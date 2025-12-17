Chàng thanh niên ở Phú Thọ xây nên cơ đồ, tạo việc làm cho hàng chục lao động

TPO - Trong khi nhiều bạn trẻ nông thôn rời quê tìm việc nơi thành phố, câu chuyện của Nguyễn Ngọc Hanh (sinh năm 1993), xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ trở thành điểm sáng của mô hình khởi nghiệp nông nghiệp hiện đại. Từ những mẻ tinh bột nghệ thô sơ được làm thủ công của gia đình, chàng trai trẻ đã từng bước phát triển thành một cơ sở sản xuất gừng, nghệ sấy quy mô, giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương với thu nhập từ 10 - 13 triệu đồng/tháng.

Từ chiến sĩ trở về với khát vọng xây dựng quê hương

Năm 2018, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Ngọc Hanh trở về quê với mong muốn làm điều gì đó giúp nâng cao giá trị nông sản của gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, trong tay anh lúc ấy không có nhiều vốn, kinh nghiệm kinh doanh gần như là số 0. Điểm tựa duy nhất của Hanh là những năm tháng rèn luyện trong quân đội với tinh thần kỷ luật, kiên quyết và không ngại gian khó.

Quan sát quanh vùng Tam Dương, nơi gừng và nghệ được trồng khá nhiều nhưng đầu ra bấp bênh, Hanh nhận thấy người dân thường bán sản phẩm tươi với giá thấp, phụ thuộc vào thương lái. Trong khi đó, nhu cầu về tinh bột nghệ, nghệ sấy và các chế phẩm từ gừng trên thị trường lại rất lớn. “Nếu chỉ bán củ tươi thì giá trị rất thấp nhưng nếu chế biến sâu, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm có giá trị cao hơn gấp nhiều lần.” Hanh chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Hanh hướng dẫn người lao động sơ chế nghệ tươi, chuẩn bị cho vào sấy khô.

Với ý nghĩ đó đã trở thành động lực để chàng thanh niên trẻ bắt tay vào hành trình khởi nghiệp. Những ngày đầu, Hanh tìm mọi tài liệu về cách làm tinh bột nghệ: Từ video trên mạng, tài liệu nông nghiệp cho đến trực tiếp sang các tỉnh lân cận học hỏi mô hình. Không có máy móc, anh tự mày mò chế biến thủ công: Rửa nghệ, xay, lọc, lắng… Từng mẻ nghệ đầu tiên dù còn lẫn tạp chất, màu sắc chưa đạt chuẩn, nhưng lại là những bài học quý giá. Lúc ấy, Hanh chưa có thương hiệu, chưa có khách hàng. Anh lựa chọn cách bán qua các trang mạng xã hội, nơi mà sự chân thật và kiên trì có thể tạo dựng niềm tin.

Hàng ngày, Hanh quay video, đăng bài giới thiệu cách làm, giải thích lợi ích của tinh bột nghệ đối với sức khỏe. Nhờ chất lượng dần được cải tiến và sự minh bạch trong quy trình sản xuất, những đơn hàng đầu tiên đã xuất hiện. Ban đầu chỉ 5–10 đơn mỗi ngày, nhưng rồi tăng dần lên hàng chục, hàng trăm đơn và thương hiệu “tinh bột nghệ Ngọc Hanh” bắt đầu được nhiều người biết tới.

Truyền thông mở lối, cơ hội từ báo chí và đối tác

Trong quá trình tự quảng bá trên mạng, nhiều báo điện tử, phóng viên địa phương để ý đến câu chuyện khởi nghiệp đặc biệt của Nguyễn Ngọc Hanh. Các bài viết về chàng thanh niên làm tinh bột nghệ tại Tam Dương lan tỏa mạnh mẽ, giúp sản phẩm và thương hiệu của anh tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Đáng chú ý, một số đối tác lớn về phân phối gừng, nghệ sấy xuất khẩu đã chủ động tìm đến Hanh để đặt vấn đề hợp tác lâu dài. “Truyền thông là cầu nối quan trọng đưa sản phẩm nông nghiệp ra thị trường. Khi thương hiệu được báo chí ghi nhận, khách hàng tin tưởng hơn rất nhiều. Đó là bước ngoặt giúp tôi nhìn thấy tiềm năng lớn của chế biến nông sản, đồng thời quyết định đầu tư mạnh mẽ hơn.” Hanh cho hay.

Năm 2023, Hanh thành lập Hợp tác xã Ngọc Hanh với mục đích thu hút nông dân địa phương cùng tham gia, tạo vùng nguyên liệu ổn định và chuyên nghiệp. Nhiều hộ trồng gừng, nghệ tại Tam Dương và các xã lân cận ký hợp đồng bao tiêu dài hạn với HTX. Việc thành lập HTX không chỉ giúp Hanh kiểm soát chất lượng đầu vào, đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm, chủ động trong sản xuất mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh. HTX được trang bị dần các loại máy móc như máy sấy nhiệt, máy nghiền mịn, máy tách tinh bột. Điều này nâng cao năng suất gấp 5–7 lần so với làm thủ công.

