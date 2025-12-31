Quân khu 7 bàn giao 4 căn nhà cho người dân vùng lũ Lâm Đồng

TPO - Sau gần một tháng khẩn trương thi công, Quân khu 7 đã hoàn thành và bàn giao 4 căn nhà kiên cố cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 31/12, Quân khu 7 phối hợp với chính quyền xã D’Ran (tỉnh Lâm Đồng) tổ chức lễ bàn giao 4 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ cuối tháng 11. Đây là những công trình được triển khai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Tại xã D’Ran có 4 căn nhà được xây mới.

Trước đó, trong các ngày từ 18-20/11, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà ở và tài sản của người dân, trong đó xã D’Ran là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trước tình hình này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo lực lượng vũ trang khẩn trương di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo Quân khu 7 cùng sở ngành, địa phương tặng quà cho các gia đình.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” với tinh thần thần tốc, Quân khu 7 đã phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng các doanh nghiệp và nhà hảo tâm rà soát, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa tổng cộng 41 căn nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn tỉnh. Riêng tại xã D’Ran, 4 căn nhà được xây mới, hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong đợt này.

Cụ thể, Công ty Tây Nam phối hợp Sư đoàn 5 hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cấp 4 cho hộ ông Mai Ngọc Hiệp và ông Nguyễn Quốc Duy, với tổng kinh phí hơn 900 triệu đồng. Kinh phí bao gồm nguồn hỗ trợ của tỉnh, doanh nghiệp, phần đối ứng của gia đình và hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, Công ty Đông Hải cùng Lữ đoàn 25 hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà cho hộ bà Đặng Thị Bé và ông Nguyễn Văn Nghĩa, với tổng kinh phí gần 920 triệu đồng.

Căn nhà mới của gia đình ông Mai Ngọc Hiệp được hỗ trợ xây dựng.

Cán bộ hạnh phúc chúc mừng gia đình ông Hiệp có nhà mới.

Phát biểu tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Phạm Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 khẳng định, việc bàn giao nhà cho người dân vùng lũ không chỉ mang lại niềm vui trước thềm năm mới, mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 trong đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.