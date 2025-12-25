Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Thái độ của Bạch Lộc

Minh Vũ

TPO - Từng hợp tác trong phim "Trường nguyệt tẫn minh", tuy nhiên Bạch Lộc và Trần Đô Linh bị cho là "bằng mặt không bằng lòng" vì cạnh tranh với nhau.

Theo 163, trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do nền tảng Tencent Video tổ chức quy tụ những ngôi sao thế hệ 9X hot nhất của Trung Quốc hiện tại như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc, Trần Đô Linh, Mạnh Tử Nghĩa, Điền Hi Vi... Trong đó, màn tương tác giữa Bạch Lộc và đồng nghiệp cũ Trần Đô Linh trở thành đề tài bàn luận nóng trên các trang mạng xã hội.

Cụ thể, khi Trần Đô Linh bước lên bục nhận giải Nghệ sĩ tỏa sáng của năm, Bạch Lộc ngồi dưới không vỗ tay và tỏ thái độ thờ ơ. Phản ứng của Bạch Lộc gây ý kiến trái chiều. Trong khi trước đó, cô vẫn cổ vũ các đồng nghiệp khác, trò chuyện vui vẻ với mọi người.

bach-loc1.gif
Thái độ thờ ơ của Bạch Lộc khi Trần Đô Linh được xướng tên.
bach-loc2.gif
Bạch Lộc và Trần Đô Linh bị cho là không ưa nhau.

Theo 163, mối quan hệ không vui vẻ giữa Bạch Lộc và Trần Đô Linh xuất phát từ bộ phim Trường nguyệt tẫn minh (2023). Trong phim, Bạch Lộc diễn vai nữ chính nhưng diễn viên bị chê rập khuôn từ các tác phẩm trước, biểu cảm khoa trương quá lố, thể hiện cảm xúc bằng cách gào khóc dẫn đến khó xem.

Trong khi đó, Trần Đô Linh đóng vai nữ phụ phản diện Thiên Hoan/Diệp Băng Thường lại nhận được nhiều lời khen, thậm chí gây sốt trên các trang mạng xã hội Trung Quốc, tạo xu hướng về trang điểm, diễn xuất ăn theo các cảnh quay của cô. Nhân vật thánh nữ của Trần Đô Linh được miêu tả là "mặt tựa Quan Âm, tâm địa như rắn rết", cảnh phim Thiên Hoan ra lệnh giết người gây sốt một thời.

Màn đối đầu này khiến Bạch Lộc bị thua kém cả về danh dự lẫn sự nghiệp. Sau Trường nguyệt tẫn minh, Trần Đô Linh vươn lên nhanh, trở thành gương mặt được các đạo diễn, nhà sản xuất ưu ái giao vai nữ chính trong phim cổ trang. Nữ diễn viên thường được khen ngợi có nhan sắc nổi bật, khí chất thanh nhã sang trọng hợp tạo hình cổ trang. Từ vai phụ, giờ đây Trần Đô Linh trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Bạch Lộc.

Vì vậy, không ít người cho rằng thành công của Trần Đô Linh có được là nhờ giẫm đạp lên danh tiếng của Bạch Lộc. Sau bộ phim, khán giả cũng ít thấy hai diễn viên tương tác.

bach-loc3.jpg
bach-loc8.jpg
Cả hai hiện là những ngôi sao 9X được săn đón nhất, tài nguyên phim ảnh có sự cạnh tranh trực tiếp.

Trở lại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, người hâm mộ của Bạch Lộc giải thích nữ diễn viên có vỗ vào cánh tay thể hiện phép lịch sự, một khoảnh khắc lơ đãng của Bạch Lộc trong cả sự kiện kéo dài 4-5 tiếng không thể dùng để đánh giá về nhân cách của cô. Bên cạnh đó, Trần Đô Linh cũng rời khỏi chỗ khi Bạch Lộc lên sân khấu.

Trần Đô Linh sinh năm 1993 được gọi là mỹ nhân học giỏi khi thi đậu Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ Nam Kinh với số điểm 621/750. Năm 2015, Đô Linh lọt vào Top 10 sinh viên xuất sắc nhất trường, mục chế tạo công trình và vũ khí chuyên nghiệp. Cùng năm, Trần Đô Linh nhận vai chính trong bộ phim Tai trái của Tô Hữu Bằng và dần bước vào con đường showbiz. Cô từng xuất hiện trong các tác phẩm như Liên hoa lâu, Tây xuất ngọc môn, Nhất niệm quan sơn, Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt hồng thiên, Vĩnh dạ tinh hà…

Trần Đô Linh với vẻ ngoài trong trẻo, học giỏi, EQ cao, cách hành xử đáng ngưỡng mộ cũng được khán giả đặt biệt danh là "Bạch nguyệt quang của giới giải trí" (Bạch nguyệt quang - ánh trăng sáng: từ chỉ mối tình đầu ngây thơ để lại vấn vương cho các chàng trai).

Minh Vũ
#trường nguyệt tẫn minh #Bạch Lộc #Trần Đô Linh #Quý nữ #Nhạn hồi thời #phim trung quốc #sao Hoa ngữ

Xem thêm

Cùng chuyên mục