân dân. Những việc làm của đồng chí đã góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới”.