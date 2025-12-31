Nhiều người thích đi tàu để 'sống chậm' trong ngày cuối năm

TPO - “Tôi làm việc ở Hà Nội nhưng năm nào cũng về quê bằng tàu hỏa dịp cuối năm. Đi tàu lâu hơn xe khách, nhưng an tâm và có cảm giác Tết rõ rệt hơn”, chị Hà chia sẻ khi lên tàu ở ga Hà Nội chiều tối 31/12. Chị Hà cho biết chuyến tàu cuối năm không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là khoảnh khắc khép lại một năm làm việc, mở ra những ngày nghỉ hiếm hoi bên gia đình.
Chiều tối 31/12, khi nhiều văn phòng tại Hà Nội đã khép lại ngày làm việc cuối cùng của năm, ga Hà Nội đón những hành khách cuối cùng của năm 2025 bằng một không khí khá đặc biệt: Đông nhưng trật tự, kín chỗ trên tàu nhưng không hề ngột ngạt dưới sân ga. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, các cửa soát vé được mở sớm, hành khách lần lượt xếp hàng, di chuyển nhanh chóng vào khu vực chờ tàu.
Ngành đường sắt đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu, cung cấp khoảng 5.500 vé trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Tam Kỳ và Sài Gòn - Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.
Tính đến ngày 22/12, sau hơn ba tháng mở bán, tổng số vé tàu Tết đã tiêu thụ khoảng 140.000 vé. Trong đó, kênh bán trực tuyến chiếm 67%, còn lại 33% được bán trực tiếp tại các cửa vé nhà ga. Giai đoạn trước Tết còn vé từ các ga phía Nam đi Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội nhưng những ngày cao điểm cận Tết, lượng vé còn lại chủ yếu là vé ngồi mềm.