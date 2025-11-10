Triệu Lộ Tư đón tin vui

TPO - Triệu Lộ Tư vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ đã dẫn tới bệnh nặng phải tạm dừng diễn xuất suốt một năm. Hiện tại, cô trở lại giới giải trí với nhiều hoạt động sôi nổi.

Trang 163 đưa tin mới đây Triệu Lộ Tư đã tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc nhân dịp sinh nhật lần thứ 27, tại Thành Đô, Trung Quốc. Trong sự kiện, nữ diễn viên biểu diễn ca khúc mới phát hành Black Veil Bride và được khen ngợi có trạng thái tốt, thần thái rạng rỡ không còn vẻ yếu đuối suy nhược, thậm chí không thể tự bước đi như trước.

Trong buổi biểu diễn, Triệu Lộ Tư bật khóc và chia sẻ: "Hai tháng trước tôi đã thực sự cảm thấy có lẽ sau này không thể làm diễn viên được nữa". Nữ diễn viên cảm ơn sự ủng hộ của người hâm mộ, giúp cô vượt qua được quãng thời gian khó khăn.

Triệu Lộ Tư trong buổi tiệc sinh nhật cùng fan.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng quản lý với công ty mới là Công nghệ Văn hóa Dập Nhi Tam Tư Bắc Kinh (gọi tắt 1234). Tài khoản mạng xã hội studio của nữ diễn viên cũng đã hoạt động trở lại sau nhiều tháng im lặng. Trước đó, tài khoản này bị công ty quản lý cũ là Ngân Hà Khốc Ngu nắm giữ.

Theo 163, thời gian gần đây tin vui liên tục đến với Triệu Lộ Tư. Bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng đạt thành tích tốt. Bên cạnh đó, cô còn phát hành ca khúc mới Black Veil Bride và đạt vị trí top một trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc.

Với việc Triệu Lộ Tư ký hợp đồng với công ty quản lý mới và có nhiều hoạt động nghệ thuật, có thể hợp đồng của nữ diễn viên và công ty cũ đã được giải quyết ổn thỏa.

Theo Sohu, sự nghiệp Triệu Lộ Tư tạm ngừng từ tháng 12/2024 khi nữ diễn viên lâm bạo bệnh. Sau đó, cô tố công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu đối xử khắc nghiệt, thất hứa và kiểm soát dư luận, bôi nhọ cô. Triệu Lộ Tư lên mạng tố công ty ép cô phải trả phí đền bù hợp đồng. Nữ diễn viên cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc.

Trong các buổi livestream, nữ diễn viên liên tục khẳng định: "Tôi không bị điên, tôi chỉ muốn lên tiếng. Tôi sẵn sàng chấp nhận hậu quả, nhưng đúng là đúng, sai là sai".

Triệu Lộ Tư trở lại mạnh mẽ sau một năm tạm dừng các hoạt động nghệ thuật.

Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng với công ty Ngân Hà Khốc Ngu tới năm 2030. Nếu nữ diễn viên phá vỡ thỏa thuận, cô phải đền bù ít nhất 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) dựa trên thu nhập của các năm gần đây. Số tiền này quá lớn với một nghệ sĩ trẻ như Triệu Lộ Tư. Triệu Lộ Tư thậm chí tuyên bố rời khỏi giới giải trí và ngừng đóng phim.

Trong một năm qua, người hâm mộ rất lo lắng cho tình trạng của Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, hiện tại cô đã trở lại mạnh mẽ.