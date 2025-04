Bản tin 8H: Thủ tướng chủ trì lễ khởi công, khánh thành 80 công trình, dự án lớn kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam

TPO - Hàng chục công trình trọng điểm như nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến cao tốc Bắc - Nam được khánh thành cùng lúc vào sáng 19/4.

Sáng 19/4, tại điểm cầu trung tâm Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và các công trình lớn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).Lễ khởi công, khánh thành được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đồng thời trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính TPHCM đến tất cả các công trình, dự án. Cơ quan chủ trì là Bộ Xây dựng cho biết, theo tổng hợp từ báo cáo của các bộ, ngành và địa phương, có 80 dự án được tổ chức khởi công, khánh thành trong dịp này, với tổng vốn đầu tư khoảng hơn 445.000 tỷ đồng, trong đó tổng vốn khởi công 305.000 tỷ, tổng vốn các dự án khánh thành là 140.000 tỷ đồng. Vốn ngân sách nhà nước là 185.000 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách là 260.000 tỷ đồng.

Ngày 18/4, trên cơ sở tờ trình số 1496 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Thủ tướng đã quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh.Thiếu tá Khải là chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh trong thực thi nhiệm vụ đấu tranh, bắt giữ đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký Quyết định số 534 về việc truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải. Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Thiếu tá (thăng cấp bậc hàm vượt cấp) đối với ông Nguyễn Đăng Khải.

Khoảng 21h ngày 18/4, xe đầu kéo biển kiểm soát tỉnh Nghệ An, kéo theo rơ-moóc (chưa rõ danh tính tài xế) vận chuyển keo tràm chạy trên đường tỉnh 553 theo hướng xã Hương Lâm đi xã Hương Trà, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Khi xe đến đoạn giáp ranh giữa xã Hương Lâm và Hương Xuân, ô tô bị lật nghiêng bên trái đường. Vụ tai nạn khiến tài xế mắc kẹt trong cabin, tử vong tại chỗ. Khu vực xảy ra vụ tai nạn là địa hình đồi núi, nằm cách xa khu dân cư, không có đèn đường. Tại hiện trường, hàng tấn gỗ keo đổ vương vãi ra đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19/4, Bắc Bộ xuất hiện nắng nóng trên diện rộng. Riêng phía Tây Bắc có nắng nóng gay gắt. Vào chiều tối và đêm 19/4, khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, lượng mưa không quá lớn nhưng người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh đi kèm trong dông. Thanh Hóa đến Phú Yên ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C, chiều tối và đêm đề phòng mưa rào và dông cục bộ. Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm, các khu vực này khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác.

Ngày 18/4, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết Bí thư Tỉnh ủy hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính hai tỉnh này. Cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh làm đồng Trưởng Ban chỉ đạo. Hai Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy của hai tỉnh là ông Nguyễn Khắc Toàn và Phạm Văn Hậu, cùng hai Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân và Trần Quốc Nam làm Phó Ban chỉ đạo. Ban Chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận gồm có 24 thành viên. (XEM CHI TIẾT)

Thủ tướng Chính phủ vừa có tờ trình gửi Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 80 năm ngày thành lập nước (2/9/1945-2/9/2025). Theo tờ trình, có 2 đối tượng được tặng quà. Đối tượng thứ nhất, những người có công với cách mạng. Đối tượng tặng quà thứ hai, thân nhân của người có công với cách mạng. Mức quà tặng cho 2 đối tượng trên là 500.000 đồng/1 người/2 dịp. Thực hiện chi 1 lần vào dịp ngày 30/4/2025. Dự kiến tổng kinh phí để tặng quà cho người có công với cách mạng là hơn 834 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)