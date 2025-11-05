Bản ghi âm khiến showbiz dậy sóng

TPO - File ghi âm cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn bị lộ, vạch trần nhiều bí mật trong giới giải trí. Loạt sao như Kim Tĩnh, Đường Yên, Nghê Ni, Lưu Thi Thi cũng vạ lây.

Trang 163 đưa tin mới đây biên kịch Cổ Nhị tiếp tục tung thêm đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn khi họ hợp tác trong dự án Phồn hoa. Trước đó, Cố Nhị tố cáo đoàn phim Phồn hoa ăn cắp kịch bản của mình vì vậy tung các file ghi âm để vạch trần bộ mặt giả dối của các nhân vật quyền lực đứng sau bộ phim.

Vương Gia Vệ sụp đổ danh tiếng vì bình luận khả ố về nghệ sĩ nữ

Trong đoạn ghi âm mới, khán giả sốc khi đạo diễn Vương Gia Vệ có bình luận khiếm nhã về vòng một của nữ diễn viên Kim Tĩnh, muốn quan hệ với cô. Kim Tĩnh từng tham gia quay phim Phồn hoa và quảng bá cho dự án, nhưng cuối cùng bị cắt hết vai diễn. Vương Gia Vệ trò chuyện với biên kịch Tần Văn và nhận xét: "Nếu cô có vòng một lớn như cô ta thì nghĩ xem cuộc đời sẽ thay đổi cỡ nào".

Bên cạnh đó, trong cuộc trò chuyện, Vương Gia Vệ còn bình luận diễn viên Trần Minh Đạo, Cận Đông là "kẻ giả tạo, làm màu", đánh giá Đường Yên là người giỏi giả vờ, thích ra vẻ.

Vương Gia Vệ có những bình phẩm khiếm nhã về nữ diễn viên Kim Tĩnh.

Những lời nhận xét của Vương Gia Vệ về đồng nghiệp khiến ông trở thành kẻ xấu tính, người đàn ông khả ố. Đạo diễn phim Tâm trạng khi yêu bị chỉ trích vì có những phát ngôn thiếu suy nghĩ nơi làm việc, gây tranh cãi vì quấy rối tình dục đồng nghiệp nữ.

Trang 163 đã có loạt bài như "Bản ghi âm bị rò rỉ, Vương Gia Vệ thể hiện thái độ cực kỳ kiêu ngạo", "Vương Gia Vệ nói xấu dàn diễn viên, vì sao không ai dám thẳng mặt đáp lại?", "Vương Gia Vệ xúc phạm Đường Yên", "Quyền miễn trừ về đạo đức của Vương Gia Vệ đã chấm dứt", "Vương Gia Vệ sụp đổ, kết cục đã được báo trước"... lên tiếng chỉ trích thói ngạo mạn, nhân cách đạo đức của Vương Gia Vệ.

Các chủ đề liên quan tới đoạn ghi âm về Vương Gia Vệ trở thành từ khóa nóng trên các trang mạng xã hội với hơn một tỷ lượt đọc. Trong đó, nhiều người tỏ thái độ độ bất ngờ, thất vọng về nhân cách đạo diễn nổi tiếng. "Ông ấy quay những thước phim đẹp đầy tính nghệ thuật nhưng con người lại thô tục và bẩn thỉu", một khán giả bình luận.

Bên cạnh đó, các file ghi âm còn đề cập đến nhiều bí mật hậu trường trong giới giải trí như việc Lưu Thi Thi bị cắt đất diễn trong phim Lưu kim tuế nguyệt cho Nghê Ni, Nghê Ni có thế lực chống lưng đứng sau mạnh, Đường Yên bị nghi ngờ nhờ đường dây hậu thuẫn nên mới vào được đoàn phim Phồn hoa... Những thông tin trên cũng trở thành đề tài nóng nổi cho khán giả bàn luận. Nữ diễn viên Nghê Ni phải lên tiếng phủ nhận việc có hậu thuẫn, tuyên bố kiện những ai đưa tin không có căn cứ.

Nghê Ni, Đường Yên, Lưu Thi Thi bị vạ lây.

Phong cách làm việc gây tranh cãi của Vương Gia Vệ

Theo 163, Vương Gia Vệ là diễn viên huyền thoại của màn ảnh Hoa ngữ với các tác phẩm nổi bật như Tâm trạng khi yêu, Trùng Khánh sâm lâm, Đọa lạc thiên sứ, Xuân quang xạ tiết (Happy Together), 2046, Đông tà tây độc, Vượng Giác môn, A Phi chính truyện... Nhờ các tác phẩm của Vương Gia Vệ mà Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ, Trương Mạn Ngọc, Lương Gia Huy, Kim Thành Vũ, Lâm Thanh Hà, Chương Tử Di... có những bộ phim để đời và gặt hái vô số thành tựu.

