Giải mã trend hát karaoke 'Sống một kiếp người bình an là được'

TPO - Giai điệu vui tươi giúp đoạn nhạc “Sống một kiếp người bình an là được” nhanh chóng trở thành xu hướng karaoke được yêu thích trong những ngày cuối năm 2025. Cầu thủ Bích Thùy cũng theo "trend" này hút gần 11 triệu lượt xem trên TikTok.

"Sống một kiếp người bình an là được” gây sốt vì sao?

“Sống một kiếp người bình an là được/ Hai bánh bốn bánh, chạy được là được/ Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được/ Người già người trẻ, miễn khỏe là được”... Những câu hát này đang được sử dụng rộng rãi trên nền tảng TikTok, ghi điểm nhờ phần lời mộc mạc, gần gũi với đời sống thường nhật.

Đây là lời hát xuất phát từ ca khúc mang tên Được, phát hành trên kênh YouTube Ken Quach Official.

Theo ghi nhận, chỉ sau khoảng hai tuần phát hành trên YouTube, ca khúc Được đã vượt mốc hơn một triệu lượt xem. Trên TikTok, âm thanh gốc được sử dụng hơn 200.000 lần, kéo theo hàng loạt video cover, hát nhép và biến tấu nội dung. Một trong những clip gây chú ý là video hát nhép theo cầu thủ tuyển nữ Việt Nam Bích Thùy, đạt gần 500.000 lượt yêu thích và 10,8 triệu lượt xem.

Màn "đu trend" gây sốt của cầu thủ tuyển nữ Việt Nam - Bích Thùy.

Không ít khán giả cho biết họ bắt gặp đoạn nhạc một cách tình cờ trên TikTok hay Facebook, sau đó nhanh chóng bị cuốn theo giai điệu vui tươi, dễ hát và thông điệp tích cực.

Nhiều người nhận xét bài nhạc được quan tâm bởi xuất hiện trong bối cảnh mọi người nhìn lại một năm đã qua. Lời nhạc không chỉ để giải trí mà là cách để tự trấn an bản thân giữa những bộn bề cuối năm.

Bên cạnh đó ca khúc cũng tạo nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều bình luận cho rằng bản nhạc nghe ngang tai, không cảm xúc. Có người bênh vực đây chỉ là bài nhạc giải trí, không cần quá khắt khe.

Nhạc AI ngày càng phổ biến

Điều khiến không ít khán giả bất ngờ là ca khúc Được được phối khí bằng công nghệ AI. Phần lời được phổ nhạc từ một bài thơ mang tinh thần Phật giáo khuyết danh đã lưu truyền nhiều năm, nói về sự đủ đầy, buông bỏ và cách sống nhẹ nhàng giữa đời sống hiện đại. Theo chia sẻ từ phía tác giả, ca khúc đã được đăng ký bản quyền đầy đủ. Kênh này cũng đã đăng ký nhiều bàn nhạc AI khác nhằm tránh tranh chấp về sau.

Kênh Ken Quach Official thường phát hành các sản phẩm âm nhạc ứng dụng AI. Trước đó, kênh từng tạo tiếng vang với nhiều ca khúc như Say một đời vì em, Sám... thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube và TikTok. Phong cách quen thuộc của kênh là các bản bolero, rumba phối guitar, giai điệu dễ nghe, phù hợp với thị hiếu số đông.

Sự thành công của Được cũng phản ánh xu hướng thị trường nội dung số tại Việt Nam. Chỉ trong vài tháng gần đây, việc sử dụng AI để sáng tác, phối khí và thậm chí tạo giọng hát đã lan rộng. Từ người yêu nhạc nghiệp dư đến các nhà sản xuất trẻ đều nhanh chóng bắt nhịp với công nghệ mới.

Một số kênh nhạc AI khác cũng đạt lượng người theo dõi đáng kể. TRO - Music hiện sở hữu hơn 159.000 người đăng ký, với khoảng 185 video và hơn 60 triệu lượt xem. Trong đó, các ca khúc như Vạn lý sầu hay Đà Lạt còn mưa không em lần lượt thu về hàng chục triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều sản phẩm AI khác như Mưa chiều, Xin còn gọi tên nhau hay Một lần nhìn nhau thôi cũng tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội.