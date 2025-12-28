Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

Google News

Tái hiện hồn chợ nổi ở khai mạc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ

Trạch Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đông khán giả nán lại theo dõi ca cảnh "Phiên chợ sông" tại đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025 diễn ra tối 27/12. Tiết mục do NSƯT Như Huỳnh - NSƯT Hoàng Khanh thể hiện phản ánh chân thực đời sống chợ nổi, góp phần khắc họa rõ nét bản sắc văn hóa sông nước của Cần Thơ.

Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ I - năm 2025, ca cảnh Phiên chợ sông được khán giả đánh giá công phu, phản ánh đúng thứ văn hóa đặc trưng miền sông nước. Sự đồng cảm của người xem giúp đêm khai mạc vinh danh văn hóa sông nước diễn ra tại phường Cái Khê, TP Cần Thơ thêm ý nghĩa.

Khi nhận đề bài tôn vinh văn hóa sông nước, tác giả Lâm Viên - Hoài An và NSƯT Như Huỳnh xác định dàn dựng ca cảnh trên ý tưởng đi sâu đời sống miền sông nước Nam Bộ. Tiết mục phải mang dáng dấp câu chuyện văn hóa được kể bằng âm nhạc, sân khấu, để khán giả nhìn vào phải gật gù công nhận.

Nói về miền Tây sông nước, không thể tách người dân với cải lương - dân ca. Hoài An đã phổ nhạc sáng tác của Lâm Viên, cho ra đời ca cảnh mang âm hưởng dân gian đương đại, nhưng vẫn giữ tinh thần cải lương, dân ca Nam Bộ, và phải trung hòa làm sao để phù hợp sân khấu ngoài trời.

nhu-huynh-phien-cho-noi-2.jpg
nhu-huynh-phien-cho-noi-1.jpg
nhu-huynh-phien-cho-noi-6.jpg
NSƯT Như Huỳnh - NSƯT Hoàng Khanh hồi hộp trước cảnh khán giả đông nghẹt.

Sau nhiều cân nhắc, NSƯT Như Huỳnh với kinh nghiệm là "dân cải lương", vừa đoạt hàng loạt HCV, giải thưởng diễn xuất... được lựa chọn là người thể hiện ca cảnh. Bạn diễn của cô là NSƯT Hoàng Khanh.

Tạ lễ khai mạc tối 27/12, trên nền không gian sông nước đặc trưng, NSƯT Như Huỳnh đóng vai người phụ nữ miền sông nước, là hình ảnh cho số phận gắn liền "con nước ròng, con nước lớn". Dù có nhiều khó khăn, họ vẫn chọn không rời bỏ quê hương. Đó không chỉ là nơi mưu sinh mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, với nơi những người dân miền Tây sinh sống nhiều đời.

Để thể hiện được điều đó, nghệ sĩ chọn cách xử lý giọng hát mộc mạc, tiết chế kỹ thuật, mang nét diễn đời hơn thay vì cách thể hiện nặng tính sân khấu. Cô muốn bản thân phải hiểu, đồng cảm được hoàn cảnh sống, không rập khuôn lối diễn.

Sau buổi khai mạc, NSƯT Như Huỳnh cho biết ca cảnh gợi cho cô nhiều ký ức. Sinh ra và lớn lên ở miền Tây, nhưng lần đầu đứng trên sân khấu lớn tại Cần Thơ trong một lễ hội mang ý nghĩa văn hóa, Như Huỳnh không tránh khỏi hồi hộp.

anh-2.jpg
Đông nghẹt khán giả theo dõi vở diễn trên sân khấu làm trên mặt nước.

“Khi bước ra sân khấu, phía trước là sông nước, phía dưới là khán giả đông nghẹt, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm trong việc kể lại câu chuyện văn hóa của vùng đất này", Như Huỳnh chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ nói cô không run vì nghề nghiệp, chỉ áp lực truyền tải đúng tinh thần sông nước Nam Bộ, hồn cốt của văn hóa miền Tây sông nước đến khán giả, có cả người nước ngoài theo dõi. Sau khi kết thúc ca cảnh, cô nhẹ lòng khi nghe được tiếng vỗ tay kéo dài.

Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ lần thứ I diễn ra từ ngày 27/12/2025-1/1/2026. Sự kiện có nhiều hoạt động như triển lãm ảnh, các giải thể thao dưới nước, không gian trình diễn ẩm thực địa phương, góp phần tôn vinh đời sống văn hóa bản sắc sông nước.

Trạch Dương
#Văn hóa sông nước Cần Thơ #Tái hiện chợ nổi miền Tây #Nghệ thuật cải lương dân ca #Vai diễn NSƯT Như Huỳnh #Lễ hội văn hóa miền sông nước #Phát huy truyền thống miền Tây #Truyền tải câu chuyện văn hóa #Sân khấu ngoài trời miền Tây #Gắn kết cộng đồng địa phương #Phản ánh đời sống miền sông nước

Xem thêm

Cùng chuyên mục