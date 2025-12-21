Bệ đỡ thanh niên khởi nghiệp vươn lên làm giàu, giảm nghèo bền vững

TPO - Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, giảm nghèo bền vững bằng cách làm bài bản, dài hơi. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, anh Trần Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho rằng: muốn giảm nghèo bền vững, tổ chức Đoàn phải vừa là “điểm tựa an sinh”, vừa là “bệ phóng khởi nghiệp” cho thanh niên.

Thưa anh, các hoạt động an sinh xã hội của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh hỗ trợ người nghèo được triển khai khá bài bản. Điều gì là triết lý xuyên suốt trong những chương trình này?

Anh Trần Văn Đăng: Chúng tôi luôn quan niệm rằng, an sinh xã hội phải gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững. Nghĩa là không chỉ hỗ trợ trước mắt, mà từng bước giúp người dân, đặc biệt là thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế, có thêm điều kiện để vươn lên ổn định cuộc sống. Những căn nhà được sửa chữa, những suất quà được trao đi là sự hỗ trợ kịp thời.

Đáng chú ý, năm 2024, chỉ riêng các cấp Đoàn trong tỉnh Bắc Giang (cũ) hỗ trợ xây dựng mới 206 ngôi nhà (đạt 412% chỉ tiêu đề ra); sửa chữa 130 nhà (đạt 371% chỉ tiêu đề ra); hỗ trợ ít nhất 10.000 (đạt 166% chỉ tiêu đề ra) ngày công giúp các hộ nghèo và cận nghèo có nhà tạm, nhà xuống cấp trầm trọng xây dựng mới, với tổng trị giá trên 7,5 tỷ đồng.

Anh Trần Văn Đăng – Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Mới đây nhất, trong Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông năm 2025, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ sửa chữa 2 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 50 triệu đồng; đồng thời trao 125 suất quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn, người uy tín trong cộng đồng, với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng.

Song song với đó, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tập trung mạnh vào đào tạo nghề, hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo sinh kế lâu dài cho thanh niên – nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp hiệu quả, giảm nghèo bền vững, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã xây dựng hệ sinh thái như thế nào?

Anh Trần Văn Đăng: Chúng tôi triển khai Chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” một cách toàn diện. Đến nay, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đã hỗ trợ 147 dự án khởi nghiệp sáng tạo với tổng giá trị hơn 212 tỷ đồng; tư vấn hướng nghiệp cho hơn 314.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho gần 48.400 thanh niên.

Một mô hình khởi nghiệp giảm nghèo bền vững, làm giàu tiêu biểu của thanh niên tỉnh Bắc Ninh.

Hệ sinh thái này được hình thành từ nhiều mô hình: Ngày hội khởi nghiệp, Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Techfest, Cà phê khởi nghiệp, Chợ phiên OCOP, Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp, cùng với việc thành lập Quỹ và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp. Đặc biệt, ứng dụng chuyển đổi số được đẩy mạnh thông qua các sàn thương mại điện tử, livestream tiêu thụ nông sản, mở ra thị trường mới cho thanh niên.

Anh có thể chia sẻ những dự án khởi nghiệp của thanh niên, góp phần giảm nghèo mang dấu ấn Kinh Bắc?

Anh Trần Văn Đăng: Ngày 18/6/2025, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên Bắc Ninh diễn ra trong không khí sôi động. Trên sân khấu, 12 dự án xuất sắc được lựa chọn từ hàng chục ý tưởng đã lần lượt trình bày trước lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Các dự án tạo việc làm cho nhiều đoàn viên, thanh niên có việc làm ổn định, góp phần giảm nghèo bền vững.

Chủ đề của ngày hội “Bệ phóng Startup – Chinh phục nhà đầu tư”, không chỉ là khẩu hiệu. Tại chương trình, khoảng 3 tỷ đồng đã được các doanh nghiệp ký kết hỗ trợ cho nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, giúp các bạn trẻ làm giàu. 12 dự án tham gia trình bày tại ngày hội là những câu chuyện sống động về khát vọng lập nghiệp. Từ robot công nghiệp, trí tuệ nhân tạo trong kiểm định chất lượng, đến công nghệ sinh học chăm sóc sức khỏe; từ vật liệu mới làm mát tòa nhà, giải pháp năng lượng sạch, đến các nền tảng Edu-tech, tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao giải thưởng ý tưởng khởi nghiệp.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh hướng tới phong trào Thanh niên làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững như thế nào, thưa anh?

