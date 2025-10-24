Lưu Diệc Phi đẹp hoàn hảo trên thảm đỏ

TPO - Lưu Diệc Phi là người được chú ý bậc nhất tại sự kiện kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China. Tuy nhiên, ngôi sao sinh năm 2000 Âu Dương Na Na lại đem đến cảm giác tươi mới rất thơ.
Tối 23/10, sự kiện Fashion Power Gala kỷ niệm 20 năm của tạp chí Vogue China diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, hàng chục nghệ sĩ đã có mặt và khoác lên những bộ cánh thời thượng nhất, phù hợp với chủ đề "Trăm hoa đua nở". Trong đó, ngoài những cái tên quen thuộc như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Cổ Lực Na Trát, khán giả dành sự yêu thích đặc biệt tới "công chúa cello" Âu Dương Na Na.
Theo Sina, ngay từ khi văn phòng đại diện của Âu Dương Na Na chia sẻ bộ ảnh chuẩn bị cho sự kiện của Vogue China, khán giả đã trầm trồ trước những khung hình đầy chất thơ, tự do và phóng khoáng của ngôi sao sinh năm 2000. Đây được đánh giá là bộ ảnh ấn tượng nhất trong hơn 30 ngôi sao. Đặc biệt, khi bước trên sân khấu catwalk, Âu Dương Na Na đi chân trần chạy về phía ánh đèn được ví như "tinh linh của rừng xanh", "nàng thơ nghệ thuật Phục Hưng". Các chuyên gia thời trang đánh giá Âu Dương Na Na là người thể hiện tốt nhất chủ đề năm nay.
Bên cạnh Âu Dương Na Na, Lưu Diệc Phi cũng gây chú ý khi xuất hiện với trang phục Haute Couture Thu/Đông 2025 của Elie Saab kết hợp trang sức cao cấp Bvlgari Color Treasures 2025. Đặc biệt là kiểu tóc búi cao cài hoa càng nổi bật vẻ đẹp cổ điển của nữ diễn viên. Lưu Diệc Phi vẫn hoàn hảo như những lần xuất hiện trước, tuy nhiên hình ảnh của cô có phần an toàn, thiếu đột phá và ít sự tươi mới so với đàn em.
Dẫu vậy, Lưu Diệc Phi vẫn được ưu ái trở thành người kết thúc thảm đỏ, vị trí dành cho nhân vật khách mời có địa vị cao nhất. Năm 2024, tạp chí Vogue cũng dành sự trân trọng này cho thần tiên tỷ tỷ.
Một ngôi sao khác cũng nhận được lời khen của đông đảo khán giả là nữ diễn viên Kim Thần (trái). Sau thời gian bị chê vì chỉnh sửa gương mặt quá đà, Kim Thần xuất hiện với trang phục đậm nét cổ điển, gương mặt không bị ảnh hưởng quá nhiều vì phẫu thuật thẩm mỹ. Cổ Lực Na Trát cũng được khen ngợi có thần thái tốt, gương mặt và phong cách của mỹ nhân Tân Cương được ví như bức tranh nghệ thuật.
Tuy nhiên, nhiều ngôi sao trong sự kiện kỷ niệm 20 năm của Vogue bị chê vì cách chọn trang phục, trong đó Dương Mịch xuất hiện lần nào cũng gây tranh cãi. Bộ trang phục thảm đỏ của cô là thiết kế hoa mẫu đơn đen huyền bí trong BST haute couture Thu Đông 2025 của Stéphane Rolland. Chiếc váy ngắn khoe đôi chân dài trứ danh, tuy nhiên cách trang điểm và thiết kế bị đánh giá nhấn chìm nhan sắc nữ diễn viên. Trong khi đó, bộ váy vàng là trang phục cao cấp Xuân Hè 2025 của Schiaparelli, kết hợp trang sức cao cấp Boucheron, lại bị ví như chiếc chổi.
Điền Hi Vi liều lĩnh nhưng thất bại khi đội tóc giả màu vàng lên sân khấu. "Búp bê cổ trang" muốn thể hiện sự phá cách nhưng không được đánh giá cao. Trong khi bộ lễ phục hoa hồng vàng cô giới thiệu trước đó nhận được nhiều lời khen.
Mỹ nhân thứ ba nhận lời chê là Lư Dục Hiểu (trái). Cô gây thất vọng khi mặc trang phục đơn giản, mái tóc và cách trang điểm đều bị đánh giá không có điểm nhấn. Bên cạnh đó, Châu Đông Vũ cũng gây tranh cãi với kiểu trang điểm lạ mắt nhưng lại khiến cô đơ cứng thiếu tự nhiên, kết hợp với bộ váy đen xuyên thấu không phù hợp với khí chất.
Nữ diễn viên Lý Thấm (trái) cũng bị chê là "người già nhất trên thảm đỏ" với bộ lễ phục màu đen bị chê quá nghiêm túc. Lý Canh Hy cũng lựa chọn phong cách khó hiểu và bị bầu chọn là một trong những ngôi sao xấu nhất sự kiện Vogue.
Hai ngôi sao trẻ Văn Kỳ (trái) và Vương Ngọc Văn nổi bật trên thảm đỏ Vogue với phong cách thời trang tươi sáng rực rỡ.
Trong khi đó, nàng A Châu trong Thiên long bát bộ (2003) - Lưu Đào (trái) bị cũng bị nhận xét có phong độ thất thường, với bộ váy phô khuyết điểm ngoại hình là phần vai không đẹp. Tống Thiến (phải) nổi bật trong bộ lễ phục cao cấp được Louis Vuitton thiết kế riêng, kết hợp cùng loạt trang sức của hãng.
Nữ diễn viên Đồng Dao (trái) từng nổi tiếng ở Việt Nam nhờ tác phẩm 30 chưa phải là hết. Phim đang được Việt hóa với tựa đề Gió ngang khoảng trời xanh. Chung Sở Hy (phải) hóa thành nàng tiên hoa.
"Búp bê sống" Trương Dư Hi bị đánh giá có trạng thái không tốt với đôi mắt sưng, gương mặt hốc hác, trang phục kém nổi bật. Trương Tịnh Nghi (phải) được khen là ngôi sao nổi bật nhờ gương mặt đẹp lạ.
Hai sao nam gây chú ý nhất trên thảm đỏ Vogue hôm nay là Cung Tuấn (trái) vào vai chàng họa sĩ và nam ca sĩ Mika với bộ trang phục váy cô dâu.
Tống Uy Long (trái) và Trần Tinh Húc khoe vẻ đẹp nam tính.
Trần Triết Viễn và Vương Tinh Việt (phải) là ngôi sao trẻ đang được lăng xê mạnh. Trong đó, Trần Triết Viễn được mệnh danh là "thái tử iQiYi", còn Vương Tinh Việt là "gà cưng" của biên kịch Vu Chính.