Quảng Ninh khơi dậy sức mạnh công nghiệp văn hóa

TPO - Talk show "Quảng Ninh - Khai phá bản sắc, bứt tốc công nghiệp văn hóa" do báo Tiền Phong phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện đem đến cái nhìn khái quát hơn về tiềm năng của Quảng Ninh để phát triển công nghiệp văn hóa. Những điểm sáng trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa tại vùng đất mỏ trong năm 2025 là cú chạy đà cho loạt thành tựu mới.

Tận dụng lợi thế vàng

Phát triển công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng tất yếu của các địa phương có tiềm năng văn hóa, du lịch. Quảng Ninh có hơn 43 dân tộc anh em cùng sinh sống, cùng với đó là các lễ hội đa dạng của các cộng đồng dân cư. Đó là những điều kiện cần quan trọng cho phát triển văn hóa - du lịch.

Với lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch, ghi dấu từ hơn 600 di tích, danh thắng văn hóa lịch sử suốt từ dải đất Móng Cái biên giới cho đến vùng đất Đông Triều hay các di sản được UNESCO ghi danh, tỉnh Quảng Ninh đi rất sớm trong việc phát triển du lịch dịch vụ, đặc biệt là du lịch gắn với phát triển các hoạt động về văn hóa, thể thao.

Các thành tựu về công nghiệp văn hóa khắc họa Quảng Ninh năng động, giàu bản sắc và có tầm vóc hội nhập.

Từ nhận định này, ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Quảng Ninh - nêu ra những điểm sáng trong bức tranh phát triển công nghiệp văn hóa tại vùng đất mỏ.

Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 về phát triển công nghiệp văn hóa Quảng Ninh đã tạo bước đà để địa phương biến văn hóa thành lực đẩy kinh tế, đưa công nghiệp sáng tạo vào trung tâm chiến lược du lịch.

Trong lĩnh vực công nghiệp biểu diễn, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng cho biết thời gian qua, tỉnh mạnh dạn thí điểm nhiều hoạt động, điển hình là hai concert thành công vào ngày 29/10 và 12/11. Concert Hạ Long 2025 - Hào khí Di sản, bừng sáng tương lai và Quảng Ninh - Đất mỏ anh hùng ghi nhận hàng chục nghìn khán giả, góp phần làm sôi động đời sống văn hóa của người dân.

Hai concert quy mô lớn cuối năm 2025 là điểm sáng về phát triển công nghiệp biểu diễn ở Quảng Ninh.

Sức hút lớn từ khán giả kéo theo các sản phẩm dịch vụ đi kèm làm thay đổi diện mạo công nghiệp văn hóa Quảng Ninh. Ông Nguyễn Việt Dũng nhận định: "Công nghiệp văn hóa kích cầu du lịch. Các dịch vụ đi kèm như vận chuyển hành khách, lưu trú, hoạt động ăn nghỉ, vui chơi giải trí đều hưởng lợi. Hai concert trở thành sản phẩm truyền thông rất tốt cho vùng đất Quảng Ninh, cho thấy sự thay đổi của ngành văn hóa trên địa bàn tỉnh".

Thay đổi tư duy làm văn hóa

Concert dịp cuối năm cũng là cánh én báo hiệu sự thay đổi tư duy của chính những người làm về du lịch, khách du lịch trong nước và quốc tế khi đến với Quảng Ninh, qua đó có những sản phẩm mới mẻ, tránh tư duy mùa vụ.

"Quảng Ninh cần những sản phẩm văn hóa mới vì thị hiếu luôn luôn có sự thay đổi. Đồng thời, nên định hình để sản phẩm công nghiệp văn hóa vừa đảm bảo không nhàm chán, vừa đi đúng hướng quỹ đạo gắn với hai di sản được UNESCO ghi nhận là vịnh Hạ Long và Quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Lãnh đạo Sở VHTTDL Quảng Ninh kỳ vọng, công nghiệp văn hóa ở Quảng Ninh muốn phát triển bền vững cần gắn với việc kết nối các di sản, vùng đất và những cộng đồng dân cư vùng dân tộc. Nguồn gốc văn hóa bản địa sẽ là cơ sở tạo ra sản phẩm văn hóa mới bền vững và lâu dài.

Quảng Ninh cần thêm những sản phẩm văn hóa mới mẻ, tránh tư duy mùa vụ.

Ông Nguyễn Việt Dũng hy vọng, Quảng Ninh trở thành phim trường để sản xuất những tác phẩm nổi tiếng, mời diễn viên tên tuổi trong nước và quốc tế quảng bá về thiên nhiên, văn hóa, con người Quảng Ninh.

Quảng Ninh cũng mong muốn khẳng định vị thế trung tâm tổ chức các hoạt động về biểu diễn nghệ thuật. Định hướng của Sở VHTTDL tỉnh chú trọng đầu tư về hạ tầng, lên kế hoạch tổ chức sự kiện để tăng cường sự tham gia của các nguồn lực xã hội, doanh nghiệp và người dân đối với hoạt động công nghiệp văn hóa.

Trong bối cảnh Quảng Ninh đang thiếu doanh nghiệp quy mô lớn, chuyên môn sâu và thực sự đam mê trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, các hoạt động biểu diễn thường xuyên sẽ góp phần thúc đẩy năng lực nội tại của người dân bản địa cũng như doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.