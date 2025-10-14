Thủ tướng dự lễ khởi công xây trường cho trẻ em vùng biên Thanh Hóa

TPO - Dự lễ khởi công dự án Trường liên cấp ở Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các địa phương cần tiếp tục đầu tư cho giáo dục và đào tạo đầy đủ hơn, bao trùm hơn, theo hướng không ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện bình đẳng giáo dục giữa các dân tộc, vùng miền, nhất là người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ai cũng được tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Chiều 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ Khởi công dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt (xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa). Đây là một trong 4 dự án quy mô lớn được khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ Khởi công dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt (Thanh Hóa). Ảnh: Phạm Trường.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cùng rất đông người dân xã Bát Mọt và Yên Nhân có mặt chứng kiến lễ khởi công xây dựng trường học.

Cùng dự có ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Thanh Hóa có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng lãnh đạo sở, ngành.

Dự án Trường nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt được xây dựng với quy mô 22 phòng học, 12 phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, nhà truyền thống văn hóa dân tộc, khu nội bộ, bán trú cho 760 học sinh, nhà ở cho giáo viên cùng các hạng mục phụ trợ. Tổng mức đầu tư khoảng 170 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công trình khởi công hôm nay rất có ý nghĩa, là công trình chào mừng Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Việc xây dựng Trường phổ thông liên cấp nội trú là hành động thiết thực thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm năm trồng người.”

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công.

Theo người đứng đầu Chính phủ, quan điểm của Đảng rất rõ: sự nghiệp giáo dục là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục, đào tạo là đầu tư cho phát triển.

Thủ tướng cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71, yêu cầu tiếp tục đầu tư cho giáo dục và đào tạo đầy đủ hơn, bao trùm hơn, theo hướng không ai bị bỏ lại phía sau; thực hiện bình đẳng giáo dục giữa các dân tộc, vùng miền, đối tượng, nhất là người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, ai cũng được tiếp cận giáo dục bình đẳng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, trên địa bàn toàn quốc sẽ xây dựng 248 trường nội trú liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở) tại các điểm có biên giới với nước ngoài. Thanh Hóa có 16 xã biên giới, phải đầu tư 16 trường. Nguồn lực ưu tiên xây dựng các trường học này được hình thành từ tiết kiệm chi trong 6–7 tháng cuối năm.

Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các đơn vị tài trợ tặng quà cho người dân xã vùng biên tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận nỗ lực của các cấp, ngành tỉnh Thanh Hóa; chính quyền địa phương đã thực hiện rất tốt việc giải phóng mặt bằng. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn, đánh giá cao tinh thần của nhân dân khi sẵn sàng hiến đất xây dựng trường học; đồng thời lưu ý nơi nào bà con chưa có chỗ ở, chính quyền địa phương phải bố trí tái định cư chu đáo, đầy đủ. Theo Thủ tướng, việc quản lý dự án cần có cách làm linh hoạt, nhằm mục đích cao nhất là để 756 cháu có thể ở nội trú, được đi học trong môi trường giáo dục đầy đủ hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn với thầy cô và bộ phận y tế chăm sóc.

“Nếu không có trường nội trú, nhiều cháu không có con đường đến trường; nay có trường nội trú để tất cả các cháu đều có đường đến trường, sự việc này là hành động gieo “con chữ”, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, tạo nền tảng để các cháu học lên các cấp cao hơn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại lễ khởi công.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Bát Mọt có ý nghĩa hết sức quan trọng. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, con em đồng bào các dân tộc xã Bát Mọt được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Đó là một trong những tiền đề góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh.

"Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, tỉnh Thanh Hóa cam kết với Bộ Chính trị, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, sẽ nỗ lực hết sức, cùng với chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện dự án", Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nói.

Lễ khởi công và khánh thành các dự án quy mô lớn chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.

Cùng ngày, tỉnh Thanh Hóa cũng khởi công, khánh thành 3 công trình, dự án quy mô lớn khác để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.