Thái độ của Bạch Lộc

TPO - Từng hợp tác trong phim "Trường nguyệt tẫn minh", tuy nhiên Bạch Lộc và Trần Đô Linh bị cho là "bằng mặt không bằng lòng" vì cạnh tranh với nhau.

Theo 163, trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do nền tảng Tencent Video tổ chức quy tụ những ngôi sao thế hệ 9X hot nhất của Trung Quốc hiện tại như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Mạnh Tử Nghĩa, Điền Hi Vi... Trong đó, màn tương tác giữa Bạch Lộc và đồng nghiệp cũ Trần Đô Linh trở thành đề tài bàn luận nóng trên các trang mạng xã hội.

Cụ thể, khi Trần Đô Linh bước lên bục nhận giải Nghệ sĩ tỏa sáng của năm, Bạch Lộc ngồi dưới không vỗ tay và tỏ thái độ thờ ơ. Phản ứng của Bạch Lộc gây ý kiến trái chiều. Trong khi trước đó, cô vẫn cổ vũ các đồng nghiệp khác, trò chuyện vui vẻ với mọi người.

Theo 163, mối quan hệ không vui vẻ giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh xuất phát từ bộ phim Trường nguyệt tẫn minh (2023). Trong phim, Bạch Lộc diễn vai nữ chính nhưng diễn viên bị chê rập khuôn từ các tác phẩm trước, biểu cảm khoa trương quá lố, thể hiện cảm xúc bằng cách gào khóc dẫn đến khó xem.

Trong khi đó, Trần Đô Linh đóng vai nữ phụ phản diện Thiên Hoan/Diệp Băng Thường lại nhận được nhiều lời khen, thậm chí gây sốt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, tạo xu hướng về trang điểm, diễn xuất ăn theo các cảnh quay của cô. Nhân vật thánh nữ của Trần Đô Linh được miêu tả là "mặt tựa Quan Âm, tâm địa như rắn rết", cảnh phim Thiên Hoan ra lệnh giết người gây sốt một thời.

Màn đối đầu này khiến Bạch Lộc bị thua kém cả về danh dự lẫn sự nghiệp. Sau Trường nguyệt tẫn minh, Trần Đô Linh vươn lên nhanh, trở thành gương mặt được các đạo diễn, nhà sản xuất ưu ái giao vai nữ chính trong phim cổ trang. Nữ diễn viên thường được khen ngợi có nhan sắc nổi bật, khí chất thanh nhã sang trọng hợp tạo hình cổ trang. Từ vai phụ, giờ đây Trần Đô Linh trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Bạch Lộc.

Vì vậy, không ít người cho rằng thành công của Trần Đô Linh có được là nhờ giẫm đạp lên danh tiếng của Bạch Lộc. Sau bộ phim, khán giả cũng ít thấy hai diễn viên tương tác.

Cả hai hiện là những ngôi sao 9X được săn đón nhất, tài nguyên phim ảnh có sự cạnh tranh trực tiếp.

Trở lại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, người hâm mộ của Bạch Lộc giải thích nữ diễn viên có vỗ vào cánh tay thể hiện phép lịch sự, một khoảnh khắc lơ đãng của Bạch Lộc trong cả sự kiện kéo dài 4-5 tiếng không thể dùng để đánh giá về nhân cách của cô. Bên cạnh đó, Trần Đô Linh cũng rời khỏi chỗ khi Bạch Lộc lên sân khấu.

Trần Đô Linh sinh năm 1993 được gọi là mỹ nhân học giỏi khi thi đậu Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh với số điểm 621/750. Năm 2015, Đô Linh lọt vào Top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường, mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp. Cùng năm, Trần Đô Linh nhận vai chính trong bộ phim Tai trái của Tô Hữu Bằng và dần bước vào con đường showbiz. Cô từng xuất hiện trong các tác phẩm như Liên hoa lâu, Tây xuất ngọc môn, Nhất niệm quan sơn, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên, Vĩnh dạ tinh hà…

Trần Đô Linh với vẻ ngoài trong trẻo, học giỏi, EQ cao, cách hành xử đáng ngưỡng mộ cũng được khán giả đặt biệt danh là "Bạch nguyệt quang của giới giải trí" (Bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng: từ chỉ mối tình đầu ngây thơ để lại vấn vương cho các chàng trai).