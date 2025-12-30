Du lịch Golf Quảng Ninh: Lợi thế kỳ quan thế giới hút dòng khách chi tiêu cao

TPO - Trong bối cảnh du lịch Việt Nam chuyển mạnh sang phân khúc chất lượng cao, Quảng Ninh lựa chọn du lịch golf như một hướng đi chiến lược nhằm thu hút dòng khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Thể thao nâng tầm điểm đến

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm trải nghiệm, du lịch thể thao đang vươn lên như một động lực tăng trưởng mới, đặc biệt tại những điểm đến sở hữu thiên nhiên đặc sắc và hạ tầng đồng bộ.

Quảng Ninh đang cho thấy bước chuyển mình rõ nét khi kết hợp thể thao, nghỉ dưỡng cao cấp và di sản để tạo ra một “hệ sinh thái” du lịch có chiều sâu, hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao.

Với lợi thế hiếm có về địa hình từ biển, đảo, vịnh, núi rừng cùng mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện, Quảng Ninh những năm gần đây liên tục được lựa chọn là điểm đến của các sự kiện thể thao quy mô quốc gia và quốc tế. Từ marathon, bơi biển, đua thuyền đến golf - môn thể thao gắn liền với du lịch hạng sang - các sự kiện không chỉ thu hút du khách trẻ, năng động mà còn mở rộng cánh cửa đón dòng khách cao cấp, yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế.

Quảng Ninh sở hữu nhiều sân golf có vị trí đẹp, chất lượng.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh - cho rằng thể thao đang trở thành “chất xúc tác” quan trọng để nâng tầm điểm đến. Với tầm nhìn chiến lược và sự đầu tư đồng bộ, Quảng Ninh không chỉ là vùng đất di sản mà đang dần khẳng định vị thế là trung tâm tổ chức các sự kiện thể thao tầm cỡ.

“Sự kết hợp giữa thể thao và du lịch không chỉ tạo ra sức hút mới cho du khách, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Quảng Ninh,” ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh - cho rằng thể thao đang trở thành “chất xúc tác” quan trọng để nâng tầm điểm đến.

Chiến lược phát triển du lịch của tỉnh cũng đang chuyển dịch mạnh từ “lượng” sang “chất”. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển 22 sân golf tại các trung tâm du lịch lớn như Hạ Long, Uông Bí, Móng Cái.,.. hướng tới hình thành mạng lưới sân golf đạt chuẩn quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch golf - loại hình gắn với nghỉ dưỡng cao cấp, lưu trú dài ngày và mức chi tiêu cao.

Ở góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp và hiệp hội chuyên ngành, ông Nguyễn Hữu Thủy - Chủ tịch Hội Golf Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Hội Golf Việt Nam - đánh giá tỉnh đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để vươn lên trên bản đồ du lịch golf khu vực.

“Sở hữu lợi thế độc bản về địa hình, di sản văn hóa cùng hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện, Quảng Ninh không chỉ phát triển sân golf đơn lẻ mà đang hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của phân khúc khách hàng thượng lưu,” ông Thủy nói.

Quảng Ninh được đánh giá là hội tụ đầy đủ các yếu tố để vươn lên trên bản đồ du lịch golf khu vực.

Theo ông Thủy, điểm khác biệt của Quảng Ninh nằm ở khả năng kết hợp giữa golf và trải nghiệm di sản. Du khách đến đây có thể chơi golf trong không gian hướng vịnh, sau đó khám phá Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới, hành hương tại Yên Tử hay trải nghiệm du lịch biên giới, văn hóa bản địa. “Golf ở Quảng Ninh không chỉ là một môn thể thao, mà là một phần của hành trình nghỉ dưỡng và trải nghiệm phong cách sống”, ông Thủy nhận định.

Những nền tảng đó đang giúp Quảng Ninh duy trì vị thế là một trong những đầu tàu du lịch của cả nước, với hơn 21 triệu lượt khách mỗi năm và doanh thu du lịch vượt 57.000 tỷ đồng. Quan trọng hơn, tăng trưởng của ngành dịch vụ - du lịch đang đóng góp trên 50% vào GRDP của tỉnh, phản ánh sự chuyển dịch bền vững của mô hình phát triển.

Tận dụng lợi thế "có một không hai"

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu nhận định du lịch golf thuộc phân khúc thị trường cao cấp, ổn định, thu hút khách quay trở lại. Vì vậy, việc phát triển du lịch golf ở Quảng Ninh là chiến lược để đẩy mạnh du lịch chất lượng cao.

"Các loại hình du lịch thể thao thường gắn với các loại hình du lịch khác, kéo theo ngành nghề phụ trợ như sự kiện thời trang, giải trí phát triển. Nếu phát triển mạnh du lịch golf ở Quảng Ninh, hiệu ứng lan tỏa còn nhiều hơn các địa phương khác nhờ các sản phẩm du lịch bổ trợ đi kèm", Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định.

Ông Hà Văn Siêu cho rằng Quảng Ninh cần tận dụng lợi thế "có một không hai" - di sản thế giới vịnh Hạ Long. Theo đó, những sân golf với trải nghiệm chơi golf hay sự kiện golf bên bờ vịnh Hạ Long, gắn với di sản Hạ Long tạo nên những trải nghiệm chưa từng có.

Quảng Ninh cần tận dụng lợi thế "có một không hai" là di sản thế giới vịnh Hạ Long trong phát triển du lịch golf.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh cũng cần có chiến lược cụ thể để phát triển du lịch golf. Cụ thể, ngoài phát triển hạ tầng sân golf, việc phát triển nhân lực ngành phải gắn với chuỗi sản phẩm du lịch khác trên địa bàn. Du lịch golf phải trở thành nội dung ưu tiên trong phát triển du lịch của Hạ Long.

Công tác quảng bá cũng cần được quan tâm, đầu tư bởi du lịch golf là thể loại du lịch mới với thị trường cao cấp, đòi hỏi đầu tư cao.