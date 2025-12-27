Hàng nghìn khán giả vây kín 30 anh trai

TPO - Anh trai say hi 2025 Concert diễn ra tối 27/12 tại TPHCM, thu hút hàng nghìn khán giả đến xem. Từ sớm, fan xếp hàng và vây kín dàn anh trai để tranh thủ xin chữ ký, giao lưu, chụp ảnh cùng ca sĩ trước khi vào sân khấu.
Người hâm mộ tạo dáng, chụp ảnh check-in, ghi lại khoảnh khắc đến ủng hộ Trấn Thành và 30 anh trai.
Năm nay, Anh trai say hi concert lần đầu triển khai chuỗi roadshow, trang trí ngoài trời, fan project theo concept chuyên biệt. Ban tổ chức cho biết chuỗi hoạt động đồng hành có chủ đề thống nhất, hướng đến việc kết nối nghệ sĩ và người hâm mộ trong không khí lễ hội cuối năm, vượt qua khuôn khổ sân khấu âm nhạc truyền thống như trước.