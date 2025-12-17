Hoa hậu từ bỏ danh hiệu

TPO - Helena O’Connor - người đẹp rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì ngộ độc thực phẩm - đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 sau vài tháng đương nhiệm.

Ngày 15/12, Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 Helena O’Connor cho biết đã chấm dứt hợp đồng với tổ chức Miss Universe Iceland, khép lại nhiệm kỳ chỉ vài tháng sau khi đăng quang.

"Tôi xin thông báo rằng hợp đồng giữa tôi và Miss Universe Iceland đã chấm dứt kể từ ngày hôm nay. Thời gian của tôi với tư cách là Miss Universe Iceland 2025 đã kết thúc và tôi sẽ không còn liên quan đến tổ chức này hoặc bất kỳ hoạt động nào của họ nữa", cô viết.

Helena O’Connor từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025.

Helena O’Connor cho biết cô được giám đốc quốc gia yêu cầu rút khỏi cuộc thi Miss Universe 2025 ở Thái Lan khi đang nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Sau khi trở về quê nhà, cô được thông báo rằng nếu muốn tiếp tục nhiệm kỳ Hoa hậu Iceland, cô phải trả tiền phạt vì không tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan.

"Tôi thấy điều đó không công bằng và nhục nhã, vì chính giám đốc quốc gia đã loại tôi khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, trong khi tôi đang bị ốm nặng vì ngộ độc thực phẩm", cô nói.

Helena cho rằng tổ chức của mình đã vi phạm hợp đồng, không chỉ tước đoạt cơ hội dự thi Hoa hậu Hoàn vũ của cô, còn đòi cô trả tiền để giữ danh hiệu mà không có lý do chính đáng.

Helena cho biết sau khi bị ngộ độc, cô đã thỏa thuận với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ về việc cho cô thời gian hồi phục để tiếp tục tham gia cuộc thi. "Mặc dù tôi có đủ thời gian để hồi phục, nhưng giám đốc quốc gia đã tước đoạt cơ hội của tôi. Bà ấy muốn truất ngôi tôi và cử đại diện khác", cô nói.

Helena nói trở thành Hoa hậu Iceland là vinh dự nhưng cô không muốn đánh mất phẩm giá của mình nên đã quyết định từ bỏ vương miện.

"Tôi không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh này. Hơn nữa, tôi không muốn cắn rứt lương tâm khi trao vương miện cho người kế nhiệm và cô ấy sẽ tiếp tục phải chịu đựng những điều giống tôi đã trải qua", cô nói.



Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Helena O’Connor và nhiều thí sinh bị ngộ độc thực phẩm khi tham gia một sự kiện ở Pattaya. Tổ chức Miss Universe Iceland khi đó thông báo về quyết định rút lui khỏi cuộc thi của cô: "Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 - Helena O'Connor - đã bị bệnh mấy ngày qua. Cô ấy đang hồi phục nhưng chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng, vì lý do cá nhân, cô ấy đã đưa ra quyết định khó khăn đó là rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan".

Việc Helena O’Connor bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khiến nhiều người tiếc nuối vì cô được xem là thí sinh tiềm năng của khu vực châu Âu. Người đẹp nổi bật với gương mặt ngọt ngào, mái tóc vàng óng ả và phong thái sang trọng.

Helena O’Connor được đánh giá cao vì có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Trước khi đến với Miss Universe 2025, cô đại diện Iceland tham dự Miss Supranational 2024 và lọt vào top 25 chung cuộc.