Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu từ bỏ danh hiệu

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Helena O’Connor - người đẹp rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 vì ngộ độc thực phẩm - đã từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 sau vài tháng đương nhiệm.

Ngày 15/12, Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 Helena O’Connor cho biết đã chấm dứt hợp đồng với tổ chức Miss Universe Iceland, khép lại nhiệm kỳ chỉ vài tháng sau khi đăng quang.

"Tôi xin thông báo rằng hợp đồng giữa tôi và Miss Universe Iceland đã chấm dứt kể từ ngày hôm nay. Thời gian của tôi với tư cách là Miss Universe Iceland 2025 đã kết thúc và tôi sẽ không còn liên quan đến tổ chức này hoặc bất kỳ hoạt động nào của họ nữa", cô viết.

561562380-18527734549031528-1510121520929838017-n.jpg
Helena O’Connor từ bỏ danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025.

Helena O’Connor cho biết cô được giám đốc quốc gia yêu cầu rút khỏi cuộc thi Miss Universe 2025 ở Thái Lan khi đang nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Sau khi trở về quê nhà, cô được thông báo rằng nếu muốn tiếp tục nhiệm kỳ Hoa hậu Iceland, cô phải trả tiền phạt vì không tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan.

"Tôi thấy điều đó không công bằng và nhục nhã, vì chính giám đốc quốc gia đã loại tôi khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, trong khi tôi đang bị ốm nặng vì ngộ độc thực phẩm", cô nói.

Helena cho rằng tổ chức của mình đã vi phạm hợp đồng, không chỉ tước đoạt cơ hội dự thi Hoa hậu Hoàn vũ của cô, còn đòi cô trả tiền để giữ danh hiệu mà không có lý do chính đáng.

Helena cho biết sau khi bị ngộ độc, cô đã thỏa thuận với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ về việc cho cô thời gian hồi phục để tiếp tục tham gia cuộc thi. "Mặc dù tôi có đủ thời gian để hồi phục, nhưng giám đốc quốc gia đã tước đoạt cơ hội của tôi. Bà ấy muốn truất ngôi tôi và cử đại diện khác", cô nói.

Helena nói trở thành Hoa hậu Iceland là vinh dự nhưng cô không muốn đánh mất phẩm giá của mình nên đã quyết định từ bỏ vương miện.

"Tôi không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh này. Hơn nữa, tôi không muốn cắn rứt lương tâm khi trao vương miện cho người kế nhiệm và cô ấy sẽ tiếp tục phải chịu đựng những điều giống tôi đã trải qua", cô nói.

Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Helena O’Connor và nhiều thí sinh bị ngộ độc thực phẩm khi tham gia một sự kiện ở Pattaya. Tổ chức Miss Universe Iceland khi đó thông báo về quyết định rút lui khỏi cuộc thi của cô: "Hoa hậu Hoàn vũ Iceland 2025 - Helena O'Connor - đã bị bệnh mấy ngày qua. Cô ấy đang hồi phục nhưng chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng, vì lý do cá nhân, cô ấy đã đưa ra quyết định khó khăn đó là rút khỏi cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Thái Lan".

Việc Helena O’Connor bỏ thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 khiến nhiều người tiếc nuối vì cô được xem là thí sinh tiềm năng của khu vực châu Âu. Người đẹp nổi bật với gương mặt ngọt ngào, mái tóc vàng óng ả và phong thái sang trọng.

Helena O’Connor được đánh giá cao vì có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng. Trước khi đến với Miss Universe 2025, cô đại diện Iceland tham dự Miss Supranational 2024 và lọt vào top 25 chung cuộc.

Duy Nam
#Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe #Hoa hậu Hoàn vũ Iceland

Xem thêm

Cùng chuyên mục