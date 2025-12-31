Rộn ràng xuống phố đón giao thừa, xem pháo hoa

report Những điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch ở TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam

TPHCM

Năm nay, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 tại 6 điểm, gồm 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao và 3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h ngày 1/1/2026.

3 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn phường An Khánh. Điểm này sẽ bắn 1.260 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 6 địa điểm chào mừng năm mới 2026. Ảnh: Duy Anh

Hai điểm bắn pháo hoa tầm cao còn lại là tại khu trung tâm thành phố mới phường Bình Dương và Quảng trường Tam Thắng thuộc phường Vũng Tàu. Hai điểm này mỗi điểm bắn 500 quả pháo hoa nổ tầm cao và 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

3 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp chào năm mới 2026 gồm Công viên văn hóa Đầm Sen - phường Bình Thới; Tòa tháp Saigon Marina IFC - phường Sài Gòn và khu Biệt thự Kim Long - cầu Rạch Đỉa thuộc xã Nhà Bè. Tại các điểm này, mỗi điểm bố trí 90 giàn pháo hoa nổ tầm thấp. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Ngoài chương trình bắn pháo hoa, tối 31/12, TPHCM còn tổ chức sự kiện đếm ngược (Countdown) chào đón năm mới 2026 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, tạo không khí sôi động, phục vụ người dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch.

Tây Ninh

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tây Ninh, chương trình bắn pháo hoa được tổ chức kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với chiều cao bắn khoảng 150m. Thời lượng bắn từ 10 đến 15 phút, diễn ra trong khung thời gian từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2026 tại Khu đô thị Eco Retreat, xã Bến Lức.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa do doanh nghiệp bảo đảm. Đơn vị cung cấp, tư vấn và tổ chức bắn pháo hoa là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng).

Đồng Nai

Nhân dịp chào đón năm mới 2026, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại khu vực cầu Hóa An (phường Trấn Biên). Chương trình bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026. Kinh phí thực hiện được huy động theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, Đồng Nai còn tổ chức chuỗi hoạt động chào đón năm mới từ ngày 28/12/2025 đến sáng 1/1/2026 tại tuyến đường ven sông Đồng Nai. Sự kiện mang đến hành trình trải nghiệm sôi động với hệ thống sân khấu, âm thanh, ánh sáng hiện đại; các cuộc thi vũ đạo hấp dẫn cùng những màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng trên không kết hợp pháo hoa đa tầng trên mặt sông.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, kết hợp màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao từ đỉnh cầu Hóa An vào thời khắc giao thừa, tạo nên không khí rực rỡ chào đón năm mới 2026.