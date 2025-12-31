Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Anh: Máy bay lao xuống hồ, nghi phi công tự sát

Hồng Nhung

TPO - Giới chức Anh đang tiến hành điều tra vụ rơi máy bay tại hồ chứa Hanningfield, gần Chelmsford, hạt Essex, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng phi công có thể đã cố ý gây ra sự cố.

Chiếc máy bay hạng nhẹ Beagle B121 Pup được ghi nhận lao xuống hồ chiều 28/12.

Theo dữ liệu ban đầu, phi công không được nêu danh tính và được cho là bay một mình. Máy bay cất cánh từ sân bay North Weald lúc 11h54 và dự kiến hạ cánh tại sân bay Southend, cách đó hơn 30 km.

Cảnh sát Essex và Cơ quan Điều tra Tai nạn Hàng không Anh (AAIB) đã có mặt tại hiện trường, triển khai đội ngũ thanh tra đa ngành để làm rõ nguyên nhân.

Một nguồn tin cho rằng cảnh sát đã thu được các ghi chú tại nhà riêng của phi công liên quan đến khả năng ông có ý định tự làm hại bản thân.

Vụ việc đã được thông báo cho cơ quan pháp y phụ trách điều tra tử vong.

hanningfield-reservoir-essex-small-aircraft-1048434501jpg-11zon.jpg
Chiếc máy bay hạng nhẹ đã rơi xuống hồ chứa Hanningfield ở Essex.

Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy máy bay mất độ cao nhanh chóng chỉ trong vài giây trước khi biến mất khỏi hệ thống theo dõi. Máy bay được sản xuất năm 1970, có 3 chỗ ngồi và đang trong tình trạng “bảo dưỡng tốt”, theo đơn vị môi giới hàng không Plane Trading Ltd - nơi đang rao bán chiếc máy bay này.

Ông Daniel Gustafsson - chuyên gia của Flightradar24 - thông tin dữ liệu hành trình cho thấy máy bay bay theo quy tắc bay bằng mắt và có nhiều thao tác quanh khu vực hồ trước khi kết thúc hành trình.

Cảnh sát Essex cho biết cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu và các cơ quan chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ để xác định diễn biến vụ việc. Trong thời gian này, khu bảo tồn thiên nhiên hồ Hanningfield tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác ứng phó và điều tra.

Sân bay Southend, North Weald cũng như Hội đồng Quận Epping Forest - đơn vị sở hữu sân bay North Weald đều từ chối bình luận vì đây là vụ việc thuộc trách nhiệm cơ quan điều tra.

Hồng Nhung
The Sun
