Nghỉ việc giám đốc, chàng trai 28 tuổi đăng quang nam vương

TPO - Trần Tiến Dũng, đến từ Phú Thọ đã vượt qua 35 thí sinh để đoạt ngôi vị nam vương Manhunt Vietnam 2025 trong chung kết diễn ra ngày 16/12 tại Đồng Nai.

Sau 3 tháng tranh tài, Top 36 thí sinh Manhunt Vietnam 2025 bước vào đêm thi chung kết. Chiến thắng thuộc về Trần Tiến Dũng, người mẫu sinh năm 1997, đến từ Phú Thọ. Anh cao 1,86 m, nặng 81 kg, số đo 109-85-103 cm. Anh còn nhận giải phụ Nam vương có hình thể đẹp nhất tại cuộc thi.

Tân nam vương tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh từng là giám đốc marketing của chuỗi phòng tập và hiện là người mẫu tự do. Trước khi ghi danh tại Manhunt Vietnam, anh từng vào top 20 Mister Vietnam 2024.

Trần Tiến Dũng đoạt ngôi vị nam vương Manhunt Vietnam 2025.

Trần Tiến Dũng chia sẻ mục tiêu khi đến với Manhunt Vietnam: “Lúc tham gia Mister Vietnam thì thể trạng của tôi chưa tốt nhất. Tôi đã tập luyện để giảm 6 kg, xin nghỉ việc để chuẩn bị cho hành trình tại cuộc thi năm nay và may mắn giành chiến thắng”, anh chia sẻ.

Tân Nam vương nhận 200 triệu đồng tiền mặt, quyền trượng và vật phẩm đăng quang. Đồng thời, anh được quyền đại diện Việt Nam tham gia Manhunt International 2026.

Trong đêm chung kết, Trần Tiến Dũng gây ấn tượng với phần thi ứng xử bằng song ngữ. Anh nhận câu hỏi chung dành cho top 6: “Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa toàn cầu, liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia và buôn người, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Theo bạn, đâu là giải pháp hoặc biện pháp xử lý hiệu quả nhất để chấm dứt vấn nạn này?”.

Tiến Dũng trả lời: “Theo tôi, nguyên nhân chính đến từ sự thiếu hiểu biết và hạn chế về kiến thức của một bộ phận người dân. Chính điều này đã tạo điều kiện cho các đối tượng xấu dễ dàng vẽ ra những chiếc bánh vẽ đầy hứa hẹn về lợi ích, khiến nhiều người tin rằng có thể đạt được thành công một cách dễ dàng, từ đó rơi vào bẫy lừa đảo”.

Các danh hiệu Á vương từ 1 đến 5 lần lượt thuộc về Đỗ Trung Tuấn, Phạm Văn Quốc, Tống Nhựt Trường, Nguyễn Đức Quang và Phạm Đỗ Nhật Tiến.

Thí sinh trong các phần thi của đêm chung kết.

Nam vương thời trang được trao cho Nguyễn Văn Hoàng, Nam vương phong cách và được yêu thích nhất thuộc về Phạm Đỗ Nhật Tiến cùng nhiều giải thưởng phụ khác.

Ngoài ra trong đêm chung kết, ban tổ chức trao danh hiệu Nam vương Quốc tế Việt Nam cho Nguyễn Văn Hoàng đến từ Đồng Nai. Anh sẽ đại diện Việt Nam tham dự Mr International, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026.

Chủ tịch cuộc thi Manhunt Vietnam đánh giá Top 6 là tập hợp những cá nhân đại diện cho vẻ đẹp riêng biệt. “Tôi tin rằng những thí sinh còn lại cũng tiếp tục tiến xa hơn nữa trong tương lai. Mỗi cá nhân đều là màu sắc riêng biệt, tạo nên một bức tranh đa dạng, hiện đại và đầy cảm hứng cho mùa giải năm nay”.

Manhunt Vietnam 2025 nhằm tìm kiếm những người mẫu nam có ngoại hình nổi bật, bản lĩnh, tài năng và sứ mệnh truyền cảm hứng, để đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026.