Nhiều người thích đi tàu để 'sống chậm' trong ngày cuối năm

Ngành đường sắt đang bước vào giai đoạn cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công ty CP Vận tải đường sắt cho biết sẽ tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu, cung cấp khoảng 5.500 vé trên các tuyến Sài Gòn - Nha Trang, Sài Gòn - Tam Kỳ và Sài Gòn - Đà Nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Tính đến ngày 22/12, sau hơn ba tháng mở bán, tổng số vé tàu Tết đã tiêu thụ khoảng 140.000 vé. Trong đó, kênh bán trực tuyến chiếm 67%, còn lại 33% được bán trực tiếp tại các cửa vé nhà ga. Giai đoạn trước Tết còn vé từ các ga phía Nam đi Vinh, Thanh Hóa và Hà Nội nhưng những ngày cao điểm cận Tết, lượng vé còn lại chủ yếu là vé ngồi mềm.