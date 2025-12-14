CEO Hoa hậu Hoàn vũ từ chức

TPO - Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ ra thông báo cho biết ông Mario Búcaro đã kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc điều hành chỉ sau một tháng được bổ nhiệm.

Ngày 13/12, trang chủ Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đăng thông báo cho biết ông Mario Búcaro đã kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc điều hành.

"Tổ chức Miss Universe thông báo rằng ông Mario Búcaro đã kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc điều hành, vai trò mà ông đảm nhiệm từ tháng 11 năm nay, đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn cống hiến cho tổ chức, trong đó ông đã thực hiện các trách nhiệm lãnh đạo điều hành quan trọng trong việc sản xuất cuộc thi Miss Universe lần thứ 74, được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan", thông báo cho biết.

Ông Mario Búcaro (ngoài cùng bên phải) và ông Raul Rocha, Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch.

Ông Mario Búcaro tuyên bố rằng: “Những người biết tôi và từng làm việc với tôi đều hiểu rằng tôi luôn hành xử với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất, và trong mọi trách nhiệm mà tôi đảm nhận, tôi luôn tìm cách để lại di sản tích cực với mỗi người mà tôi đã hợp tác".

Ông nói thêm rằng thời gian làm việc tại tổ chức MUO là giai đoạn học hỏi vô giá, trong đó ông có vinh dự được làm việc cùng những người phụ nữ phi thường, những chuyên gia xuất sắc và một cộng đồng toàn cầu thực sự tin tưởng vào việc trao quyền cho phụ nữ.

Sau khi ông Mario Búcaro từ chức, tổ chức MUO vẫn chưa công bố tân CEO. Phía MUO cho biết quá trình chuyển giao đang được thực hiện một cách có trật tự và bài bản, phù hợp với các quy trình nội bộ. Thông báo chính thức về người đảm nhận vị trí này được MUO đưa ra trong thời gian ngắn.

Ông Mario Búcaro được bổ nhiệm vào vị trí CEO của MUO vào đầu tháng 11. Ông Mario Búcaro thay vị trí của bà Anne Jakrajutatip đã từ chức vào ngày 20/5.

Công ty JKN Global Group Public Company Limited (JKN) của bà Anne vẫn là chủ sở hữu của Miss Universe với tỷ lệ cổ phần 58%, nhưng không còn nắm quyền điêu hành. Ông Mario Búcaro và đội ngũ quản lý mới được bổ nhiệm với mục đích điều hành tổ chức và tìm nguồn thu trả nợ.

Trước đó, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakkaphong bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan cấm đảm nhiệm vai trò CEO trong vòng 56 tháng vì liên quan tới vụ phổ biến thông tin bán tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO).

Hiện bà Anne bị tòa án Thái Lan ra lệnh bắt giữ sau khi bà không ra hầu tòa và không thông báo cho tòa án về sự vắng mặt của mình. Bà Anne Jakrajutatip được cho là đã bỏ trốn sang Mexico.

Trong khi đó, hãng thông tấn AP đưa tin đơn vị Tình báo Tài chính Mexico - cơ quan chống rửa tiền của quốc gia này - đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của ông Raul Rocha (ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ) trong khuôn khổ một cuộc điều tra về hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.

Với việc hai chủ sở hữu đều vướng vòng lao lý và vị trí CEO bị khuyết, khán giả càng thêm lo lắng cho tương lai của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.