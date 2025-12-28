Quảng bá du lịch Việt Nam đến Hong Kong qua thời trang

TPO - Dự án digital show Holiday 2026 được thực hiện với mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam đến với Hong Kong (Trung Quốc) thông qua thông điệp thời trang.

Bộ đôi nhà thiết kế Vũ Ngọc và Son thực hiện digital show ghi hình tại Hong Kong (Trung Quốc), ra mắt bộ sưu tập Holiday 2026. Dự án được thực hiện với mong muốn quảng bá du lịch mang Việt Nam đến với Hong Kong, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hong Kong.

Chương trình nhận được sự bảo trợ và hỗ trợ từ Tổng cục Du lịch Hong Kong và Đại sứ quán Việt Nam tại Hong Kong, góp phần khẳng định ý nghĩa văn hóa và tính kết nối của dự án.

Digital show diễn ra ở sàn runway ngoài trời tại West Kowloon.

"Thông qua dự án, chúng tôi mong muốn quảng bá du lịch Việt Nam đến Hong Kong và Hong Kong gần hơn với Việt Nam thông qua thông điệp thời trang, đồng thời tăng cường kết nối văn hóa giữa Việt Nam và Hong Kong", nhà thiết kế cho biết.

Hai nhà thiết kế bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi có thể tổ chức buổi trình diễn tại West Kowloon sau một thời gian dài nhận được sự chấp thuận đặc biệt từ West Kowloon Cultural District. Đây là một không gian đương đại mang tính biểu tượng của Hong Kong (Trung Quốc), với tầm nhìn trực tiếp ra Victoria Harbour và đường chân trời đặc trưng của thành phố.

Đây là lần đầu một nhà thiết kế Việt Nam có cơ hội thực hiện show trình diễn kết hợp ghi hình tại một sân khấu mang tính biểu tượng, nâng tầm vị thế của thời trang Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

20 người mẫu, trong đó có ba người mẫu từ Việt Nam gồm Võ Hoàng Yến, Tú Anh và Hữu Long, bên cạnh dàn người mẫu quốc tế giúp bộ đôi trình diễn 36 thiết kế mới, tại sàn runway ngoài trời ở West Kowloon.

Bộ sưu tập Serenade on the waves (Bản tình ca trên những con sóng) được sử dụng các chất liệu chủ đạo như gấm, organza, taffeta, kết hợp chất liệu len sợi đặc trưng. Bộ đôi muốn tôn vinh nghề thủ công truyền thống Việt Nam trong một bối cảnh mới.

Thông qua ngôn ngữ fashion cinematic (thời trang điện ảnh), dự án khắc họa tinh thần kết nối, tôn vinh sáng tạo và sự giao thoa văn hóa toàn cầu, đồng thời khẳng định bản sắc riêng của thời trang Việt Nam trong dòng chảy đương đại.

Holiday 2026 là show diễn chính thức thứ 17 của hai nhà thiết kế. Vũ Ngọc và Son nổi tiếng với những show diễn cá nhân được đầu tư công phu, tổ chức mỗi năm hai lần tại nhiều địa điểm văn hóa lịch sử của Việt Nam như Đại nội Huế, Bảo tàng TP HCM, Bưu điện TPHCM, phố cổ Hội An... Hai nhà thiết kế thường lồng ghép yếu tố văn hóa - nghệ thuật khi sáng tạo.