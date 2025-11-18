Giám khảo từ chức, tố Hoa hậu Hoàn vũ gian lận

TPO - Nhà soạn nhạc Omar Harfouch - giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - đã đưa ra tuyên bố không tham gia chấm thi và cáo buộc cuộc thi thiếu minh bạch.

Ngày 18/11, nhà soạn nhạc Omar Harfouch - giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 - khẳng định không tham gia chấm thi trong chung kết ngày 21/11. Lý do ông đưa ra là cuộc thi thiếu minh bạch.

"Là thành viên ban giám khảo Miss Universe 2025, tôi muốn bày tỏ sự bối rối và quan ngại sâu sắc sau khi phát hiện thông qua mạng xã hội rằng một ban giám khảo ngẫu hứng đã được thành lập để chọn ra top 30 thí sinh vào chung kết mà không có sự hiện diện của bất kỳ thành viên nào trong số 8 giám khảo chính thức, bao gồm cả tôi. Và kết quả của việc tuyển chọn này hiện được giữ bí mật", ông Omar Harfouch viết.

Ông Omar Harfouch (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng ông Raul Rocha và đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Victoria Kjær Theilvig.

Ông Omar Harfouch khẳng định không tán thành quy trình tuyển chọn ra top 30 mà không có sự hiện diện của 8 giám khảo chính thức. "Họ đã vội vàng công bố danh sách tên những người có liên quan đến việc tuyển chọn trên trang truyền thông của họ, mà không chỉ rõ vai trò cá nhân này, tạo ra sự nhầm lẫn lớn hơn nữa", ông chia sẻ thêm.

Ông Omar Harfouch nói đang nghe những thông tin được lan truyền rằng ban giám khảo không chính thức này bao gồm những người có mối quan hệ cá nhân với một số thí sinh Miss Universe, gồm cả người chịu trách nhiệm kiểm đếm phiếu bầu và quản lý kết quả.

"Sau cuộc trò chuyện với ông Raul Rocha về việc thiếu minh bạch trong quy trình bỏ phiếu Miss Universe, tôi đã quyết định từ chức khỏi ban giám khảo và từ chối tham gia vào trò hề này. Tôi cũng sẽ không sử dụng bản nhạc tôi đã sáng tác cho sự kiện này", ông khẳng định.

Sự việc ông Omar Harfouch từ bỏ vai trò ban giám khảo và tố cáo tổ chức Miss Universe gian lận, thiếu minh bạch càng khiến cho khủng hoảng cuộc thi năm nay thêm trầm trọng.

Ông Omar Harfouch là nhà soạn nhạc và doanh nhân người Pháp gốc Li-băng. Ông là đồng sở hữu kênh truyền hình quốc tế HDFashion & LifeStyle và chủ sở hữu tạp chí Entrevue của Pháp. Cách đây vài ngày, ông Omar Harfouch là người đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa ông Nawat và Raul Rocha sau ồn ào kiện tụng.

Ông Omar Harfouch là người đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa ông Nawat

và Raul Rocha sau ồn ào kiện tụng.

Trước đó, cư dân mạng cũng phát hiện ra James Irvin Healy - giám khảo chấm vòng thi dự án nhân ái có mối quan hệ tình cảm với đại diện Paraguay - Yanina Gómez. Trên mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh hai người hẹn hò, hôn nhau.

James Irvin Healy được giới thiệu là nhà khoa học y khoa được đào tạo tại UC Berkeley và Stanford. Ông được công nhận vì thúc đẩy đổi mới chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các giải pháp cho nhóm dân số có nguy cơ.

Sự việc gây ồn ào trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng người đẹp Paraguay sẽ được thiên vị và giành vị trí cao trong chung kết. Khán giả cũng chỉ trích ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thiếu minh bạch.

Đến nay tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về vụ việc liên quan tới hai vị giám khảo Omar Harfouch và James Irvin Healy.

Những scandal mới càng làm khán giả hoài nghi về tuyên bố của doanh nhân Raul Rocha (ông chủ Hoa hậu Hoàn vũ) cũng như CEO mới được bổ nhiệm là ông Mario Bucaro về tính "minh bạch hoàn toàn" của cuộc thi năm nay.

Trước đó, ông Mario Bucaro tuyên bố kết quả chấm điểm của ban giám khảo được gửi đến công ty kiểm toán - với tư cách là bên thứ ba, là trung gian giám sát. Ông cũng khẳng định không có gian lận và thiếu sót trong việc đánh giá kết quả chung cuộc.

Sau hàng loạt ồn ào, khán giả ngày càng ngán ngẩm với công tác tổ chức của Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Nhiều người lo ngại sự việc này ảnh hưởng tới niềm tin của công chúng về kết quả cuối cùng của cuộc thi trong chung kết ngày 21/11.