Anh Trần Văn Đăng: Không chỉ hỗ trợ từng dự án, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang định hướng xây dựng phong trào “Thanh niên Bắc Ninh làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế đất nước”. Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn sẽ tập trung vào ba nhóm giải pháp lớn: Thứ nhất, tuyên truyền, đổi mới tư duy cho thanh niên về kinh tế tư nhân, khởi nghiệp, chấp hành pháp luật trong kinh doanh.

Thứ hai, tôn vinh, nhân rộng mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ trong kết nối, phản biện chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thứ ba, hỗ trợ nguồn lực thông qua Đề án “Hỗ trợ thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp giai đoạn 2025 – 2030”, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiếp cận vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm và Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Thời gian tới, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ đồng hành cùng thanh niên trong quá trình lập nghiệp, giảm nghèo như thế nào?

Anh Trần Văn Đăng: Chúng tôi mong thanh niên dám mơ ước, dám khởi nghiệp và dám làm giàu bằng chính trí tuệ, sức lao động của mình để giảm nghèo bền vững trong đoàn viên, thanh niên.

Một mô hình khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Bắc Ninh nhận được sự hỗ trợ của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành, tạo môi trường, cơ hội và niềm tin để thanh niên phát triển. Chúng tôi tổ chức ngày hội khởi nghiệp, không gian sáng tạo trẻ, chương trình cố vấn, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại; đồng thời phát hiện, hỗ trợ, giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả cao; kết nối với nhà đầu tư và thị trường, hỗ trợ thanh niên nông thôn chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển kinh tế xanh, tuần hoàn, kinh tế tập thể tại địa phương. Khi thanh niên có việc làm, có doanh nghiệp, có sinh kế bền vững, thì giảm nghèo không còn là nhiệm vụ riêng của Nhà nước, mà trở thành thành quả chung của cả xã hội.

Anh có thể chia sẻ thông điệp mà Tỉnh Đoàn Bắc Ninh đang hướng tới giúp thanh niên giảm nghèo bền vững và làm giàu?

Anh Trần Văn Đăng: Chúng tôi mong muốn mỗi thanh niên, dù xuất phát điểm khác nhau, đều có cơ hội vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Hỗ trợ quà, hỗ trợ nhà ở là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là trao cho thanh niên kiến thức, kỹ năng, cơ hội khởi nghiệp và việc làm.

Khi thanh niên tự tin làm giàu chính đáng, họ sẽ không chỉ thoát nghèo cho bản thân mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của Bắc Ninh. Giảm nghèo bền vững không chỉ bằng hỗ trợ an sinh, mà bằng trao cơ hội để thanh niên tự đứng trên đôi chân của mình.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao kinh phí hỗ trợ người nghèo sửa nhà.

Ngoài việc hỗ trợ thanh niên làm giàu, anh có thể chia sẻ một hoạt động an sinh xã hội nổi bật hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, thưa anh?

Anh Trần Văn Đăng: Ngày 18/7/2025, Tỉnh Đoàn Bắc Ninh tiếp nhận 1.000 suất quà, gồm 10 tấn gạo và 5 tấn nhu yếu phẩm do doanh nghiệp trao tặng, để hỗ trợ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Điều đặc biệt là toàn bộ quá trình vận chuyển đến 99 xã, phường đều được tổ chức miễn phí, với sự tham gia trực tiếp của lực lượng đoàn viên thanh niên tại cơ sở.

Tại kho tiếp nhận hàng hóa của Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, không khí làm việc khẩn trương kéo dài từ sáng sớm với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ tình nguyện an sinh xã hội, nhất là với người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Hàng trăm đoàn viên thanh niên chia nhau đóng gói, bốc xếp từng bao gạo, thùng nhu yếu phẩm. Những chuyến xe nối nhau lăn bánh, hướng về các xã, phường trong toàn tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi xác định, hỗ trợ người yếu thế, người nghèo không chỉ là trao quà, mà là trao sự quan tâm, niềm tin và cảm giác không bị bỏ lại phía sau.

Xin cảm ơn anh!