Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Google News

Hoa hậu Jamaica ngồi xe lăn sau cú ngã ở Miss Universe

Duy Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người đẹp Gabrielle Henry đã trở về quê nhà Jamaica sau gần một tháng điều trị vì chấn thương nghiêm trọng tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica 2025 Gabrielle Henry đã đáp xuống sân bay quốc tế Norman Manley ở Kingston, Jamaica. Mẹ và chị gái của cô cũng có mặt trên chuyến bay từ Thái Lan, quá cảnh tại Mỹ.

Gabrielle Henry được nhìn thấy mặc bộ trang phục màu trắng, ngồi trên xe lăn. Sau khi xuống máy bay, cô trò chuyện vui vẻ với những người chào đón mình trong khu vực tiếp đón hạn chế.

untitled-1.jpg
Gabrielle Henry ngồi xe lăn trở về quê nhà Jamaica.

Tại sân bay, Gabrielle được chào đón bởi cha mình - cố vấn pháp lý Marc Ramsay và các giám đốc quốc gia của Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Jamaica. Người đẹp bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ từ công chúng và cho biết dần trở lại các hoạt động xã hội khi tình trạng sức khỏe cho phép.

Gabrielle được chuyển lên cáng và đưa bằng xe cứu thương đến một cơ sở y tế. Sau đó, cô nhập viện tại một bệnh viện tư nhân trong khu vực dưới sự giám sát của bác sĩ thần kinh. Gabrielle Henry vẫn cần được theo dõi y tế 24/24 vì những chấn thương nghiêm trọng.

Chuyến bay trở về quê nhà của Gabrielle do tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đài thọ. MUO cũng cam kết chi trả toàn bộ chi phí y tế liên quan trong tương lai cho người đẹp.

Ngày 8/12, tổ chức Miss Universe đăng thông báo cập nhật tình hình sức khỏe của Gabrielle Henry sau hơn 20 ngày nhập viện và điều trị tích cực tại bệnh viện ở Thái Lan.

Thông báo cho biết sau cú ngã xuống hố sân khấu trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 hôm 19/11, Henry đã bị xuất huyết nội sọ kèm mất ý thức, gãy xương, rách da mặt và nhiều chấn thương đáng kể khác.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã chi trả toàn bộ chi phí bệnh viện, điều trị và phục hồi chức năng của Henry tại Thái Lan. MUO cũng hỗ trợ chi phí sinh hoạt, lưu trú cho mẹ và chị gái Henry trong thời gian cô điều trị ở Thái Lan.

Gabrielle Henry bất ngờ gặp tai nạn sau màn trình diễn váy dạ hội trong đêm bán kết Miss Universe hôm 19/11. Người đẹp vô tình bước lệch khỏi mép sân khấu, rơi xuống phía dưới. Cô được nhân viên hậu đài bế lên cáng và đưa đi cấp cứu.

Sau vụ việc của Gabrielle Henry, chính phủ Jamaica đã ra lệnh cấm các người đẹp Jamaica không được tham dự các cuộc thi quốc tế.

Duy Nam
#Hoa hậu Jamaica #Hoa hậu Hoàn vũ #Miss Universe

Xem thêm

Cùng chuyên mục