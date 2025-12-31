Rộn ràng xuống phố đón giao thừa, xem pháo hoa

Khoảng 21h hôm nay, Quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) chật kín người dân và du khách theo dõi chương trình Chào đón năm mới 2026.
Chương trình Gia Lai Countdown năm 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương” 21h mới bắt đầu, nhưng ngay từ chiều tối nay, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) để chọn vị trí đẹp, chờ đón khoảnh khắc chào năm mới.
Ngay từ chập tối 31/12, người dân Thủ đô, đặc biệt là giới trẻ nườm nượp đổ về phố đi bộ Hồ Gươm để tham dự lễ hội đếm ngược, háo hức chờ đón khoảnh khắc chuyển giao sang năm mới 2026.
TPHCM
Năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2026.
3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn phường An Khánh. Điểm này sẽ bắn 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.
Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại là tại khu trung tâm thành phố mới phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng thuộc phường Vũng Tàu. Hai điểm này mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.
3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào năm mới 2026 gồm Công viên văn hóa Đầm Sen - phường Bình Thới; Tòa tháp Saigon Marina IFC - phường Sài Gòn và khu Biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa thuộc xã Nhà Bè. Tại các điểm này, mỗi điểm bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Ngoài chương trình bắn pháo hoa, tối 31/12, TPHCM còn tổ chức sự kiện đếm ngược (Countdown) chào đón năm mới 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, tạo không khí sôi động, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch.
Tây Ninh
Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh, chương trình bắn pháo hoa được tổ chức kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với chiều cao bắn khoảng 150m. Thời lượng bắn từ 10 đến 15 phút, diễn ra trong khung thời gian từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Khu đô thị Eco Retreat, xã Bến Lức.
Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do doanh nghiệp bảo đảm. Đơn vị cung cấp, tư vấn và tổ chức bắn pháo hoa là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng).
Đồng Nai
Nhân dịp chào đón năm mới 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực cầu Hóa An (phường Trấn Biên). Chương trình bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026. Kinh phí thực hiện được huy động theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, Đồng Nai còn tổ chức chuỗi hoạt động chào đón năm mới từ ngày 28/12/2025 đến sáng 1/1/2026 tại tuyến đường ven sông Đồng Nai. Sự kiện mang đến hành trình trải nghiệm sôi động với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại; các cuộc thi vũ đạo hấp dẫn cùng những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên không kết hợp pháo hoa đa tầng trên mặt sông.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, kết hợp màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ đỉnh cầu Hóa An vào thời khắc giao thừa, tạo nên không khí rực rỡ chào đón năm mới 2026.
Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026, trong đó có Chương trình Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa chào năm mới, diễn ra từ tối ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026.
Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào đón năm mới 2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông như sau:
Từ 13h ngày 31/12/2025, tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; đồng thời cấm xe khách, xe tải đi vào các tuyến phố Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Chung, Hàng Gai, Hàng Hòm và Lý Thái Tổ.
Từ 18h ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 1/1/2026, cấm ô tô đi vào các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.
Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút giao Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
Chiều tối 31/12, Công viên Biển Đông (TP. Đà Nẵng) đông nghịt người dân và du khách đến vui chơi, chờ đón thời khắc chuyển giao sang năm mới. Trên các tuyến đường dẫn vào khu vực công viên, dòng người nối dài, không khí rộn ràng, náo nhiệt trước thềm Tết Dương lịch 2026.