Nhưng Vương Gia Vệ cũng nổi tiếng là đạo diễn giỏi hành hạ diễn viên. Khi không có ý tưởng, ông thường để diễn viên tự do phát huy, vì vậy khi quay phim của Vương Gia Vệ, các ngôi sao phải đóng đi đóng lại một cảnh tới hàng chục lần. Lưu Gia Linh chia sẻ từng bị đạo diễn yêu cầu quay lại cảnh lau sàn nhà tới 27 lần. Nam diễn viên nổi tiếng nhất Nhật Bản Kimura Takuya khi đóng phim 2046 đã mất 5 năm, trong khoảng thời gian này từ chàng trai nhiệt huyết anh đã kết hôn và trở thành ông bố hai con. Thế nhưng, khi lên màn ảnh, cảnh quay của anh chỉ còn 7 phút.

Với phim Phồn hoa, nữ diễn viên Mã Y Lợi chia sẻ cô từng quay hỏng 30 lần trong cảnh ghi lại ánh mắt khiến cô nghi ngờ khả năng diễn xuất của chính mình. Không những vậy, Vương Gia Vệ còn động viên: "Mới chỉ NG (quay hỏng) 30-40 lần, tính những người hợp tác với tôi, cô còn không được xếp vào top 10. Những người khác vẫn sống vui vẻ kìa".

Thậm chí, Đường Yên chia sẻ cô từng phải quay tới 86 lần cho một cảnh.

Vương Gia Vệ tạo nên nhiều tác phẩm nổi tiếng, nhưng bị đánh giá là đạo diễn khó tính, có phong cách làm việc gây ức chế cho các diễn viên.

Theo 163, trong thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Hong Kong, Trung Quốc, các đạo diễn được ca ngợi là những nhân vật quyền lực và diễn viên thường gánh trên vai những hợp đồng dài hạn. Vì vậy, dù bị đạo diễn "hành hạ", họ không bị coi là nạn nhân mà là những người hy sinh vì nghệ thuật.

Tác giả Hong Kong (Trung Quốc) - Thái Lan từng nhận xét: "Vương Gia Vệ rất ích kỷ, nhiều người hy sinh vì ông ấy". Tài tử Trương Chấn thường xuyên cộng tác với Vương Gia Vệ, diễn xuất rất nỗ lực và chân thành, nhưng các cảnh quay của anh thường bị cắt gần hết. Vào ngày sinh nhật của Trương Chấn, đạo diễn Vương Gia Vệ đã gửi cho nam diễn viên một tờ giấy nhắn: "Sau này tôi sẽ cắt bớt cảnh của anh".

Nguồn tin bình luận điều này cho thấy thái độ tự mãn và kiêu ngạo của Vương Gia Vệ khi đối xử với diễn viên. Đây cũng là lời giải thích cho việc Vương Gia Vệ bị ghi lại đoạn trò chuyện bình phẩm về ngoại hình các diễn viên nữ với thái độ cợt nhả thô tục.

Ngoài ra, từ năm 2023, biên kịch Cổ Nhị đã đăng bài tố cáo đoàn phim Phồn hoa sử dụng kịch bản của anh nhưng không ghi tên Cổ Nhị vào thông tin phim. Trong phần bằng chứng là tin nhắn wechat, Cổ Nhị đã gửi kịch bản cho đạo diễn Vương Gia Vệ từ năm 2019, sau đó Vương Gia Vệ cho biết sẽ gửi cho Tần Văn để chỉnh sửa.

Thế nhưng, cuối cùng Phồn hoa trở thành tác phẩm độc quyền của Tần Văn, Cổ Nhị không nhận được một đồng thù lao nào từ công việc viết kịch bản cho phim Phồn hoa. Trong khi đó, nhiều chi tiết đắt giá, có chiều sâu về nghệ thuật, có tính lịch sử và chuyên môn về chứng khoán đều là ý tưởng của Cổ Nhị.

Phồn hoa - tác phẩm truyền hình đầu tiên của Vương Gia Vệ - gây tranh cãi với scandal ăn cắp bản quyền kịch bản.

Hiện tại, những tranh cãi về Vương Gia vệ và biên kịch Tần Văn vẫn tiếp diễn. Nhiều khán giả tẩy chay phim do Tần Văn chấp bút. Trong đó, bộ phim Tình yêu không có thần thoại (tên trước Phụ nữ độc thân do Đường Yên, Triệu Hựu Đình đóng chính) vốn dự kiến lên sóng đầu tháng 11 đã phải rút lui đột ngột để tránh sóng gió.