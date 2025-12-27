Lý do tiểu thư tài phiệt đầu thú

TPO - Tiểu thư tài phiệt Hwang Hana tiết lộ đã sinh con ở Campuchia và đứa trẻ là lý do cô quyết định trở về Hàn Quốc đầu thú.

Ngày 24/12, Hwang Hana - cháu gái của người sáng lập tập đoàn sữa Namyang Dairy, đồng thời là vị hôn thê cũ của diễn viên/ca sĩ Park Yoochun (cựu thành viên TVXQ) - bị bắt giữ sau khi trốn tránh cuộc điều tra liên quan đến ma túy suốt một năm.

Hwang Hana bị áp giải tới nơi thẩm vấn. Ảnh: Yonhap News

Theo các báo cáo ban đầu về việc dẫn độ, Hwang Hana tự nguyện ra đầu thú. Điều này làm dấy lên sự tò mò của dư luận về lý do tiểu thư tai tiếng này lại chọn trở về nước để bị bắt sau khi đã bỏ trốn thành công.

Đến ngày 27/12, nguyên nhân được hé lộ trong bản tin độc quyền của SBS News.

Theo báo cáo, ngày 26/12, thẩm phán cao cấp Seo Hyo Jin của Tòa án Quận Suwon - chi nhánh Anyang (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc) ban hành lệnh bắt giữ Hwang Ha Na (37 tuổi) với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát Ma túy. Tòa án cho biết chấp thuận lệnh bắt là do lo ngại nguy cơ tiêu hủy chứng cứ.

Trong phiên điều trần vào sáng cùng ngày, thẩm phán Seo một lần nữa nhấn mạnh tồn tại rủi ro rõ ràng về việc làm sai lệch hoặc tiêu hủy chứng cứ.

Trước tòa, Hwang phủ nhận các cáo buộc trong quá trình xem xét lệnh bắt. Cô khẳng định không sử dụng methamphetamine (ma túy đá) cũng như không tiêm chất này cho người quen.

Hwang giải thích điều khiến cô quyết định quay trở lại Hàn Quốc là đứa con mà cô sinh ra tại Campuchia.

“Tôi vừa sinh con tại Campuchia. Tôi quyết định trở về Hàn Quốc để có thể chịu trách nhiệm một cách đúng đắn trong việc nuôi dưỡng con mình", Hwang nói.

Đứa trẻ sơ sinh và người đàn ông được cho là cha ruột của đứa bé cũng đi cùng Hwang trong chuyến bay trở về Hàn Quốc.

Sau khi Hwang bị bắt, cảnh sát dự tính đẩy mạnh điều tra các tình tiết xoay quanh cáo buộc sử dụng ma túy, nguồn gốc số ma túy, cũng như việc nghi phạm có thực hiện thêm hành vi phạm pháp nào khác trong thời gian ở nước ngoài hay không.

Năm 2019, Hwang Hana từng nhận án treo vì sử dụng methamphetamine. Cũng trong giai đoạn này, Park Yoochun thừa nhận việc sử dụng loại chất cấm này.

Do tiếp tục sử dụng ma túy trong thời gian thử thách, Hwang Hana bị kết án một năm tám tháng tù vào năm 2022. Cô chấp hành xong án phạt và được trả tự do. Thời điểm đó, người thừa kế 8X từng thề không bao giờ động đến ma túy nữa.

Tuy nhiên, lời thề đó dường như chỉ là nói suông. Hwang bị cáo buộc tiêm methamphetamine cho hai người quen tại Seoul vào tháng 7/2023.

Trong lúc bị cảnh sát điều tra, Hwang rời Hàn Quốc sang Thái Lan vào tháng 12 cùng năm, rồi nhập cảnh trái phép vào Campuchia.

Cảnh sát Hàn Quốc sau đó đề nghị Interpol ban hành Thông báo Xanh (Blue Notice) để truy tìm tung tích của nữ nghi phạm, đồng thời tiến hành các thủ tục vô hiệu hóa hộ chiếu.

Hwang Hana cho biết con mới sinh là lý do cô quyết định đầu thú.

Mãi đến tháng 12 năm nay, Hwang bất ngờ bày tỏ ý định quay trở về Hàn Quốc. Nhận được liên lạc, nhà chức trách xúc tiến các thủ tục cần thiết và bắt Hwang ngay trên chiếc máy bay của Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia).

Nữ nghi phạm nhập cảnh Hàn Quốc vào sáng ngày 24/12 và được chuyển đến Đồn Cảnh sát Gwacheon, nơi cô bị thẩm vấn trong hai ngày liên tiếp (tỉnh Gyeonggi).

Lý do Hwang Hana đầu thú trở thành chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội Hàn Quốc. Số đông chỉ trích Hwang vì lối sống vô trách nhiệm và lo lắng cho tình trạng của đứa trẻ.

Cư dân mạng bình luận: "Tôi tự hỏi con của cô ta có ổn không. Cô ta tự hủy hoại sức khỏe của mình bằng việc sử dụng ma túy. Làm sao cô ta có thể nuôi dạy một đứa trẻ được", "Liệu có thể mang thai khi đang sử dụng ma túy không?”, “Cô ta có ngừng sử dụng ma túy trong thời gian mang thai không? Em bé có khỏe mạnh không?", "Chuyện này thật điên rồ. Nếu là tôi, tôi sẽ đi mua sắm cả ngày, mở một quán cà phê và sống sung túc đúng chuẩn tiểu thư nhà giàu. Sao lại phải đẩy bản thân đến tình cảnh này?", “Tôi thấy tội nghiệp đứa bé quá", "Phải chăng cuộc sống thừa kế dễ dàng khiến cô ta cảm thấy nhàm chán? Tại sao cô ta lại sống như vậy?”...