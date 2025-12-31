Cảnh sát giải cứu người đàn ông muốn nhảy lầu ngày cuối năm

TPO - Vì những bế tắc liên quan đến mâu thuẫn tình cảm và áp lực gia đình, một người đàn ông ở TPHCM đã leo lan can chung cư đòi nhảy lầu tự tử.

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Công an TP.HCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn thành công một vụ tự tử, cứu sống một thanh niên tại Chung cư Q7 B... (phường Tân Mỹ).

Hình ảnh người đàn ông ngồi ở lan can với ý định tự tử.

Theo đó, khoảng 20h15tối 30/12, Đội CC&CNCH Khu vực 7 tiếp nhận tin báo về một thanh niên có biểu hiện bất ổn tâm lý, leo ra khu vực thanh đà thông tầng tại tầng 5 Block A01 (địa chỉ số 600 Nguyễn Lương Bằng), có nguy cơ nhảy xuống đất tự tử.

Ngay lập tức, đơn vị điều động 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 7 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Sau khi tiếp cận, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí nệm hơi để phòng ngừa tình huống xấu. Thượng úy Nguyễn Tuấn Đạt – cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực 7 được phân công tiếp cận trực tiếp nạn nhân để vận động, thuyết phục.

Lực lượng chức năng lên phương án cứu hộ.

Từ trải nghiệm thực tế trong công tác cứu nạn, cứu hộ, thượng úy Đạt nhẹ nhàng phân tích, động viên, giúp nạn nhân nhận thức rõ giá trị của sự sống, từng bước tháo gỡ khủng hoảng tinh thần.

Sau thời gian vận động, thanh niên nói trên đã từ bỏ ý định tự tử, hợp tác với lực lượng chức năng và được đưa vào khu vực an toàn. Nạn nhân sau đó được bàn giao cho Công an phường Tân Mỹ tiếp tục hỗ trợ theo quy định.