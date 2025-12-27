Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Hàng nghìn khán giả vây kín 30 anh trai

Trạch Dương - Hồng Phúc

TPO - Anh trai say hi 2025 Concert diễn ra tối 27/12 tại TPHCM, thu hút hàng nghìn khán giả đến xem. Từ sớm, fan xếp hàng và vây kín dàn anh trai để tranh thủ xin chữ ký, giao lưu, chụp ảnh cùng ca sĩ trước khi vào sân khấu.

fan-project-6.jpg
Anh trai Thái Ngân xuất hiện tại khu vực fan project chiều 27/12. Nam ca sĩ giao lưu, nhận quà và lời chúc Giáng sinh từ người hâm mộ. Các hoạt động đồng hành góp phần làm nóng không khí trước thềm Anh trai say hi 2025 - A Merry X’Mas Concert tại khu đô thị Vạn Phúc, TPHCM.
fan-project-7.jpg
Fan project của Khôi Vũ được thiết kế theo chủ đề đậm chất Giáng sinh. Ban tổ chức cho biết các booth trang trí, khu check-in và hoạt động tương tác... mở rộng concert thành không gian lễ hội, mang đến sự chuyên nghiệp.
fan-project-4.jpg
Anh trai Khôi Vũ được fan vây kín trước thềm diễn ra concert.
fan-project-5.jpg
Cody Nam Vũ tương tác, trò chuyện cùng fan trong chuỗi hoạt động đồng hành. Mỗi anh trai đầu tư trang phục, concept cầu kỳ để phục vụ khán giả.
fan-project-3.jpg
Anh trai TEZ xuất hiện giữa vòng vây khán giả tại khu vực fan project. Nam rapper chụp ảnh giao lưu, khuấy động không khí trước khi vào sân khấu.
fan-project-2.jpg
Hàng trăm người hâm mộ tập trung từ sớm quanh khu vực tổ chức concert để chụp ảnh cùng Sơn K. Concert giữ mạch không khí sôi động với các hoạt động fan project và roadshow.
fan-project-1.jpg
Anh trai Ogenus và khán giả thể hiện tinh thần gắn kết đặc trưng của vũ trụ "Say hi".
z7371376612265-d73ea895e95469a896affa98dc1d2f7a.jpg
Đến khoảng 18h, khán giả tập trung đổi vé, mang theo banner, lightstick và vật phẩm cổ vũ chuẩn bị vào sân khấu. Tiền Phong ghi nhận fan nhiệt tình tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài khu vực concert trước giờ mở cổng.
z7371376275304-b2975a4a728d8f0819a296701d52aac8.jpg
z7371376245749-26f8578590e054e19d47f4e863c5020b.jpg
Người hâm mộ tạo dáng, chụp ảnh check-in, ghi lại khoảnh khắc đến ủng hộ Trấn Thành và 30 anh trai.
z7371376512652-e6d5e66d239f5e707705168d5c35fd06-6896.jpg
Không ít fan chọn phong cách Giáng sinh với tông đỏ - trắng đến xem show âm nhạc, đúng với tinh thần A Merry X’Mas Concert.
z7371376269113-1b5c2dfe5867228efbea5e25c93e5878.jpg
z7371376485058-1a09587d68c0df18034566303e7a2beb.jpg
Năm nay, Anh trai say hi concert lần đầu triển khai chuỗi roadshow, trang trí ngoài trời, fan project theo concept chuyên biệt. Ban tổ chức cho biết chuỗi hoạt động đồng hành có chủ đề thống nhất, hướng đến việc kết nối nghệ sĩ và người hâm mộ trong không khí lễ hội cuối năm, vượt qua khuôn khổ sân khấu âm nhạc truyền thống như trước.
Trạch Dương - Hồng Phúc
#Concert Giáng Sinh tại TPHCM #Hoạt động fan project và giao lưu nghệ sĩ #Tinh thần lễ hội cuối năm #Sự kết nối nghệ sĩ và fan #Trang phục và concept đặc biệt #Không khí sôi động trước giờ diễn #Chuỗi roadshow và trang trí ngoài trời #Hỗ trợ nghệ sĩ và cộng đồng fan

Xem thêm

Cùng chuyên mục