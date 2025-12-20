Vị ngọt từ đất quê và hành trình thoát nghèo của chàng thanh niên Đất Tổ

TPO - Rời Hà Nội với tấm bằng cử nhân trong tay, Hoàng Trung Thắng (SN 1994, xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ) chọn trở về quê hương khởi nghiệp. Từ hai bàn tay trắng, chàng trai trẻ đã xây dựng thành công mô hình sản xuất trà hoa đu đủ đực, tạo việc làm, lan tỏa cảm hứng làm giàu bền vững cho người dân vùng trung du.

Sản phẩm của HTX Thanh Lâm được trưng bày tại các hội chợ giới thiệu sản phẩm.

Quyết định “ngược dòng” của chàng cử nhân trẻ

Một buổi sáng se lạnh ở vùng trung du Phú Thọ, con đường nhỏ dẫn vào khu Trung Thuận 2, xã Phú Khê còn vương mùi sương sớm. Trong khu nhà xưởng rộng rãi, thoáng đãng, những công nhân đang thoăn thoắt đóng gói từng túi trà hoa đu đủ đực – xạ đen tía, sản phẩm đã làm nên thương hiệu của Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm. Giữa nhịp làm việc rộn ràng ấy, anh Hoàng Trung Thắng, Giám đốc HTX rót chén trà mời khách. Nước trà vàng óng, vị đắng nhẹ nơi đầu lưỡi rồi dịu dần nơi cuống họng, như chính hành trình khởi nghiệp nhiều gian nan nhưng ngọt hậu của chàng trai trẻ.

Hoàng Trung Thắng chia sẻ, sinh ra và lớn lên ở vùng quê thuần nông, chân chất của xã Phú Khê, tuổi thơ của Thắng gắn với ruộng đồng, ao cá và những bữa cơm đạm bạc. Chính những vất vả khó khăn đó trở thành động lực để cậu bé ngày nào cố gắng học hành, với ước mong sau này có thể báo hiếu.

Năm 2017, Thắng tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với tấm bằng loại ưu. Khi nhiều bạn bè cùng trang lứa lựa chọn ở lại Thủ đô, tìm kiếm công việc nơi phố thị, Thắng lại đứng trước một quyết định khiến không ít người bất ngờ về quê nghèo lập nghiệp.

“Lúc đó tôi nghĩ đơn giản lắm, mình không thể đi xa mãi. Về quê tuy vất vả nhưng còn có thời gian chăm sóc người thân, lại được làm việc trên chính mảnh đất của mình”, Thắng chia sẻ.

Trở về quê, Thắng bắt đầu bằng những công việc quen thuộc của nhà nông: trồng rau, thả cá, nuôi vịt, nấu rượu, sản xuất nước lọc đóng chai. Ngày làm, đêm nghĩ, việc gì ra tiền là Thắng làm, nhưng thu nhập vẫn bấp bênh, chẳng dư dả là bao. Có những lúc mệt mỏi, chán nản, nhưng nhìn bố mẹ, ông bà ngày một già yếu, Thắng lại tự nhủ phải cố gắng.

“Làm nhiều nhưng vẫn nghèo, tôi trăn trở lắm. Lúc đó chỉ nghĩ, nếu cứ làm manh mún thế này thì không thể khá lên được. Phải tìm một hướng đi mới, bài bản hơn, có giá trị lâu dài”, Thắng nhớ lại.

Ruộng đu đủ đực của HTX Thanh Lâm

Trong những lần đi chợ, tiếp xúc với tiểu thương và người dân vùng cao, Thắng nhận ra hoa đu đủ, đặc biệt là hoa đu đủ đực, được nhiều người săn tìm, giá bán khá cao nhưng chủ yếu mới dừng ở dạng thô, chưa qua chế biến. Trong khi đó, theo dân gian và một số tài liệu, hoa đu đủ đực có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe.

Ý tưởng làm trà hoa đu đủ đực bắt đầu nhen nhóm từ đó. Năm 2020, sau thời gian ròng rã tìm hiểu trên internet, học hỏi thực tế và tích lũy kinh nghiệm, Thắng quyết định thành lập HTX Nông nghiệp thực phẩm Thanh Lâm Phú Thọ, với 14 thành viên ban đầu đều là những người cùng làng, cùng chí hướng. Đây là bước ngoặt lớn, đánh dấu quá trình khởi nghiệp bài bản, chuyên nghiệp của Thắng.

