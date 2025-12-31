Chiều cuối năm, cửa ngõ TPHCM ken đặc người xe về quê nghỉ Tết Dương lịch

TPO - Chiều 31/12/2025, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, dòng người rời TPHCM về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026 bắt đầu tăng nhanh. Các bến xe và cửa ngõ phía Tây thành phố ghi nhận lượng hành khách, phương tiện gia tăng rõ rệt, nhiều tuyến đường rơi vào tình trạng đông đúc, một số nơi xảy ra ùn ứ cục bộ.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy, từ khoảng 16h30 cùng ngày, khu vực Bến xe Miền Tây (phường An Lạc, TPHCM) đã trở nên nhộn nhịp. Hành khách tay xách nách mang balô, vali nối nhau vào bến mua vé, chờ lên xe về các tỉnh miền Tây Nam bộ.
Trong lúc chờ xe, chị Lê Thị Thanh Thảo (quê Vĩnh Long) cho biết bản thân đã tranh thủ ra bến từ sớm để tránh đông người. “Việc mua vé khá nhanh, không phải chờ đợi lâu. Tôi dự định quay lại TPHCM vào chiều thứ bảy để tránh kẹt xe cuối kỳ nghỉ”, chị Thảo nói.
Hành khách tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đồ đạc, hành lý vào bến mua vé xe về quê nghỉ Tết Dương lịch 2026.
Đến gần 17h, hành khách đến bến xe Miền Tây tiếp tục đông đúc.
Cùng thời điểm, giao thông tại các cửa ngõ TPHCM bắt đầu căng thẳng. Trên trục Kinh Dương Vương - vòng xoay An Lạc - đường Lê Khả Phiêu (quốc lộ 1), dòng xe nối dài, di chuyển chậm. Đến khoảng 17h30, lượng phương tiện theo hướng từ TPHCM về các tỉnh miền Tây tiếp tục tăng.
Phương tiện nhích từng chút trên đường Kinh Dương Vương.
Cửa ngõ phía Tây TPHCM đông kín phương tiện theo hướng từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ.