Hàng nghìn khán giả vây kín 30 anh trai

TPO - Anh trai say hi 2025 Concert diễn ra tối 27/12 tại TPHCM, thu hút hàng nghìn khán giả đến xem. Từ sớm, fan xếp hàng và vây kín dàn anh trai để tranh thủ xin chữ ký, giao lưu, chụp ảnh cùng ca sĩ trước khi vào sân khấu.