Để có nguồn nguyên liệu ổn định, Thắng mạnh dạn đầu tư, mua giống cây đu đủ đực, tổ chức trồng theo hướng hữu cơ trên diện tích ban đầu 5ha. Song song với đó, HTX đầu tư nhà xưởng, máy móc, xây dựng quy trình chế biến, đóng gói sản phẩm.

“Khó nhất là giai đoạn đầu, vừa thiếu vốn, vừa thiếu kinh nghiệm. Có lúc làm ra sản phẩm mà chưa biết bán cho ai, bán như thế nào”, Thắng kể. Nhưng với kiến thức quản trị được học, cộng với sự kiên trì, anh từng bước hoàn thiện sản phẩm, từ chất lượng, mẫu mã đến xây dựng thương hiệu.

Trà hoa đu đủ đực “vị ngọt” từ đất quê

Những chén trà hoa đu đủ đực – xạ đen tía đầu tiên ra đời trong sự hồi hộp và kỳ vọng. Sản phẩm có vị đắng nhẹ đặc trưng, mùi thơm thảo mộc, phù hợp với xu hướng người tiêu dùng tìm đến các sản phẩm tự nhiên, tốt cho sức khỏe.

Hoàng Trung Thắng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lương Đình Của.

Dần dần, trà hoa đu đủ đực của HTX Thanh Lâm được thị trường đón nhận. Sản phẩm được bán tại các cửa hàng đặc sản, điểm OCOP, khu du lịch, đồng thời phân phối qua các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội.

Năm 2022, sản phẩm “Trà hoa đu đủ đực – xạ đen tía Thanh Lâm” được công nhận đạt OCOP 3 sao. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể HTX và cá nhân Thắng.

“Từ khi có sản phẩm OCOP, niềm tin của khách hàng tăng lên rõ rệt. Có thời điểm, hàng làm ra không đủ bán”, Thắng cười hiền nói.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, Thắng còn mong muốn tạo sinh kế bền vững cho người dân quê hương. HTX Thanh Lâm hiện thu hút 32 hộ dân tham gia, với tổng diện tích vùng nguyên liệu hơn 7ha, sản lượng thu hoạch trên 15 tấn hoa tươi mỗi năm.

HTX tổ chức liên kết, bao tiêu sản phẩm, hướng dẫn người dân trồng, chăm sóc theo quy trình, đảm bảo chất lượng. Nhờ đó, nhiều hộ dân có thu nhập ổn định, đời sống từng bước được cải thiện.

Hiện nay, mỗi năm HTX Thanh Lâm đạt doanh thu từ 1,5 – 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 – 8 triệu đồng/người/tháng. Có được kết quả như vậy là con số đáng mơ ước với một mô hình khởi nghiệp nông nghiệp xuất phát từ tay trắng ở vùng quê trung du miền núi.

Ngôi uống trà giữa vùng quê yên bình, nhìn những người lao động miệt mài trong xưởng, mới thấy rõ hành trình vươn lên của Hoàng Trung Thắng không chỉ là câu chuyện làm giàu cá nhân, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần thanh niên dám khởi nghiệp, dám đổi thay, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Từ hai bàn tay trắng, bằng ý chí, tri thức và lòng kiên trì, chàng trai đất Phú Thọ đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng, tiếp thêm niềm tin cho nhiều người dân nông thôn trên con đường phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Với những đóng góp trong sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế địa phương, Thắng đã nhận được nhiều phần thưởng như: Hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu; được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Giải thưởng Lương Đình Của; Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Nhưng với Thắng, phần thưởng lớn nhất vẫn là niềm tin của bà con và sự phát triển bền vững của HTX.

“Tôi chỉ mong làm sao sản phẩm của mình ngày càng tốt hơn, bà con tham gia HTX có thu nhập ổn định, không phải bỏ quê đi làm ăn xa”, anh bộc bạch.

Hoàng Trung Thắng được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tặng Bằng khen.

Bà Hà Bích Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Khê cho biết, thành công của anh Hoàng Trung Thắng là tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm của thanh niên nông thôn. Trong quá trình khởi nghiệp, Thắng gắp rất nhiều khó khăn, nhưng bạn ấy đã kiên trì vượt quan và thành công với sản phẩm trà hoa đu đủ đực – xạ đen tía được công nhận đạt OCOP 3. Đây là mô hình sản xuất tiêu biểu của thanh niên địa phương, giúp người dân có đầu ra ổn định và thu nhập cao hơn.