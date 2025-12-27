Nhạc Việt tạo sóng trên mạng xã hội Hàn Quốc, Trung Quốc

TPO - Năm 2025 chứng kiến làn sóng nhạc Việt remix lan tỏa ra thị trường quốc tế, đặc biệt tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Các bài nhạc đa phần được lan truyền từ nền tảng TikTok, Douyin, thu hút sự tham gia của đông đảo khán giả, người nổi tiếng.

Hiệu ứng “Không sao cả”

Mở đầu năm 2025, ca khúc Không sao cả của 7dnight - thí sinh Rap Việt mùa 4 - bất ngờ trở thành hiện tượng trên TikTok, đặc biệt tại Hàn Quốc. Dù chương trình đã kết thúc từ trước đó, bản rap này lại sống dậy nhờ đoạn điệp khúc ngắn, dễ nhớ, liên tục được lặp lại trong các video ngắn.

Đoạn điệp khúc lặp lại "Gwèn-chá-nà đing đíng đing đình đing" kết hợp từ tiếng Hàn "gwencahana" nghĩa là "không sao cả" với giai điệu bắt tai trở nên phổ biến khắp nền tảng. Yếu tố then chốt giúp bài hát bùng nổ là vũ đạo đơn giản, dễ bắt chước, tạo thành "thử thách" thu hút hàng loạt người nổi tiếng Hàn Quốc tham gia như j-hope (BTS) Karina (aespa), Somi, các nhóm, Seventeen, TWS, BOYNEXTDOOR, ZEROBASEONE, Tempest, NCT...

Nhiều thần tượng Kpop nhảy theo ca khúc Không sao cả của 7dnight.

Theo nhận định của Billboard, yếu tố quan trọng giúp Không sao cả bùng nổ trên mạng xã hội nằm ở các động tác vũ đạo ngắn, dễ thực hiện. Đây cũng là công thức quen thuộc từng giúp nhiều bản hit trở thành trào lưu toàn cầu. Từ người dùng đến các KOL, thần tượng Kpop đều tham gia “đu trend”.

Thành tích đáng nể của Không sao cả bao gồm việc đứng đầu bảng xếp hạng Viral 50 Spotify Hàn Quốc, vượt mặt nhiều nghệ sĩ quốc tế lớn và lọt vào top thịnh hành của 18 quốc gia/vùng lãnh thổ. Trên TikTok, ca khúc cán mốc khoảng một triệu video sử dụng.

Không ít khán giả Hàn Quốc tìm đến phần trình diễn của 7dnight tại Rap Việt sau khi nghe đoạn nhạc trên TikTok. Video này hiện thu hút hơn 4,5 triệu lượt xem trên YouTube, 10 triệu lượt nghe audio, với nhiều bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước phần lời tiếng Việt và mong muốn được nghe thêm các ca khúc Việt có yếu tố giao thoa ngôn ngữ.

Cuối năm nhạc Việt “đổi gió” tại Trung Quốc

Về cuối năm 2025, làn sóng nhạc Việt lại gây chú ý tại đất nước tỷ dân chủ yếu thông qua các bản remix được sử dụng rộng rãi trên Douyin (TikTok Trung Quốc).

Ca khúc Vì yêu cứ đâm đầu của Min, Đen và JustaTee ra mắt từ năm 2020 "viral" trở lại với phiên bản remix sôi động. Dưới tên gọi tiếng Anh Headlong into love, bản nhạc này được giới trẻ Trung Quốc dùng làm nền cho các video nhảy, thu hút hàng triệu lượt xem và tìm kiếm.

Ca khúc Vì yêu cứ đâm đầu của Min, Đen và JustaTee tạo "trend" trên Douyin và lan về Việt Nam.

Phiên bản remix có tiết tấu nhanh, bắt tai, phù hợp với xu hướng video ngắn. Trong đó, đoạn rap của Đen và phần hát của Min được sử dụng nhiều nhất, tạo cảm giác mới mẻ dù ca khúc đã phát hành 5 năm. Không ít khán giả Trung Quốc quay lại tìm xem MV gốc sau khi nghe bản remix lan truyền trên Douyin.

Bên cạnh đó bản nhạc phát hành từ năm 2016 - Giá như anh là người vô tâm - cũng ghi nhận sức sống mới tại thị trường này. Từ cuối năm 2024, các bản remix, đặc biệt là phiên bản giọng nữ với đoạn drop điện tử bắt đầu được sử dụng phổ biến trong video ngắn.

Sao Trung Quốc nhảy trên nền nhạc Giá như anh là người vô tâm.

Nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ như Khổng Tuyết Nhi, Lưu Vũ, Trương Dư Hi, Nhan An… đăng tải video cá nhân sử dụng đoạn nhạc này, thu hút từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu lượt yêu thích. Hiệu ứng lan tỏa tiếp tục được nối dài khi loạt gương mặt khác trong giới giải trí Trung Quốc tham gia, biến một ca khúc Việt ra đời gần một thập kỷ trước thành trào lưu mới.

Theo thống kê từ các nền tảng, riêng bản remix Giá như anh là người vô tâm đã đạt gần 900.000 lượt nghe chỉ trong vài tháng, cho thấy sức hút của nhạc Việt khi phù hợp với thị hiếu và thói quen tiêu thụ nội dung số của giới trẻ xứ Trung.

Các năm trước, không ít ca khúc Việt remix đã lan tỏa, tạo cơn sốt trên nền tảng Douyin như cách Giá như anh là người vô tâm, Vì yêu cứ đâm đầu đã gặt hái được.