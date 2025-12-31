Công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

TPO - Chiều 31/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình – Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định và chúc mừng bà Hà Thị Nga. Ảnh: PV.



Trao quyết định và chúc mừng bà Hà Thị Nga, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài cho biết, theo quyết định, bà Hà Thị Nga giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và được giới thiệu để Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cho biết, với kinh nghiệm và năng lực của mình, bà Hà Thị Nga - người đã trưởng thành từ cơ sở và đã từng giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của địa phương cũng như ở Trung ương, sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Hà Thị Nga nêu rõ, đây là vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm hết sức lớn lao, cam kết không ngừng nỗ lực để cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bà Hà Thị Nga, sinh năm 1969; quê quán tại tỉnh Phú Thọ. Bà Nga là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, có trình độ chuyên môn: Cử nhân sư phạm. Bà Nga từng kinh qua nhiều vị trí công tác: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/6/2025, bà Hà Thị Nga được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, bà Hà Thị Nga được giới thiệu và Ủy ban Trung ương MTTQ hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.