Trung bình mỗi tháng công ty sản xuất khoảng 100 tấn gừng, nghệ sấy cùng 3 tấn tinh bột nghệ, tạo việc làm ổn định cho 20 lao động, chủ yếu là thanh niên nông thôn, phụ nữ và người trung tuổi. Với mức thu nhập ổn định từ 10–13 triệu đồng/tháng, cao hơn mặt bằng chung trong khu vực, giúp họ bám trụ quê hương thay vì phải đi làm xa.

Với sự tăng trưởng ổn định, đầu năm 2025, Hanh nâng cấp mô hình lên Công ty TNHH & TM Ngọc Hanh, do anh làm Giám đốc, hướng tới chế biến sâu và mở rộng thị trường không chỉ trong nước mà hướng đến xuất khẩu ra các nước khó tính như Mỹ và EU. Hiện tại, quy mô xưởng sản xuất đã được mở rộng với hệ thống máy sấy công nghiệp công suất lớn, giúp sản lượng tăng mạnh, đủ đáp ứng cả những đơn hàng số lượng lớn từ doanh nghiệp đối tác.

Nguyễn Ngọc Hanh đầu tư nhà xưởng, máy móc hiện đại đưa vào sản xuất, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Là một trong những công nhân gắn bó với anh Hanh ngay từ những ngày đầu dựng xưởng sản xuất còn nhiều khó khăn, anh Đặng Văn Sáng chia sẻ rằng: “Công ty của anh Hanh không chỉ tạo cho tôi một công việc ổn định ngay tại quê nhà, có thu nhập đều đặn, mà còn xây dựng được môi trường làm việc sạch sẽ, bài bản và chuyên nghiệp. Đặc biệt, các khâu sản xuất được đầu tư máy móc, quy trình khép kín nên hạn chế tối đa bụi bẩn, mùi và các yếu tố độc hại, điều mà nhiều cơ sở chế biến nông sản theo cách làm truyền thống trước đây rất khó đảm bảo.”

Khát vọng đưa sản phẩm gừng, nghệ sấy vươn xa

Dù đạt được thành công bước đầu, Nguyễn Ngọc Hanh vẫn khiêm tốn cho biết anh mới “đi được một đoạn đường ngắn”. Mục tiêu trong 3 - 5 năm tới của anh là: Mở rộng vùng nguyên liệu gừng, nghệ đạt chuẩn VietGAP, phát triển thêm các dòng sản phẩm đóng gói tiện lợi, mở rộng xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, tiếp tục tăng quy mô nhà xưởng, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

“Tôi mong muốn sản phẩm gừng, nghệ sấy của Phú Thọ không chỉ bán trong nước mà còn xuất hiện ở nhiều quốc gia. Làm nông sản chất lượng cao là con đường bền vững nhất để nâng giá trị nông sản Việt.” Hanh cho hay.

Khác với suy nghĩ truyền thống về làm nông nghiệp, Hanh mang tư duy của một người trẻ, am hiểu công nghệ và xu hướng tiêu dùng. Anh đặc biệt chú trọng vào chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ khâu trồng, thu hoạch đến chế biến đều được kiểm soát theo quy trình. Hanh đang từng bước xây dựng vùng nguyên liệu bài bản, ổn định và bền vững. Không chỉ phát triển diện tích trồng tại tỉnh Phú Thọ, anh còn chủ động liên kết với nhiều hộ nông dân ở một số tỉnh lân cận, hướng dẫn người dân canh tác nghệ theo quy trình VietGAP. Từ khâu chọn giống, chăm sóc, sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh đến thu hoạch đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm sản phẩm an toàn và có thể truy xuất nguồn gốc. Mô hình liên kết này không chỉ giúp công ty chủ động nguồn nguyên liệu đầu vào đạt chuẩn, mà còn tạo đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước hình thành chuỗi sản xuất đến chế biến nghệ khép kín, bền vững.

Đây là một trong những khu trồng nghệ Nguyễn Ngọc Hanh liên kết với các hộ dân.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong về chàng thanh niên trẻ Nguyễn Ngọc Hanh, chị Nguyễn Ngọc Lan, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tam Dương, đánh giá cao tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự bền bỉ của Hanh trong suốt hành trình khởi nghiệp. Hơn 7 năm kiên trì theo đuổi con đường đã chọn, Nguyễn Ngọc Hanh đã chứng minh rằng khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ gắn với sự vất vả, lam lũ, mà hoàn toàn có thể trở thành một hướng đi kinh doanh hiệu quả, bền vững nếu biết tận dụng tốt lợi thế địa phương, mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ và kiên định với mục tiêu lâu dài.

Hành trình khởi nghiệp của Hanh mang lại rất nhiều bài học thực tế cho đoàn viên, thanh niên hiện nay, chị Lan chia sẻ. “Trước hết, không nhất thiết phải có nguồn vốn lớn mới có thể bắt đầu, quan trọng là ý tưởng đúng, phù hợp với điều kiện địa phương và quyết tâm theo đuổi đến cùng. Bên cạnh đó, trong bối cảnh hiện nay, truyền thông đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng thương hiệu nông sản, giúp sản phẩm tiếp cận thị trường rộng hơn. Việc ứng dụng công nghệ vào chế biến, bảo quản đã giúp nâng cao giá trị nông sản lên gấp nhiều lần so với cách làm truyền thống.”