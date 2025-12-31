Bò tơ Tây Ninh tạo dấu ấn trong bức tranh ẩm thực Phú Quốc

Trong bối cảnh Phú Quốc đón lượng lớn du khách nội địa và quốc tế, nhu cầu trải nghiệm ẩm thực địa phương ngày càng đa dạng. Bên cạnh các nhà hàng hải sản, những địa chỉ chuyên bò tơ đang dần chiếm được sự quan tâm của thực khách nhờ hương vị mới lạ và phù hợp nhiều nhóm khách.

Nằm tại khu vực trung tâm Dương Đông, Bò Tơ Phú Quốc – Bò Tơ 68 (100C Trần Hưng Đạo) là một trong những nhà hàng chuyên bò tơ tươi được đánh giá cao về sự ổn định chất lượng. Mô hình tập trung vào bò tơ Tây Ninh giúp nhà hàng tạo sự khác biệt giữa thị trường ẩm thực vốn đã rất cạnh tranh tại đảo ngọc.

Theo đại diện nhà hàng, nguyên liệu bò tơ được tuyển chọn kỹ lưỡng, ưu tiên độ tươi và cách chế biến giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Các món ăn phổ biến gồm bò tơ hấp cuốn bánh tráng, bò tơ nướng, các món lẩu bò, kết hợp cùng không gian rộng, phù hợp cho khách đoàn và gia đình.

Lợi thế lớn của Bò Tơ 68 là vị trí gần các tuyến du lịch chính, thuận tiện cho du khách sau khi tham quan hoặc di chuyển giữa các điểm lưu trú. Ngoài cơ sở tại Trần Hưng Đạo, thương hiệu này còn có thêm một chi nhánh tại khu Grand World Phú Quốc, mở rộng khả năng phục vụ khách du lịch.

Thông tin liên hệ:

● Bò Tơ Phú Quốc – Bò Tơ 68 (100C Trần Hưng Đạo)

● Điện thoại: 0828 529 952

● Website: www.boto68phuquoc.com